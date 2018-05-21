Человек-пулемет: самые быстрые в мире руки

Персональный тренер Фарид Берлин не зря получил прозвище «Пулемет». Этот человек обладает самым быстрым ударом в мире и вот, как он работает по груше.

Скорость его удара реально сравнима со скоростью стрельбы. Фарид делает примерно 700 ударов в минуту — кое-кто полагает, что этот парень мог бы многого достигнуть в ринге.

Впрочем, сам Фарид смотрит на вещи более реально. Он неоднократно заявлял, что прекрасно понимает: в ММА нужна не только скорость и количество ударов. Против профессионального бойца Фариду не выстоять — по крайней мере, без предварительной подготовки.

Забавно, что на рекорд по скорости ударов Фарид пошел под впечатлением от сцены в «Матрице», где Нео двигается с невероятной скоростью. За четыре года фитнес-монстр смог реально повторить рекорд, поставленный компьютерной программой!