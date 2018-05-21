Политик в США затравила трансгендера в туалете и сняла все на камеру

В Лос-Анджелесе женщина-политик Джазмина Сааведра (Jazmina Saavedra) затравила трансгендера, с которым столкнулась в туалете одного из ресторанов сети Denny's. Видео произошедшего она разместила на свой странице в Facebook, пишет New York Post.

Сааведра на камеру рассказала, что она и еще несколько человек пытались воспользоваться уборной, однако кабинка занята «мужчиной, который заявляет, что он женщина». Из-за двери трансгендер отвечает, что политик вторгается в личную жизнь.

«Нет это ты вторгаешься в мою личную жизнь, потому что я женщина, и я могу пользоваться дамской комнатой», — кричит Сааведра. «Ты нарушаешь мои права. Ты болен и туп», — заявляет она, после чего возвращается в зал ресторана. Затем женщина дожидается возле туалета, когда трансгендер выходит, и продолжает свое возмущение и прилюдные оскорбления. В ответ политику заявляют, что она сама не уважает права человека.

В сети начали травить саму Сааведру, заявившую, что в случившейся ситуации жертвой была она. «Ты глупа и не уважаешь женщин. Ты позор для латиноамериканцев», — написал ей один из пользователей. Другие заявили, что политик — злобная женщина-гомофоб и должна отправиться под суд и в тюрьму.