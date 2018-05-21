Почему Горбачев решился на Перестройку

Итоги последнего периода Советской истории можно наблюдать и по сей день. Процесс, начатый в СССР в 1985 году, имел значительные последствия не только для многонационального Союза, но и для всего мирового порядка и привёл к кардинальному изменению политической карты.

То, что привело страну к гибели, трактуют по-разному: некомпетентность, амбиции и даже заговор. Зачем на самом деле Горбачёв запустил Перестройку?

На пороге перемен

К моменту масштабного «омоложения советской элиты», наступившему весной 1985 года, в верхах сложилось ясное понимание необходимости перемен. Трудности советского государства основывались на неэффективной плановой экономике, основой которой была тяжёлая промышленность и огромный ВПК, едва ли способные удовлетворить жизненные потребности основной массы населения.

Кроме того низкопродуктивное сельское хозяйство на принципах коллективизма не позволяло добиться столь желаемого изобилия или продовольственной безопасности: страна вынуждена была закупать зерно за границей.

Также несмотря на прорывные успехи советской науки, страна пропустила важнейший этап информационной революции, позволивший западным странам сделать огромный технологический прорыв.

Значительные трудности для развития вызывало старение советской элиты, что не только снижало эффективность управления, но и подрывало легитимность власти в глазах народа. Эпоха требовала не только кадровых перестановок, но и большей прозрачности в управлении государством. Известно, что идея о необходимости масштабных перемен возникла ещё в короткое правление Юрия Андропова

Генеральный секретарь поручил Николаю Рыжкову Михаилу Горбачеву подготовку проекта экономической реформы, причём большую роль в этой команде играли видные экономисты Арбатов, Абалкин, Петраков и другие. По мнению Андропова, главной причиной недостаточной скорости развития являлось то, что руководство плохо знало свою страну и её нужды. Поэтому для успешных преобразований необходимо тщательное и последовательное изучение всех сфер жизни населения.

Несмотря на здравую идею о поэтапных и основывающихся на научных знаниях переменах, один из авторов первоначальной программы, Михаил Горбачев, возглавив страну после короткого правления Черненко, решился на форсирование реформ.

Амбиции нового лидера

По меркам советской номенклатуры, новый лидер был достаточно молодым: на момент прихода к власти ему было 54 года. Новый руководитель любил выступать публично с программными речами, а также в прессе, с готовностью демонстрируя ораторские способности и прогрессивные идеи.

Однако в самом начале ему приходилось ограничивать свой пыл: в апреле 1985 на пленуме ЦК Горбачёв сохранял приверженность старой генеральной линии, целью которой было «совершенствование общества развитого социализма».

Горбачёв был обязан своим стремительным взлётом хорошим отношениям почти со всеми партийными лидерами, поэтому на первом этапе ему приходилось делать реверансы в сторону старых идей и их пропонентов.

Для амбициозного молодого лидера система, в которой инициативы руководителя сдерживались коллективным органом и партийными догмами, была едва ли приемлема. Горбачёв увидел в будущих реформах возможность сконцентрировать в своих руках огромную власть, такую, которая не снилась его предшественникам.

В своих начинаниях он рассчитывал опереться не на партаппарат, а на широкие слои населения. Именно этим объясняется волна горбачёвского популизма, его охотные выступления на телевидении и готовность вступать в дискуссии. Здесь можно вспомнить и явно утопичное обещание квартиры или дома «для каждой советской семьи».

В идеях Гласности, последовавшей за Ускорением, лидер видел не опасность для советского строя, а возможность укрепить личные позиции, возглавляя и направляя масштабное обсуждение назревших проблем.

Немалую роль в разрастании амбиций генерального секретаря сыграла и его бурная деятельность на международной арене, где он видел себя лидером движения разоружения, выступив с утопической программой международной безопасности.

Порыв Горбачёва поощрялся со стороны западных лидеров, в частности, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер , имевшей больше влияние на советского лидера.

Ещё во время их знакомства в декабре 1984 года, когда Горбачёв во главе делегации Верховного Совета посетил Лондон, ей удалось «нащупать» слабость перспективного лидера. На Горбачёва можно было влиять, навязывая ему дискуссию о правах человека в СССР и поощряя в столь популярных международных инициативах.

Желание выглядеть как можно выгоднее в глазах мировой общественности часто толкало Горбачёва на необдуманные решения. Для имиджа демократического лидера генеральному секретарю не хватало демократических процессов в советском обществе и либерализации экономики. Что из этого получилось, известно каждому.

Заговор?

Кроме такого объяснения мотивов Горбачева, существует немало теорий. Многие на постсоветском пространстве связывают «шоковую терапию» 1990-ых, приведшую к разрыву в доходах российского общества, с целенаправленной политикой советского руководства во время Перестройки.

В кардинальных преобразованиях, которые должны были последовать за мелкими шажками 1985-1986 годов, партийные бонзы видели возможность обогатиться.

Будущий развал центрального управления промышленности и неизбежная приватизация послужили поводом для набивания деньгами карманов советской элиты. Экономическая либерализация, подогреваемая переменами в общественной жизни, рисовала вполне радужные перспективы будущей демократии с добавлением олигархии.

Кроме того, многочисленные уступки, сделанные советским лидером на международной арене, дают многим повод говорить о настоящем предательстве. Существует версия, согласно которой будущий генеральный секретарь был «завербован» ещё во время поездки в Лондон в 1984 году, когда он якобы получил одобрение со стороны западных лидеров.

Например, директор ЦРУ Майкл Гейтс, писал о том, что Центральное управление с энтузиазмом встретило появление Горбачёва в рядах советской элиты. Эти ожидания связывались с тем, что на выходца из Ставрополья у ЦРУ был собран внушительный компромат, который мог легко сделать его игрушкой в руках Запада.

Эта возможная ахиллесова пята будущего лидера дополнялась его явной внушаемостью и неуёмными амбициями, которыми, как считается, не преминули воспользоваться. Тем более шокирующим выглядело поведение супруги Горбачёва, Раисы Максимовны во время поездки в Лондон в 1984 году.

Пока муж был занят переговорами с Тэтчер, она направилась в фешенебельный ювелирный салон Mappin and Webb, где приобрела золотые серьги с рубинами и брильянтами.

Хотя такие детали выглядят убедительно, у теории предательства есть недостаток: в 1984 году западные лидеры не могли быть уверены в прочности положения Горбачева на советском Олимпе, как и в том, что в партийной среде на него не смогут оказывать столь же огромное влияние.