Наталья Бочкарева: Многие думают, что я до сих пор беременна!

Актриса Наталья Бочкарева рассказала, почему ее дети не хотят становиться артистами.

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева всерьез занялась сольной карьерой певицы. В арсенале артистки уже есть несколько музыкальных композиций и даже один видеоклип. Однако об образе своей сериальной героини Бочкарева тоже не забывает — в своем ролике на песню «Вирусная музыка» она вновь предстала перед зрителями в рыжем парике — то есть с прической, которую носила обожаемая всеми Даша Букина. Как повлияла на жизнь Бочкаревой роль рыжеволосой домохозяйки, она рассказала нашим корреспондентам.

«Мой вес колеблется то туда, то сюда»

— Я абсолютно спокойно отношусь к проекту «Счастливы вместе», — говорит 37-летняя Бочкарева. — Считаю, что он был прекрасен и дал много позитивного нам — актерам. Это опыт, популярность. Сказать, что я по нему скучаю, наверное, уже не могу. Но я люблю свою Дашу Букину, и говорить, что ничего не хочу о ней слышать, было бы просто глупо.

— Судя по тому, как вы сейчас выглядите, есть предположения, что в последнее время вы сильно сбросили вес. Так ли это?

— Начнем с того, что многие до сих пор судят обо мне именно по роли в сериале «Счастливы вместе». За период съемок я ведь два раза была в положении и, естественно, казалась немножко полнее. Но на самом деле, если не брать во внимание мои беременности, никакого резкого похудения у меня не было. Просто некоторые люди думают, что я до сих пор беременна. Безусловно, как и у любой женщины, бывает, что мой вес колеблется то туда, то сюда. Вот и все! Так что не верьте телевизору, а следите за мной по моим страничкам в социальных сетях (улыбается).

— Как вам удалось во время съемок в сериале еще и два раза родить?

— Я умудрялась все совмещать. Когда у тебя есть и работа, и семья, хочешь не хочешь, а приходится все комбинировать. Благо дети у меня были замечательные даже до рождения. Поэтому мы с ними прекрасно вместе работали. Надо сказать, что мне очень помогали на площадке девочки-администраторы. У меня была отдельная гримерка, там стоял диванчик, мне носили туда чаек, в общем, окружали заботой и вниманием.

«У нас нет никакой системы наказания в доме»

Сейчас сыну Натальи Бочкаревой Ивану уже 11 лет, дочери Марии — десять. Их актриса родила от своего бывшего супруга — адвоката Николая Борисова , с которым развелась в 2014 году.

— Чем сейчас детки занимаются? Пойдут ли по стопам мамы?

— Я думаю, что они точно не выберут актерскую профессию, так как знают ее с рождения и видят, насколько это тяжелый труд. Они понимают, что, когда маму показывают по телевизору, за этими кадрами стоят много часов работы, куча времени на изучение текста, грим, костюмы и все прочее. Так что моя профессия им не нравится. Сын занимается хоккеем, учит английский язык, у него потрясающе получается играть на фортепиано. Это не значит, что я хочу, чтобы он стал пианистом или хоккеистом. Просто он должен разносторонне развиваться, а дальше пусть сам выбирает себе занятие. Дочь у меня — полиглот, ей удается учить сразу два языка — английский и испанский. Она замечательно танцует, а еще активно снимает видео и хочет стать блогером. У нее есть свой канал в интернете, она делает первые маленькие шажочки в создании роликов, учится монтировать. Обычно бывает так: она что-то наснимает, а потом сидит и в разных компьютерных программах склеивает кадры. Кем она станет, я тоже пока что не знаю. Для меня главное, чтобы мои дети выросли настоящими личностями — свободными, образованными, порядочными и честными. Мои дочь и сын в первую очередь для меня друзья. Они видят, как много я работаю, — стараюсь своим примером показать, что и у них должна быть занятость «будь здоров!»

— Вы строгая мама?

— Как сказал мой сын, я — добрая и справедливая. На случай, если возникают какие-то вопросы, недопонимания или ситуации, в которых кто-то себя неправильно повел, у нас есть такое понятие, как семейный совет. Мы все вместе собираемся, выясняем, кто из нас не прав, при этом даем возможность высказаться всем членам семьи, после чего решаем, как будем исправлять ту или иную проблему. Поэтому у нас нет никакой системы наказания в доме.

— Вы сейчас не замужем. А сердце ваше свободно?

— Когда сердце свободно, там пусто, а у меня оно всегда наполнено любовью!

— Какими качествами должен обладать мужчина, чтобы покорить Наталью Бочкареву?

— Я считаю, что любое знакомство, общение — это так или иначе определенная химия и взаимодействие каких-то флюидов. Каждый человек для кого-то хороший, а для кого-то плохой, и, например, если тебе комфортно с человеком, это не означает, что так же хорошо с ним будет кому-то другому. Это называется судьба. Объяснить или описать все это просто невозможно!