Татьяна Буланова: Мама всегда была моим главным учителем и критиком

О личной жизни Татьяны Булановой начали снимать сериал. Пока подробности сама звезда не открывает, но уверяет: зрелище будет интересное. Не обойдут стороной создатели и главную потерю в жизни певицы — уход мамы, который случился в прошлом году. Без нее, по словам певицы, она до сих пор не научилась жить.

— Мама по жизни была главным моим учителем и критиком, — говорит артистка. — Если ей что-то не нравилось, она говорила об этом прямо. Часто меня критиковала, я на нее не обижалась. Потому что уже привыкла. Иногда отвечала ей, что она ничего не понимает. Кстати, иногда мнение мамы действительно не совпадало с мнением публики. Например, песня «Мой сон» маме не нравилась. А альбомом «Странная встреча», который я выпустила много-много лет назад, она просто заслушивалась. После ухода мамы у меня критика нет. Надеюсь, она сейчас все видит, наблюдает за мной. Теперь я сама себе критик. Я никогда не почивала на лаврах. Волнения и сомнения относительно всего, что делаю, у меня присутствуют всегда. С этим, конечно, нужно бороться.

Татьяна Буланова с мамой // Instagram

Вскоре звезда планирует представить несколько новых песен. Но относительно их судьбы не загадывает.

— Никогда не знаешь, станет хитом песня или нет, — продолжает Татьяна. — Всем нравится разное. Как-то мы ехали в поезде, вы­шли на одной из станций подышать воздухом. Незнакомый мужчина узнал меня и говорит: «Никогда не пой такие песни, как сейчас. Плакала — вот и плачь! У тебя это так хорошо получается!» А потом за­шли в вагон, женщина меня встретила и стала восхищаться: «Татьяна, какие же хорошие ваши нынешние песни!» Все, что бы ты ни делал, кому-то будет нравиться, а кому-то нет.

Буланова не скрывает: на работе ей пришлось пережить немало трудностей. В сериале о жизни певицы, который вскоре выйдет на экраны, об этом будет рассказано в первую очередь.

— Это только на экране все выглядит красочно! — говорит артистка. — На самом деле трудностей было немало. В одном из моих клипов был задействован кокошник! Он так плотно садился, что было очень больно. Его, кстати, нашла вдова Балабанова, которая была у нас художником по костюмам. Съемки длились несколько часов. Кокошник жутко врезался в голову, она так сильно болела, у меня бегали мурашки. Но я выстояла, несмотря на все мучения. Кстати, от этого кокошника даже потом остались следы. Костюмы мы находили где придется. У меня была соседка, которая дружила с художником по костюмам Большого драматического театра. Однажды они сшили красивый каркас, поверх которого надевали юбку. Когда подбирали костюмы для песни «Ясный мой свет», я показала этот каркас. И режиссер сказала: то, что надо. Хотя на самом деле это была не юбка, а лишь красивая основа под нее.

Несмотря на большую популярность, Буланова признается: огромных гонораров у нее не было. Звезда, которая воспитывает двоих детей, постоянно борется с материальными трудностями.

— Мне всегда не хватает денег, — смеется артистка. — На самом деле я никогда хорошо не зарабатывала. Наверное, такая моя особенность. Не зря ведь говорят, что артист должен быть всегда голодным. Вот это точно про меня!

Впрочем, Татьяна заявляет: то, что она любит ездить на общественном транспорте, с заработками никак не связано. Просто звезда так привыкла и отказываться от этого не собирается.

— Мне удобно на общественном транспорте, — говорит звезда. — Я часто езжу. Выхожу на улицу без макияжа. Меня никто не узнает. Часто бываю в общественных местах. Например, недавно ходили с детьми в кинотеатр: они попросили составить им компанию. Смотрели «Движение вверх». Я всегда с большой осторожностью отношусь к современным фильмам, но этот посмотрела с удовольствием. Мне интересны ленты, когда финал позитивный. Чувство оптимизма и гордости за свою страну должно оставаться. Нам не хватает патриотизма. Сейчас хочу посмотреть фильм «Тренер». Как их ни ругали и ни говорили, что они миллионеры и сидят нога на ногу, я знаю, насколько это тяжелая работа. В командном виде спорта от одного человека ничего не зависит. Я же в футболе теперь разбираюсь. Сейчас многие спрашивают, пойду ли я на грядущий чемпионат мира. Не знаю. Как представлю, какая там будет суматоха и толкучка! Но на большом экране посмотрю точно.