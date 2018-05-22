«Я умею показывать красивую эротику»

— У тебя много откровенных фото в Instagram. Почему решила вести страницу в таком стиле?

— Мне часто задают этот вопрос. Мне нравится, это искусство, творчество. Я умею показывать красивую эротику и знаю грань между ней и пошлостью. Ни про одно мое фото нельзя сказать, что оно пошлое. Мужчины часто пишут мне, что хотели бы такую девушку, как я, а женщины пишут, что хотели бы уметь так же фотографироваться, но стесняются. Я считаю, что нужно делать то, что тебе нравится и никого не слушать. Все грани, которые существуют в голове, нужно рушить. Общественному мнению не стоит подчиняться, если слушать чужих людей, то можно прожить несчастливую жизнь, не свою.

— У тебя много фото с профессиональных фотосессий. Ты работаешь моделью?

— Да, моделинг — это не только работа, но и любимое дело. Заработок и удовольствие — это идеальное сочетание. Основной мой доход идет с этого, плюс я зарабатываю на рекламе в Instagram. Раньше я состояла в модельном агентстве, около пяти лет назад. Работу особо не предлагали, искала сама, ходила на кастинги, иногда работала бесплатно. Потом всё само собой начало получаться, особенно после того, как мой профиль в Instagram стал популярным. Мне пишут напрямую, предлагают сотрудничество. Съемка может стоить и 10 тысяч рублей и 30 тысяч рублей. По рекламе — то же самое, смотря что нужно сделать, написать пост или снять историю. Раньше я работала администратором в салоне красоты, в прошлом году отучилась на барбера, но в итоге решила, что моделинг — это то направление, в котором мне комфортно, которое приносит мне больший доход.

— Мужчины часто пишут тебе с целью познакомиться? Какой способ был самым оригинальным?

— Мне постоянно пишут, не могу выделить какой-то один случай. Бывает, пишут стихи, бывает, просят, чтобы я продала им свои туфли или носки, не знаю, что за фетиш такой. Я как-то познакомилась в интернете с парнем, это было года три назад. Мы до сих пор поддерживаем дружеские отношения. Сейчас не знакомлюсь вообще, ни в соцсетях, ни в живую.

— Ты с кем-нибудь встречаешься?

— Сейчас я ни с кем не встречаюсь, мне не хочется. Я полгода назад рассталась с парнем и сейчас не готова открывать свое сердце новому человеку, доверять ему. Я не из тех, кто только закончив одни отношения, сразу начинает другие. Мне нужно время, чтобы осознать и понять случившееся, пережить это. Сейчас мне хочется заняться собой, саморазвитием, у меня очень много планов и целей на этот год.

— Из-за чего расстались?

— Это была больная любовь. Отношения — эмоционально сильные, зашкаливало все: и любовь, и слёзы, и ревность. Наверное, мы просто не выдержали такой накал. Кто кого больше ревновал — сказать сложно, я могла приревновать к какой-нибудь глупости, но старалась не показывать этого, он также. Поводов мы друг другу не давали, он спокойно относился к моим съёмкам, ему нравилось, никогда не запрещал. Мы провстречались два с половиной года. До сих пор общаемся, потому что находимся в одной компании друзей, сохранили хорошие отношения.

— Какого мужчину ты хотела бы видеть рядом с собой?

— Который разделял бы мои интересы и не ограничивал меня в творчестве. С чувством юмора, чтобы он умел шутить и понимал мои шутки. Чтобы проявлял заботу, я обожаю, когда обо мне заботятся, укрывают ночью одеялом, звонят и спрашивают, покушала я или нет, для меня это важно. Заботливый, но не дотошный. Ещё для меня важно, чтобы у мужчины всегда было своё мнение, четкая позиция, чтобы не шел на поводу у других. Прислушивался к советам друзей, близких — да, это нужно, но окончательное решение принимал сам.

— Хочется ли тебе замуж, семью, детей?

— Конечно. Мне хочется замуж, семью, хочется шикарную свадьбу, детишек, любимого мужа. Я думаю, у меня все впереди.

— Как ты поддерживаешь свое тело в форме?

