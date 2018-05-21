Кем был Андропов по национальности на самом деле

Юрий Владимирович, который занимал посты главы КГБ и генерального секретаря ЦК КПСС , тщательно скрывал свои корни. И в архивных документах присутствует много противоречивых версий, которые порой создавались им собственноручно. В одной из официальных анкет он указывал, что родители его походили из донских казаков.

В поисках документальных фактов, подтверждающих национальную принадлежность Андропова , участие приняли многие историки и журналисты. Среди них А. Игнатьев, Р. Медведев, Ю. Тешкин, В. Легостаев и мн.др. Выяснилось, что на самом деле никаких донских казаков в близком родстве с бывшим генеральным секретарем не было. Спустя несколько лет после смерти Юрия Владимировича в прессе стали говорить о его еврейском происхождении.

По официальной версии мать была еврейкой и носила фамилию Файнштейн. Евгения Карловна проживала в Москве. В переписи жителей города прописан адрес ее места жительства, что полностью подтверждает эту информацию. Ее отец был финляндским уроженцем, мать — еврейкой. Как известно, у евреев национальность присваивается по матери, поэтому при желании Юрий Андропов без проблем мог получить гражданство Израиля.

Отец — Вэлв Либераман также был евреем. В 1921 году после смерти законного супруга вдова снова вышла замуж — ее мужем стал грек, который носил фамилию Андропуло, впоследствии эту фамилию носил и генсек, переделав ее на русский лад. Эта теория получила документальное подтверждение, доказав, что фамилию «Андропов» можно было скорее расценивать как псевдоним.