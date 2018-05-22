Бэкстейдж детского телепроекта «Ты супер!» на канале НТВ: «Это не просто конкурс, а шанс на новую жизнь»

«Ты супер!» — международный телевизионный музыкальный проект телеканала НТВ , в котором принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей. Участники проекта — воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приёмных и опекунских семей в возрасте от 7 до 18 лет. Съемки телепроекта «Ты супер!»Анастасия Пак и Богдан ВандышевВадим Такменёв и Диана Анкудинова 1 Анастасия Пак Ведущая телепроекта «Ты супер!» Телепроект «Ты супер!» — это не просто конкурс, а шанс на новую жизнь. Дети здесь не только реализуют свои творческие способности, но и обретают друзей и новые семьи. В первом сезоне у нас была история усыновления, а в этом, например, нашлась семья мальчика, Даулетхана Аканова из Казахстана — его маму лишили родительских прав. Кто-то обретает новую семью, у кого-то находятся братья и сестры. Да, этот проект построен по всем канонам конкурса, но на самом деле главное в нем — это не ноты, а осуществление мечты и преодоление себя. «Это не просто конкурс, а шанс на новую жизнь» Еще одна задача проекта — показать детям с такой непростой судьбой, что они не одни на свете. Они приезжают сюда, знакомятся с историями других участником и перестают чувствовать себя одинокими и виноватыми за то, как сложилась их жизнь. Даже участники, которые провели с нами только отборочные туры, уезжают абсолютно другими: с горящими глазами, планами на будущее и верой в себя. Ну а мы в свою очередь со всеми стараемся поддерживать отношения и следить за судьбой детей не только в рамках шоу, но и после. И совсем скоро на экранах появится документальный проект «Ты супер! До и после». 2 Юлианна Караулова , Российская эстрадная певица и телеведущая, член жюри телепроекта «Ты супер!»

Соглашаясь судить детей в проекте, да еще и с такими трагичными судьбами, я знала, что это будет непросто. С одной стороны, критиковать выступления ребят очень тяжело, но с другой стороны — дети всё очень тонко чувствуют, в том числе и фальшь. Они прекрасно понимают, когда им говорят неправду и от этого расстраиваются еще сильнее. И ждут объективности. Поэтому нам, сидя в жюри, приходится балансировать на этой тонкой грани. Конечно, когда есть за что похвалить, я всегда поддержу, а всю критику стараюсь высказывать в форме пожеланий и напутствий. Но я всегда стараюсь быть честной. У ребенка возникнет гораздо больше вопросов, если захвалить его, а потом не пропустить в следующий тур. Это еще больше подрывает доверие к миру, запас которого у этих детей и так небольшой.

«Я всегда стараюсь быть честной»

Психологически самые сложные были первые туры, когда мы только-только знакомились с детьми и с их биографиями, и их профессиональные данные сами собою отходили на второй план. В следующих турах, конечно, было гораздо легче.

Артём Семёнов , Участник телепроекта «Ты супер!», 18 лет, Латвия, г. Даугавпилс В первую очередь конкурс дал мне колоссальный опыт, потому что я начал работать с профессиональными педагогами по вокалу и хореографии. Мы познакомились с тем, что такое телевидение и съемки. Это все вдохновило меня продолжать учиться музыке. Хочу посвятить ей жизнь. Я всегда хотел стать певцом, но во время проекта захотел стать в этом деле профессионалом. И это большой шаг вперед. «Я всегда хотел стать певцом, но во время проекта захотел стать еще и профессионалом» На съемках всегда царит творческая атмосфера, но, конечно же, без нервов не обходится, ведь ты не знаешь, что будет дальше: каждый день на проекте может оказаться последним. Но стресс только подстегивает работать ещё больше и старательнее. На проекте у меня сложились хорошие отношения со многими участниками, и я с уверенностью могу назвать их настоящими друзьями — несмотря на то что все мы были конкурентами, проект сплотил нас, и я безумно скучаю по некоторым ребятам и верю, что мы еще встретимся. 4 Диана Анкудинова, финалистка телепроекта «Ты супер!», 14 лет, г. Тольяти

Этот конкурс дал мне бесценный опыт в вокале и общении с людьми, подарил много новых эмоций и слушателей. Все участники проекта — одна большая семья.

«Все участники проекта — одна большая семья»

Мы отличаемся от обычных детей, знаем это, поддерживаем друг друга и обязательно будет общаться и за пределами проекта. Так что большое спасибо этому конкурсу за всё!

Финал телепроекта «Ты супер!» состоится 26 мая в 20:00 на телеканале НТВ — за победу будут состязаться 11 конкурсантов, из которых жюри предстоит выбрать лишь одного победителя. Ну а желаем всем участникам удачи, творческих свершений и с нетерпением ждем выхода нового сезона. Фото: pr-служба телеканала НТВ