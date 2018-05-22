Шокирующие фото политиков в молодости 

Первые лица государства, политики, чиновники, депутаты — всех этих людей мы представляем серьёзными мужчинами и женщинами в строгих костюмах. Но ведь и они когда-то были молоды! Фотографии, сделанные много лет назад, показывают нам вроде бы привычные лица в совсем ином свете и порой даже трудно понять, кто перед нами. Попробуйте разобраться, на каких фотографиях изображены известные политические персоны. Среди них вам попадутся:
1. Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин, запечатлённый в молодости на фото.
2. Прославившийся своей невоздержанностью и экстравагантными поступками бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
3. Революционер, партийный деятель, генералиссимус и многолетний руководитель СССР Иосиф Сталин, некогда интересный юноша.
4. Фашистский предводитель, основатель Третьего рейха фюрер Германии Адольф Гитлер.
5. Экс-президент США, первый темнокожий американский президент Барак Обама.
6. Нынешний председатель правительства, а в 2008-2012 годах президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.
7. Первый и пока единственный президент Беларуси Александр Лукашенко.
8. Украинский политик и государственный деятель Юлия Тимошенко.
9. Советский и российский политик, председатель ЦК Коммунистической партии России Геннадий Зюганов.
10. Российский политик, неустанный борец за мораль Елена Мизулина.
11. Президент Украины Пётр Порошенко.
12. Политик и военный, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
13. Американский политик, 43-ий президент США, сын 41-ого президента США Джордж Буш-младший.
14. Президент России Владимир Путин.