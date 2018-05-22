Шокирующие фото политиков в молодости

Первые лица государства, политики, чиновники, депутаты — всех этих людей мы представляем серьёзными мужчинами и женщинами в строгих костюмах. Но ведь и они когда-то были молоды! Фотографии, сделанные много лет назад, показывают нам вроде бы привычные лица в совсем ином свете и порой даже трудно понять, кто перед нами. Попробуйте разобраться, на каких фотографиях изображены известные политические персоны. Среди них вам попадутся:

1. Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин , запечатлённый в молодости на фото.

Владимир Жириновский. 2. Прославившийся своей невоздержанностью и экстравагантными поступками бессменный лидер ЛДПР

3. Революционер, партийный деятель, генералиссимус и многолетний руководитель СССР Иосиф Сталин, некогда интересный юноша.

4. Фашистский предводитель, основатель Третьего рейха фюрер Германии Адольф Гитлер.

6. Нынешний председатель правительства, а в 2008-2012 годах президент Российской Федерации Дмитрий Медведев

7. Первый и пока единственный президент Беларуси Александр Лукашенко

8. Украинский политик и государственный деятель Юлия Тимошенко

10. Российский политик, неустанный борец за мораль Елена Мизулина