Спортивная весна: как северяне готовятся к летнему сезону

С приходом тепла северяне не только рискнули выйти на пляжи, но и активно занялись спортом. Достали скейты, пересели на велосипеди, раскатали коврики для йоги и вспомнили о турниках — в фитнес-центрах теперь народу немного, многие предпочитают уличные тренировки. Как все проходит — в нашей инстаподборке.