— Я 10 лет занималась гимнастикой, у меня много кубков и медалей, я кандидат в мастера спорта. Перестала заниматься профессионально из-за травмы колена. Сейчас просто хожу в зал три раза в неделю по часу. Раньше у меня был тренер, сейчас я сама знаю, какие упражнения мне нужны, знаю технику выполнения.

— Соблюдаешь какие-нибудь диеты?

— Я могу себе позволить что-то вредное, но в меру. Могу поесть один или два раза в день, хотя знаю, что лучше всего есть часто и маленькими порциями. При моем ритме жизни есть иногда просто не хочется, бывает, не успеваю. При росте 170 см мой вес всегда был 46-48 кг. Сколько бы я не ела, нет такого, что поправляюсь заметно, обычно лишнее вижу только я. Тогда просто исключаю фастфуд, мучное, сладкое. Самая верная диета — не объедаться в течение дня и не есть на ночь. Никаких голодовок, потому что это максимум два дня, потом ты сорвешься и наешься — все усилия насмарку. Всегда помогает бег и кардио. Еще у меня такой лайфхак, чтобы быть в форме перед мероприятием, я вообще не ем, только вода. Меня наоборот мотивирует то, что сейчас я поработаю, а потом поеду и очень вкусно поем.

— Девушки часто просят у тебя советы?

— Да, чаще всего интересуются упражнениями, питанием, что и где я купила, если снимаю видео, то какой трек играет. Их вдохновляет моя фигура, это приятно. Особенно приятно тогда, когда мой совет оказывается полезным, я всегда стараюсь ответить всем. Мои самые частые два совета — никого не слушать и не вестись на чужие мнения. Всю жизнь тебе будут что-то говорить, то одно, то другое, всегда должна быть своя позиция. Никому не стоит позволять вставать на своем пути, нужно идти напролом, не изменять себе. А второй — быть умнее и выше в тех ситуациях, когда тебя унижают, оскорбляют — объясни раз, но никогда не опускайся до того, чтобы нападать в ответ.

— Как ты относишься к пластике?

— К пластике я отношусь нейтрально. Если есть недостаток, почему бы его не исправить? Главное знать меру. Я делала нос в 19 лет, получилось очень натурально. Многие спрашивают, делала ли я грудь или губы, на самом деле нет, и править мне ничего не хочется. Нос я делала из-за того, что мне не нравилась форма — немного широкий и с горбинкой. Я это исправила, мне нравится, как получилось. Сейчас многие девушки говорят, что переделывали нос из-за проблем со здоровьем, на самом же деле — просто не хотят, чтобы осуждали. Я честно говорю, мне не нравился мой нос, поэтому пошла к хирургу. Больше никаких косметических процедур я с собой не делала, максимум — лазерная эпиляция. Ни уколов и прочего. У меня хорошая кожа. В жизни я хожу без косметики, пользуюсь увлажняющими кремами для лица и тела.

— Какой самый глупый вопрос задавали тебе твои подписчики?

— Мне задают порой очень странные вопросы, интересуются абсолютно всем, даже такими мелочами, как какой у меня оттенок лака для ногтей. Самый глупый вопрос, который больше всего раздражает, когда пишут: «Даша, а можно задать тебе вопрос?». Вот зачем так писать? Если хочешь задать вопрос, так задай. Тем более, ты же уже его задаешь, я сама решу, отвечать или нет. Часто спрашивают про национальность — я русская, мама с папой русские, где-то далеко есть татарские корни.

— Хейтеры сильно мучают тебя?

— Нет, у меня очень добрые подписчики, пишут больше комплиментов, чем гадостей. Я считаю, самодостаточный человек, у которого всё хорошо в жизни, не будет сидеть в интернете и писать — да как ты можешь так фотографироваться, где твое воспитание. Если мне не нравится фото, я просто пролистаю, у меня даже мысли не будет, чтобы что-то написать. Показывают свою глупость, людям просто нечем заняться, стараются самоутвердиться. В 20 лет можно быть гораздо умнее тех, кому 35. Иногда эти люди ведут себя, как будто им 15, за голову хватаешься и думаешь, что это вообще такое.

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