8 советов для утреннего секса

«Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся планета с криком…», — пожалуй, это самое точное отображение утренних эмоций. Жить не хочется, сон как маленькая смерть, дарующая спасение от этой мерзкой жизни. Но есть один способ начать свой день приятно. Это, конечно же, утренний секс. О его пользе сказано больше, чем про псориаз. Его любят и женщины, и мужчины, и взрослые, и даже те, кто достиг возраста согласия. Он провоцирует выделение эндорфинов и даже укрепляет иммунную систему. Но занимаются им только из-за неописуемого удовольствия. Ведь эмоции и ощущения, которые дарит утренний коитус, нельзя ощутить ни днем, ни вечером. Заниматься любовью спросонья — это все равно что делать свои эротические сны явью или, говоря простым языком, трахнуть сказку. Кому-то просто нравится проникать в спящие, не сопротивляющиеся тела. Но чтобы получить максимальное удовольствие, воспользуйся этими советами.

1. Готовься с вечера

Хотя планирование убивает всю спонтанность, но без него, если откровенно, процесс становится не эстетичным или, говоря совсем уж простым языком, отвратительным. Поэтому положи рядом с кроватью мятную жвачку или спрей для освежения дыхания. Ведь нет ничего более отталкивающего, чем утренняя вонь изо рта. Подготовь презервативы, чтобы не пришлось все утро, громыхая ящиками и дверцами, искать, куда ты их положил. Да и вообще, в утреннем сексе действует простое правило: чем меньше суеты во время подготовки, тем приятнее процесс. Весь сок в состоянии полудремы. Вы не до конца проснулись и лезете «любиться», еще полностью не вернувшись в реальность. Но пока ты будешь суетиться и готовиться, окончательно проснешься ты, твоя женщина и волшебное ощущение улетучится.

2. Встань пораньше

Но все-таки проснуться нужно, иначе есть опасность заснуть в элегантной позе: твоя губа в ее губах, твоя рука в ее… Еще хуже, если она проснется раньше тебя и, будучи более-менее бодрой, начнет склонять твое полудремлющее тело к эротическому неистовству. В таком случае процесс не принесет удовольствия ни одной из сторон. Ты до конца не будешь понимать, что, собственно, происходит, и вялые движения не принесут удовольствия ни тебе, ни ей, а только усыпят обоих. Все-таки лучше, если в утреннем сексе инициативу и активность проявляет мужчина. Или оба находятся в одинаковом состоянии бодрствования.

В том, чтобы начать ласкать прекрасное сонное тело, нет ничего маниакального или предосудительного. Прекрасная и податливая красота, на которой отразилась вся утренняя нежность, дарит совершенно иные ощущения. Пускай без макияжа она выглядит совсем иначе, пускай на подушку вытекла слюнка, но в этой утренней авантюре больше прелести, чем в будничном перепихоне перед отбоем. Поставь будильник на вибрацию, отключи назойливую мелодию и положи телефон под подушку (свою, а не ее!). Не буди раньше времен — испортишь сюрприз.

За что любят утренний секс? За чувственность и продолжительность. Не хочется употреблять такие идиотские выражения, как «дольше оставаться в игре», но, как правило, пробудившийся организм не торопится эякулировать. Процесс может затянуться, поэтому постарайся проснуться как минимум за 40 минут до обычного времени пробуждения, чтобы не опоздать на работу из-за своей интимной жизни. Можно, конечно, и раньше, но секс, каким бы приятным он ни был, никак не сравнится со сном. Тем более процесс может оказаться не столь продолжительным, как ожидалось, и тебе выскажут претензию за то, что поднял ни свет ни заря. Ведь можно было бы еще поспать, но теперь не хочется да и не получится.

3. Поддерживай гигиену

Сходи перед сном в душ. Перед сном в принципе нужно ходить в душ. Не секса ради, а чисто из медицинских показаний, ведь гигиена — друг здорового человека. Да и вообще, ложиться в кровать с человеком и вонять ему своими натруженными от напряженного рабочего дня ногами и подмышками, не очень-то и прилично. Либо другой вариант: сходить в душ утром, до того как она проснется. Но учти, что через 20 минут опять придется идти мыться. Лучше уж тогда освежить себя с утра дезодорантом или парфюмом (не забываем про жвачку). Все-таки приятнее, когда с утра к тебе пристает человек, от которого хорошо пахнет. Никто не просит тебя надевать смокинг и выглядеть неотразимо, словно пидесса на светском рауте, но хоть немного привести себя в порядок стоит. Иначе есть вероятность, что подруга предпочтет драгоценные последние минуты здоровому сну, а не сексу с лохматым, угрюмым, дурно пахнущим животным.

