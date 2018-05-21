Кого Сталин хотел назначить своим преемником

Сталин умер, не оставив преемника. При жизни он являл собой пример такого неприкрытого властолюбия, что мало кому могло прийти в голову, что великий вождь вообще задумывается о том, кто будет править страной после него. Однако, так ли это? Есть сведения о том, себе в преемники Иосиф Виссарионович прочил в разное время двух кандидатов.

Н. А. Вознесенский. Экономист

Николай Алексеевич Вознесенский , доктор экономических наук. С 1938 года — председатель плановой комиссии при Совнаркоме СССР (Госплана). Сталин очень ценил его, прислушивался к его мнению, и, как говорят, однажды обронил, что именно Вознесенского хотел бы видеть своим преемником. Это и предрешило судьбу талантливого экономиста: Берия, Маленков и другие поняли, что в живых оставить возможного «претендента» никак нельзя, и Вознесенский попал в репрессивную машину.

Когда он был арестован в числе других по «ленинградскому делу» в 1949 году, Сталин, как говорят, даже лично написал на папке с «делом» Вознесенского: «Не верю». Есть слухи, никакими документами, впрочем, не подтвержденные, что он не был расстрелян, а направлен по личному распоряжению Сталина на Урал. Вождь, хотел, якобы, чтобы Вознесенский спокойно работал где-нибудь в отдаленной местности. Однако по дороге в лагерь "приемник" простудился в арестантском вагоне и скоропостижно умер.

П. К. Пономаренко, Первый секретарь компартии Белоруссии

Бывший председатель Верховного Совета СССР А. Лукьянов утверждал, что после гибели Вознесенского Сталин прочил себе в преемники Пантелеймона Кондратьевича Пономаренко. С 1938 по 1947 год Пономаренко был Первым секретарем компартии Белоруссии, в годы войны возглавлял партизанское движение. Он показал себя прекрасным организатором и был глубоко симпатичен Сталину еще до войны.

Лукьянов вспоминал следующее:

«В ЦК от людей, которых назвать публично я не могу, но чья честность у меня не вызывает сомнений, мне довелось слышать следующее. За несколько дней до смерти Сталина с его ведома была подготовлена записка с предложением о назначении Председателем Совета Министров СССР Пономаренко П. К. вместо настаивавшего на своей отставке Сталина, в виду надвигавшейся на него старости, о чем он официально поднимал вопрос на октябрьском Пленуме ЦК КПСС (т. е. за 4,5 месяца до смерти). Этот проект был уже завизирован почти всеми первыми лицами за исключением Берии, Маленкова, Хрущёва и Булганина. Весной 1953 года обсудить проект Постановления предполагалось на заседании Президиума ЦК КПСС, которое, по официальным данным, должно было состояться 2 марта. Однако, неожиданная смертельная болезнь Сталина не позволила рассмотреть записку, а после кончины вождя, естественно, этот проект был отодвинут теми, в чьи руки перешла власть. С приходом к партийной власти Хрущева этот документ исчез…».

Придя к власти, Хрущев тут же отправил Пономаренко Первым секретарем компартии в Казахстан, подальше от Москвы. А затем и вовсе выслал за границу — послом.

Тот факт, что Пономаренко был отстранен от работы в Совмине, понижен по партийной части до кандидата в члены Президиума, а затем и выслан подальше от Москвы, говорит о том, что Хрущев и в самом деле мог видеть в энергичном и сравнительно молодом руководителе партизанского движения соперника.

Пономаренко, конечно же, уступал Вознесенскому в образованности. Со времен Владимира Ильича Ленина считалось, что первое лицо государства должно быть способно на научную разработку программы строительства и развития социализма. Вознесенский, автор научных трудов по политэкономии социализма, был предпочтительнее, чем Пономаренко, превосходно показавший себя, как военный организатор. Но, поскольку Вознесенский сгинул в мясорубке «ленинградского дела», Сталин мог делать ставку и на Пономаренко.

Однако, болезнь вождя и его неожиданная смерть все фигуры этой политической игры расставили по-своему.