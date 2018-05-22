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Спортивная весна: как северяне готовятся к летнему сезону
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Спортивная весна: как северяне готовятся к летнему сезону 

29.ru 51 минуту назад
Фото: 29.ru
С приходом тепла северяне не только рискнули выйти на пляжи, но и активно занялись спортом. Достали скейты, пересели на велосипеди, раскатали коврики для йоги и вспомнили о турниках — в фитнес-центрах теперь народу немного, многие предпочитают уличные тренировки. Как все проходит — в нашей инстаподборке.
#педалькикрутятся 🚴🏼‍♂️ Публикация от @ eropka777 21 Май 2018 в 12:30 PDT  Пора возвращаться в спорт💪 Бегать нельзя, а турник-универсальный снаряд😜 Публикация от Виктор Антонов (@comandor67) 21 Май 2018 в 12:20 PDT  Утренняя треня на Яграх с @nikolay2336 💪👍 У меня самый 🔥 лучший, мотивирующий #тренер #МихаилГрибанов#НиколайНикифоров#тренировка#Ягры#whitesea#Северодвинск Публикация от 🇷🇺MIKHAIL GRIBANOV (@gribanovm) 18 Май 2018 в 4:26 PDT  Открыли с @missonik96 велосезон🚴🏼‍♀️ Публикация от Кристина Подойницына (@krisss_pod) 18 Май 2018 в 3:28 PDT  Научиться кататься на скейте ✅ Публикация от А Р И Ч К А (@arik_rav) 15 Май 2018 в 2:07 PDT  Братья по духу и северные закаты!) Неважно сколько тебе лет, чем ты занимаешься, кто ты по национальности и т.д. — главное что у тебя в душе! По-настоящему близкими людьми могут быть только духовно! Люблю тебя братан!) Ты лучший!) @standarttt1 #спортбра #братан #спортсемья #тхэквондо #итф #спорт #близкие Публикация от Павел Нахимов (@pavelnahimoff) 21 Май 2018 в 12:55 PDT  С добрым утром🌝 У нас как всегда утро начинается с зарядки💪 позитив на весь день😇 Спорт помогает удлинить жизнь, снизить вес, укрепить сердце и сосуды. А ещё Занятия спортом сказываются положительно на нашей физической форме. Они также помогают справляться с трудными жизненными ситуациями. Это отмечают не только спортсмены, но и учёные. Так что Мамочки, дорогие, не ленимся— присоединяемся к нам. ✨вместе веселее и деткам в радость🤗 Публикация от @ tatyana_make_ap 21 Май 2018 в 11:18 PDT  Публикация от Ilya Narrow (@uzzzkiy) 21 Май 2018 в 8:44 PDT  Публикация от @sevskbro 21 Май 2018 в 2:20 PDT
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«Это "плавильный котёл" — всем есть место»: как переезд в Канаду научил северянку улыбаться незнакомцам
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