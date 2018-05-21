Альбина Джанабаева — о двух Меладзе, мужчинах и запрете выходить замуж

В день когда «ВИА Гра» окончательно закрылась — это был для тебя печальный день, или ты испытала некое облегчение?

На самом деле не было такого, что мы работали, жили, и тут раз — «ВИА Гра» закрылась. Нет, это решение принималось коллегиально. И, конечно, оно было непростым. Но все подошло как-то к своему логическому завершению. Было грустно. И мы плакали, когда мы отработали последний концерт — а на нем мы выступали уже вдвоем.

Это был новогодний концерт, и как-то это все было очень символично: закончился год, наступил новый год, новый этап. Были слезы и радости, и горя, и облегчения. Это было очень эмоционально.

Ты — одна их тех удивительных девушек, которых звали в «ВИА Гру», но они изначально отказывались. Тяжело это представить, ведь это такая крупная веха в истории российского шоу-бизнеса.

Это сейчас, по прошествии стольких лет, она кажется столь важной. А тогда это была просто популярная женская группа, которой занимался Константин Меладзе . И, несмотря на то, что это очевидно была одна из вершин карьеры, я не смогла сразу согласиться. Я прямо так и сказала: «Ой, вы знаете, у меня ребенок маленький сейчас, я не могу его оставить, спасибо, до свидания». Вот и все.

Прошло четыре месяца, мне позвонили еще раз, с предложением. Ну, к этому времени малыш хоть немного подрос. А я все понимала, что мне пора, пора, пора. Я понимала, что я здесь нужна, но не смогла отказаться.

Для большинства публики словосочетание «контракт в женском коллективе» считается чем-то демоническим. Мол, там куча мелких условий: того нельзя, этого нельзя. Нельзя много есть и нельзя выходить замуж. Что-то похожее было в «ВИА Гре»?

А у меня так и не было никакого контракта. Но относительно еды я слышала и где-то даже видела, что кого-то щемили. Ну, такие президенты были в группе. Если девочка не понимает, то ее надо как-то контролировать. Потому что это бизнес, не может целая группа зависеть от одной девочки, которая захотела поесть после шести. Нужно отдавать себе отчет.

У меня же не было ни контрактов, ни ограничений. Более того, если кто-то собирался замуж, Костя спокойно отпускал всех.

В вашей компании Валерий и Константин Меладзе совместно принимают решения, или каждый отвечает за что-то свое?

Костя — он такой продюсер, композитор, мозг, даже мегамозг. Вот в «ВИА Гре» всегда было нам, трем девочкам, сложно договориться. По клипам, по костюмам всегда должно быть какое-то одно авторитетное мнение, которое будет решающим. Но при этом и Костя прислушивался, принимал к сведению наше мнение.

В «ВИА Гре» всегда были красивые девушки. Во время живых выступлений вы чувствовали некую мужскую реакцию на вашу красоту? Знакомиться не пытались?

Ну пытались, конечно, что скрывать. Но это тоже такая часть артистизма. Было несколько случаев, когда кто-то настойчиво приглашал за свой столик. А у нас есть директор Артур — крепкий парень. Он нас защищал, держал под своим крылом.

У тебя двое детей. Они похожи характерами?

Нет. Но они похожи внешне. Причем до такой степени, что если показать две детские фотографии, то непонятно, кто из них кто. Сейчас, конечно, старший меняется, он становится уже таким юношей. А по детским фотографиям непонятно. Но характеры абсолютно разные.

Творческим парам всегда непросто, особенно если они постоянно находятся под прицелом фотографов и журналистов. Были ли у вас с Валерием такие ситуации, когда вам хотелось сказать: «Давай лучше просто останемся друзьями, чтобы прекратить все эти разговоры о нас»? Или не было такого никогда?

Ни разу у нас такого не было. Конечно, мы прекрасно знали, что мы всегда будем в центре событий. Валерий реагировал по-своему, он очень эмоциональный человек. А я никогда даже и подумать о таком варианте не могла. Да и даже если бы мы решили остаться друзьями, это не повлияло бы на то, что о нас говорят, пишут и так далее.

Это все, конечно, бывало «доводило до ручки».

Ты по профессии актриса музыкального театра. У тебя есть и фильмы в фильмографии, и театральные опыты. Ты в дальнейшем не видишь себя артисткой, у которой актерская часть превалирует над музыкальной?

Я не прикладываю каких-то сверхусилий, поэтому не могу сказать, что у меня прямо имеется какая-то актерская карьера. Да, у меня есть образование и несколько работ, у меня есть спектакль. Это все идет своим чередом и очень гармонично.

Наступает теплый сезон, активные гастроли. Есть уже какие-то планы?

Буквально недавно вышла моя новая песня под названием «Мне просто показалось». И мне очень хочется, чтобы она весной и летом создала нужное настроение слушателю. Кроме того, есть наш дуэт с Митей Фоминым , который мы долго планировали. У меня вообще планов много, поэтому смотрите, следите, слушайте, все для вас.

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