4. Разбуди ее нежно

Не нужно пихать ее руками и кричать на ухо: «Слышь, как тебя там? Просыпайся — трахаться хочу! Давай быстрее, у меня мало времени». Будь нежным, как песни «Чай вдвоем», и галантным, как вампир. Разбуди ее мягким поцелуем в шею, грудь или спину и осторожными, но очень нежными ласками. Не будем тратить время на подробный рассказ о ласках и чмоканиях. Ты уже большой и сам должен все знать. Но еще раз подчеркнем: нежно и аккуратно! Не надо ее переворачивать, делать резких движений, иначе она проснется, как от пушечного выстрела, хрюкнет спросонья и попытается понять, что происходит. А нежные поцелуи и поглаживания сделают пробуждение мягким и приятным. Как правильно ласкать женскую грудь

5. Заставь ее чувствовать себя сексуальной

Теперь пришло время перейти на следующую ступень и заставить ее чувствовать себя сексуальной. Шепни ей на ушко в лучших традициях девственных песен Валентина Стрыкало , как хорошо она выглядит и как она прекрасна. Не нужно торопиться засовывать пальцы, стягивать трусы — дай ей почувствовать себя совершенной. Девушки любят ушами даже спросонья. Чтобы не было конфузов, нужно, чтобы ее настроение соответствовало тому, чем вы собираетесь заниматься. Прелюдии, мой друг, только прелюдии заставят вас обоих получить удовольствие. Ты же не хочешь, чтобы она сказала: «Ой нет, у меня изо рта воняет» или «Мы не успеем». Поэтому включаем свое красноречие и даем ей почувствовать себя желанной и красивой, даже если она лохматая, опухшая ото сна и ненакрашенная.

6. Не халтурь

Как бы вам ни хотелось провести все утро в постели, вы оба должны помнить, что на смазку, утренний кофе и презервативы нужны деньги, а добываются они на работе. Поэтому не затягивайте с прелюдией. Утром она особенно приятна и соблазнительна, даже для мужчин. Лежи себе, лижи-целуйся, обнимайся — все приятно, неторопливо и балдежно. Активных движений пока что нет — вы как будто продолжаете дремать. Но затягивать опасно, поэтому постарайтесь превозмочь себя и перейти от прелюдии к делу. Но если ты недостаточно поработаешь «на разогреве», то удовлетворить ее, тем более утром, будет сложно. Поэтому не халтурь, потрать на прелюдию 5-10 минут — не больше и не меньше.

7. Можно и в душ Кто сказал, что утренняя «любовь» должна быть в постели? Если вас в квартире двое, то можно передислоцироваться в ванную комнату и совершить всю процедуру — от разогрева до наивного брызга — в отделанном кафелем помещении. Тем более это, пожалуй, единственное, что остается тебе, если она проснулась на пару мгновений раньше тебя. Возможно, трахаясь под бодрящими струями горячей воды, вы быстрее взбодритесь и дойдете до кондиции.

8. Не выпендривайся с позой

Чтобы секс был отличным, нужно грамотно выбрать позу. О сложных даже думать не стоит. Не нужно пытаться заняться анальным сексом, пока она спит, или пытаться спросонья заставить ее делать минет. Человек спит, а ты тычешь в жизненно важные отверстия (от этого, наверное, можно умереть). Она, конечно, удивится, и эти живые эмоции будут дорогого стоить, но вряд ли ваши отношения продлятся долго. Не нужно эякулировать ей в ладошку, пока она спит, щекотать нос перышком, чтобы она вытерла его запачканной рукой — это не романтично. Она удивится еще сильнее. Все эти изыски с осложнениями — только по обоюдному согласию. И лучше делать, когда вы оба более-менее проснулись. В утреннем сексе лучше проповедовать классические позы (вроде миссионерской) или просто пристроиться сзади. Не нужно сразу брать высокий темп — это совсем ни к чему. Медленно, нежно и чувственно, чтобы избавляться от дремы постепенно и получить максимум удовольствия от возвращающегося к жизни организма. 14 признаков того, что ты отличный любовник