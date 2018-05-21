«В Америке больше медведей, чем в России»

Дон Кортер изучал русский язык и историю, был официантом в Нью-Йорке, а потом приехал в Москву и нашел работу в Russia Today «Лента.ру» публикует его наблюдения о том, чем различается жизнь в России и Соединенных Штатах.

Я из США, город Нью-Йорк. Живу в Москве с сентября, переехал сюда через два месяца после того, как закончил университет. Эти два месяца я работал официантом, а сюда приехал, потому что хотел найти новую работу. В университете я изучал советскую историю и русский язык, а в Америке по этой специальности совсем нет работы. Здесь я преподавал английский язык, затем по знакомству устроился в Russia Today. Теперь работаю там журналистом.

Советскую историю я начал учить, потому что мне было интересно. Потом понял, что нужно обязательно выучить и язык, чтобы читать и понимать по-русски. Это оказалось не очень тяжело. Мне кажется, что самое важное — это интерес. Русский язык и история России мне интересны, поэтому и было легче.

В Америке трудно найти человека, с которым можно попрактиковать русский язык. Мои преподаватели — американцы, русских в Америке немного. Ну, может, в Брайтон Бич есть, но я там не жил. Поэтому просто смотрел советские фильмы и слушал русскую музыку. Еще был друг. Он не русский, но очень хорошо говорит по-русски, и мы часто общались.

Во время учебы в университете я и подумать не мог, что буду работать в России. Но еще живя в Америке, я искал работу в интернете и нашел одну частную школу, которой требовались англоговорящие преподаватели. Я подал заявку, и они ответили: «Хорошо, приезжайте в сентябре». Так я стал преподавать детям английский.

Когда я сюда приехал, пошел в магазин и понял, что на самом деле совсем не знаю русский. Продавщица спрашивает: «Пакет нужен?» А я не знаю, что это такое — «пакет». Четыре года учил язык, а до этого слова так и не дошел. Первыми словами, которым меня научили, были «государство» и «аптека». И вот я там стоял, глазел на нее, а она кричала: «Пакет нужен? Пакет нужен?»

Еще я не понимал, что значит «проходите», потому что в русском очень много приставок. Для американцев это просто кошмар. Я не понимал, почему мне говорят «проходи, раздевайся», ведь это значит «сними с себя одежду». Так что поначалу было сложно. Но люди здесь очень добрые, помогают, когда надо.

Честно говоря, в Америке есть система пропаганды против России. Многие думают, что Россия — опасная страна, или что русские ненавидят американцев… Но я говорил с русскими и понял, что это неправда. Это просто другая страна. Хорошая страна. В Америке опаснее, чем здесь.

Но родители думали, что это плохая идея: «Почему ты хочешь переехать в Россию? Почему не во Францию, почему не в Англию или Испанию?» Но я решил, что это мой план, моя жизнь. Когда я прожил тут несколько месяцев, они изменили свой взгляд на вещи. Сейчас им даже интересно, они не боятся России. Мама сказала, что может она тоже приедет сюда преподавать английский язык.

Есть стереотип, что русские ненавидят американцев. Не все американцы так думают, но многие, я уверен в этом. Еще американцы уверены, что все русские очень любят Путина, и верят, что он катается на медведях. Но в Америку поступает много неправильной информации. Многие считают, что СССР существует до сих пор. Есть люди, которые думают, что Россия — коммунистическая страна, что Дональд Трамп — русский шпион.

Помню, когда жил в Нью-Йорке и работал официантом, почти каждый день по телевизору говорили: «А может Дональд Трамп русский шпион? А может он любит Путина?» Но на самом деле я заметил, что многие из этих стереотипов неправильные. В Америке вот, например, водится больше медведей, чем в России.

В Нью-Йорке я зарабатывал около двух тысяч долларов. На первый взгляд кажется, что это хорошая зарплата, но на самом деле это мало. Дело в том, что в Нью-Йорке все очень дорого. Я снимал комнату и каждый месяц платил за нее 900 долларов. В квартире со мной жили еще три человека. И это был опасный район — Бруклин.

