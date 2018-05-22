Людям на Марсе придется стать мутантами

Две главных причины, почему люди не смогут заводить детей на Марсе, — это радиация и пониженная гравитация. Атмосфера на Марсе очень скудная, она практически не защищает от космической радиации, а та крайне негативно влияет на все половые клетки, эмбрионы и зародыши.

Длительное нахождение в условиях пониженной гравитации вызывает хрупкость костей, влияет на уровень жидкости в глазах и спинном мозге астронавтов, что может повлечь за собой крайне серьезные проблемы при родах и в процессе беременности.

Если добавить сюда угнетение иммунитета, изменения в нервной системе, потерю слуха, которые являются следствием длительного космического путешествия, становится понятно, что люди на Марсе будут не в лучшей форме для появления детей.

Так что же делать поселенцам на Марсе, если они хотят завести семью? Ученые Университета информационных технологий и управления в Польши предложили очень неожиданный выход.

Астронавтам надо изменить ДНК, чтобы они стали чуть менее людьми.

В своей статье исследователи говорят, что есть возможность использовать CRISPR для генетической модификации людей и преодоления этих препятствий к размножению. Такая инициатива приведет к развитию "подвида Homo Sapiens", фактически новому виду человека, что открывает для всей нашей цивилизации ряд кардинально новых этических вопросов, на которые миру придется искать решение.

Конечно, когда такая проблема станет перед людьми не гипотетически, а реально, возможно, ученые уже найдут некие иные способы для облегчения существования человека в условиях длительного пребывания в космосе и на другой планете. Но возможность генетической модификации человека остается, и уже, как мы видим, всерьез обсуждается.