Клопп: «Реал» работает, как швейцарские часы, но я верю в победу «Ливерпуля»

«Волновался ли я больше перед финалом ЛЧ с дортмундской «Боруссией» пять лет назад? Тогда я был более взволнован, чем нужно. Непросто сохранить спокойствие, когда тебе выпадает такой шанс. Как сейчас помню, эмоции были фантастические. Я ещё подумал после матча: «Вот бы пережить их ещё раз». И вот я тут — мои парни дали мне такую возможность. Ребята фантастически работали ради этого и заслуживают быть здесь. Я неимоверно горжусь ими.

Что касается разговоров о том, что Зидан недостаточно опытен, то же самое можно сказать про меня. Да, я дольше работаю в «Ливерпуле», чем он в «Реале», но за спиной у Зинедина восхитительное игровое прошлое. Я не раз говорил, что Зидан — лучший футболист своего времени. И он столько раз выигрывал Лигу чемпионов — это просто фантастика. Его команда работает, как швейцарские часы.

«Ливерпуль» постепенно переходит с уровня на уровень и постарается показать в субботу свои козыри. Но и сильные стороны соперника не хотим и не будем игнорировать. Всё это мы тщательно проанализировали, а результат этой работы увидим завтра. Я верю, что мы способны победить. Шансы — всегда 50 на 50.

Самая сильная строна этого «Ливерпуля» — дух. Это сто процентов. Девять месяцев назад мы уже были хорошей командой, и за это время ребята созрели для больших подвигов. Мы мечтали о финале и заслужили его своей работой», — сказал Клопп на пресс-конференции.

Финальный матч Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» пройдёт в Киеве 26 мая. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.