Когда я сюда приехал и начал преподавать, то зарабатывал 1300 долларов в месяц. Но теперь я живу в квартире с двумя соседями, у меня очень большая комната, и платить за нее нужно только 400 долларов в месяц. Все гораздо дешевле, чем в Нью-Йорке, поэтому для меня Россия — это страна, где легче жить. Мне тут лучше.

Здесь есть зарплата, и ты точно знаешь, сколько заработаешь в месяц. А в Америке оплата почасовая. Кроме того, там легче потерять работу. А здесь не так. В России люди работают больше часов в день, но менее напряженно. А в Америке, помню, работал меньше часов, но было труднее. На работу надо было приходить очень рано, и если часто опаздываешь, могли уволить.

Еда здесь дешевле, чем в Америке, намного. А вот одежда более дорогая, возможно, из-за санкций. В Америке цены в магазине H&M гораздо ниже, чем в Москве.

В Америке очень дорогая медицина. Если у тебя нет страховки, просто невозможно вылечиться от чего-то. Разве что за большие деньги, и то — не знаю. Но здесь я заметил, что с этим нет проблем. Могу без страховки чистить зубы у стоматолога, и это очень дешево.

После переезда в Москву я заметил, какой Нью-Йорк маленький. До пригорода там можно доехать за час, а в Москве я за это время только доезжаю на метро с одного края города на другой. У меня есть друзья, которые живут под Москвой, и чтобы туда доехать, нужно два-три часа. Это просто огромный город.

В Москве у людей менталитет почти такой же, как в Нью-Йорке, это менталитет мегаполиса. Хотя есть, конечно, разница. Люди здесь еще читают книги, еще ходят в театр, они очень культурные. В Нью-Йорке такие вещи тоже есть, но они не очень популярны. Многие не читают книги, им неинтересен балет или высококультурные вещи. А еще есть, конечно, разница между русской душой и американской.

Американцы очень громко говорят, русские же почти всегда говорят очень тихо. Многие думают, что русские не очень добры, потому что не любят улыбаться, — это популярное заблуждение в Америке. Но я заметил, что это неправда. В метро или на улице люди не ходят с улыбкой на лице, но это не значит, что они злые. Для них улыбка весит больше. Не нужно ходить с улыбкой по улице, потому что надо улыбаться, когда ты это имеешь в виду. Еще люди в Америке много улыбаются, потому что думают, что это обязательно, это их обязанность — быть добрыми. Людям нельзя быть грустными на улице, это как культурное табу. А здесь люди проявляют все эмоции.

Русские девушки совсем другие, не похожи на американок. По-моему, русские девушки красивее и больше любят сентиментальные вещи. А в Америке мы живем в обществе, где множество девушек хотят быть как мужчины на работе, дома. Мы просто живем в эпоху феминизма. И я рад, что здесь нет такого феминизма, как там.

Но это не значит, что здесь девушки в чем-то ущемлены. В России справедливое общество. Я заметил, что женщины работают наравне с мужчинами, они руководители. Я работаю в RT, и у меня оба начальника — девушки, как, в общем, и в других командах. Здесь люди даже не задумываются об этом.

В Москве больше магазинов, которые продают цветы. В Америке ты покупаешь цветы для девушки, когда что-то натворил и надо извиниться. А в России есть культура дарения цветов, все к этому внимательны. Например, надо купить три розы или пять или семь. Нельзя купить четыре или шесть. Если любишь девушку, надо подарить ей красные розы, а не зеленые. А мы совсем об этом не знаем в Америке.

Русские девушки любят внимательных мужчин и тех, с кем можно хорошо жить. В Америке это не так. Там девушки очень часто ищут мужчин, которые бы от них зависели. Встречаются и традиционные девушки, но это необычно. Но самая большая разница — это менталитет секса. В западном мире люди очень открыто говорят о сексе. Я об этом не задумывался, пока не приехал сюда. Тут многие девушки говорят, что нельзя заниматься сексом до свадьбы. Или нельзя заниматься сексом первые четыре-пять месяцев отношений. Они не понимают, как можно переспать с тем, кого встретил недавно.

Русские часто упоминают американскую мечту. Я всегда говорю своим друзьям, что это смешно. Американская мечта — это нечто из прошлого, современные американцы в нее не верят.