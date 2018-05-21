Тер Штеген: «Двери „Барселоны“ и моего дома всегда открыты для Иньесты»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген написал прощальное письмо Андресу Иньесте , проведшему накануне последний матч за «блауграну».

"Я счастлив, что мы завершили сезон победой и Иньеста получил прощание, которого заслуживает. Нет слов, чтобы описать чувства, которые все мы испытывали, играя с ним в последний раз. Искренне надеюсь, что он продолжит делать то, что делает, на поле и за его пределами.

Андрес, у тебя есть восхитительная семья, которая поддержит тебя, куда бы ты ни направился. Двери «Барселоны» и моего дома всегда для тебя открыты. Я провел с тобой рядом четыре особенных года. И надеюсь, что мы вскоре встретимся вновь”, — написал тер Штеген в «Инстаграме».