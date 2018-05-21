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Тер Штеген: «Двери „Барселоны“ и моего дома всегда открыты для Иньесты»
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Тер Штеген: «Двери „Барселоны“ и моего дома всегда открыты для Иньесты» 

SPORT24.ru 1 час назад
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген написал прощальное письмо Андресу Иньесте, проведшему накануне последний матч за «блауграну».
"Я счастлив, что мы завершили сезон победой и Иньеста получил прощание, которого заслуживает. Нет слов, чтобы описать чувства, которые все мы испытывали, играя с ним в последний раз. Искренне надеюсь, что он продолжит делать то, что делает, на поле и за его пределами.
Андрес, у тебя есть восхитительная семья, которая поддержит тебя, куда бы ты ни направился. Двери «Барселоны» и моего дома всегда для тебя открыты. Я провел с тобой рядом четыре особенных года. И надеюсь, что мы вскоре встретимся вновь”, — написал тер Штеген в «Инстаграме».
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