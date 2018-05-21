Дайджест Mojo Media #51

Знал ли ты, что Ефим Шифрин отсудил у «Аншлага» 160 тысяч рублей? Вряд ли, ведь зачем тебе эта нелепая новость? А в издательстве Mojo Media нет ни грамма ненужной информации: все по делу, и все полезно. Что подкасты, что мужской журнал BroDude, что его дамский аналог Heroine полезны, как водка с грейпфрутовым фрэшем. Поэтому самое время познакомиться с материалами прошлой недели и черпнуть веселящей мудрости.

BroDude

История татуировок: от аборигенов до «Мстителей»: Что может заставить группу людей делать схожие татуировки? Задавшись этим вопросом, мы проследили историю человечества с древнейших времен до наших дней. Оказалось, люди отдавали свою кожу беспощадному закрашиванию по самым разным причинам: от крестовых походов до дурного влияния варваров. Подробности, как водится, внутри статьи. Она интересная, так что переходи и не бойся. Василий Ломаченко : чемпион, который бьет лица и рекорды: Какие именно рекорды, чьи лица и, главное, кто, черт возьми, такой этот Василий Ломаченко, написал наш личный добродушный боксер Марат Бабаев. 10 качеств, которые делают тебя непривлекательным: Или, говоря другими словами, попробуем разобраться, почему ты такой урод. Никогда не задавался вопросом, почему люди при виде тебя крестятся? И хорошо, если причина только одна, а не десять сразу. Но, скажем по секрету, все решается. Надо ли признаваться девушке, что ты женат: Мы бы и не додумались писать на эту тему, если бы не вопрос одного читателя. Иногда читаешь и думаешь, как, черт возьми, интересно жизнь у людей устроена. По идее, главного героя нужно сравнивать с некрасивыми животными, но у него своеобразная ситуация. Так и девушек жалко. Как всегда, все очень сложно, и, как всегда, стараемся помочь максимально безболезненно. Ждем продолжение истории — оно будет.

Heroine

8 моделей поведения, которые пора перерасти: Терять в себе частицы детской непосредственности — все равно что превратить себя в мутанта, который слушает песни Светланы Рерих и заранее залезает в гроб. Но пребывать в состоянии беспечного инфантилизма тоже чревато. И для того чтобы стать зрелой, самодостаточной женщиной, необходимо от них избавиться. Возьмем тайм-аут: основные правила перерыва в отношениях: Брать перерыв в отношениях — все равно что принимать наркотики. Ты тоже говоришь себе, что это временно, а потом привыкаешь к веществам настолько, что в прежнюю жизнь уже не тянет. А потом уже хочется вернуться, но это становится невозможным. Хотя пауза — очень полезная вещь, способная перевести вас на следующий уровень доверия и понимания. Все зависит от того, как партнеры обговорят условия тайм-аута. Вот основные правила перерыва в отношениях. Кinky-party: что такое секс-вечеринки: Назвать кinky-party или секс-вечеринки оргией будет слишком грубо, хотя уловить разницу между ними неопытному обывателю трудно. Скорее это высококультурное эротическое шоу с элементами корпоратива и нахального стриптиза. Хотя и это описание достаточно кривое и неполное. Что ходить вокруг да около — интересно же прочитать про столь диковинную забаву людей соскучившихся и богатых.

Подкасты

«Работник месяца» Наша пиратская радиорубка довольно далека от большого искусства, и поэтому оно само пришло к нам. В гостях у Дарьи был настоящий оперный певец. Как и любой приличный артист, говорил он о себе, о том, какой он замечательный и каково работать в региональном театре. А также о самой опере, почему люди на нее не ходят и, самое сложное, как ее понять.

«Ребята, мы потрахались» В руки ведущим попало письмо от страждущего слушателя, чья жизнь, судя по описанию, больше напоминает «Санта-Барбару» с 121 по 367-ю серию. Спал с одной, любил другую, и при этом все друг друга отшивают, потом мирятся — короче, нормальная цивилизованная жизнь. Понять, что там происходит, не может никто, даже сам автор. Вот ребятам и приходится разгребать это дерьмо, попутно думая о том, как вернуть доверие девушки.

«Дикие утки» Все знают Родиона Махова как справедливого и очень правильного (местами даже слишком) автора BroDude. Теперь настало время узнать его с другой стороны. После этого эфира мы полюбили его еще больше. Ну с кем не бывает: застала мамка за просмотром жесткого порева с буккаке. Все мы люди, все оступаемся. А еще есть несколько занятных историй про автомобили и поучительная баллада про венерические заболевания. Но про них нет смысла писать — их надо слышать.

«Мы в этом живем» Вновь ребята собрались в студии, чтобы обсудить способы заработка и пожаловаться на все подряд. Потом они вспоминают, что микрофоны включены, и перечисляют смешные заголовки и делятся мнениями относительно британских порно-пропусков. Ну а как иначе, если мы в этом живем.