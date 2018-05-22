Наталья Земцова: «Инга из „Восьмидесятых“ меня преследует»

Актриса Наталья Земцова выделяется на фоне своих коллег. Например, недавно она призналась, что хочет казаться старше — ведь самые интересные роли написаны для тех, «кому за тридцать».

— На фоне отчаянной борьбы звезд за вечную молодость ваше желание казаться старше воспринимается как странный каприз…

— Я с театральной академии мечтала о взрослых драматических ролях, а давали играть девочек из Островского. Я их ненавижу, этих болтушек-веселушек. (Смеется.) Не люблю и Джульетт. Но поскольку у меня внешность немножко детская, даже на курсе со своими ровесниками я все равно играла маленьких. Очень долго из-за этого переживала. Только сейчас я начинаю играть то, что хочу, что мне нравится. Снимаюсь в проекте, где у меня возрастная роль. Вначале моей героине 15 лет, она взрослеет в процессе развития сюжета, а заканчивать будем в 37 лет. И тут я поняла, что мне намного интереснее играть взрослых женщин, особенно у которых есть дети.

— Но вы и сами теперь мама. Сын Иван подрастает…

— Да, в августе ему будет уже четыре года. Очень быстро летит время. Я, кстати, всегда мечтала о девочке. Даже имя придумала — Соня, хотя сейчас оно мне уже не нравится. Врачи мне во время УЗИ подтвердили это. И только перед родами заявили: «У вас будет мальчик!» Помню, подумала: «Опа! А что делать?» Подрастерялась сначала. Но сейчас мне так нравится, что у меня мальчик. Это просто прекрасно!

— По нынешним временам имя сыну вы выбрали весьма старомодное…

— Это все Сережа (муж Натальи, Cергей Кристовский , — басист группы Uma2rman. — В. Б.), я не хотела это имя. У меня было много разных вариантов. И эти варианты менялись каждый день — буквально до дня родов. Но случилась смешная штука. Было лето, очень жаркое, мне было тяжело, я уже хотела родить. Помню, сказала Сереже: «Он не рождается, потому что не хочет быть Иваном, он хочет быть Семеном! Если родится сегодня, будет Семеном!» Серега согласился. Но он родился на следующий день. (Смеется.) А сейчас я понимаю, что ему очень подходит имя Иван. Очень. Хотя мы его зовем Бубликом.

— Почему?

— Меня так называл Серега, когда я была беременной. И как-то плавно прозвище перетекло на Ивана. Сейчас он уже, конечно, не Бублик. Сейчас Иван прям! Такой деловой человек. Он очень активный. Не сидит в компьютерах и телефонах. В Испании, где мы проводим лето, он ходит на гольф. И получается у него очень хорошо. Сейчас учим его плавать. Плавать нужно уметь, мало ли что. Ваня у нас уже падал в бассейн. А так хотя бы выплывет. Я за то, чтобы детей готовить к взрослой жизни. Не нужно их обкладывать розовой ватой.

— Как вы познакомились с Сергеем?

— На концерте. Я была на съемках в Минске. А у ребят там проходили гастроли.

— Вам нравилась музыка группы Uma2rman?

— Не скажу, что я была фанаткой, но что-то определенно нравилось. Со Стасом Михайловым я бы не смогла встречаться. (Смеется.) Это же важно, чтобы тебе нравилось, что твой любимый человек делает. Ты же не сможешь всю жизнь говорить ему: «О, классно!» А про себя: «О, ужас!». И если мне какие-то песни не нравятся, всегда говорю честно.

— Многие, когда пишут о вашем союзе, до сих пор делают акцент на семнадцатилетней разнице в возрасте…

— Ну, кстати, шестнадцать. (Смеется.) Мне кажется, об этой разнице говорят, потому что нужно создать какую-то интригу. Может быть, хотят показать, что я какая-то неискренняя по отношению к нему. Но это глупости.

— С Сережиным братом дружите?

— Да, хорошо общаемся. Часто путешествуем вместе. Мы-то всегда в Испании зиму проводим, а в этом году ребята всей семьей прилетели, поддались на наши уговоры. Им понравилось. Мы много времени проводили вместе. Я за то, чтобы дружить. С детства люблю семейные праздники. У меня мама с папой разошлись. У папы появилась семья — жена и дочка. Но моя мама очень хорошо общалась с папиной женой. И я, когда приезжала из Питера, тоже встречалась с ними. Все праздники мы отмечали вместе. Такой большой семьей. И это было круто. Родственники — те люди, за которых ты должен держаться.

— То есть вы не против, если Сергей общается со своими детьми, бывшей женой?

— Ну а куда же денешься от этого? Но я больше люблю, когда дети приходят к нам. (Смеется.) Я пыталась как-то подружиться, но… Жизнь, она длинная, какие-то обиды проходят со временем, забываются. Неизвестно, что будет дальше. Все возможно. Нельзя загадывать.

— Действительно, никогда ведь не знаешь, куда жизнь заведет. Я слышал, вы даже не мечтали быть актрисой.

— В детстве не было никаких предпосылок. Мое поступление в театральный оказалось полной неожиданностью для всех. Ведь я училась в хорошей языковой спецшколе. И все наши потом пошли в иняз. Но не я.

— Как известно, театральная Москва вам сразу не далась…

— В первый год не поступила. Хотя поступала везде и как все: ГИТИС, Щука, Щепка, Школа-студия МХАТ, ВГИК. Через год уже решила попробовать поступать в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Я уже больше знала, подготовилась. А не как в первый раз — нашла в Интернете адрес и поехала.

— Интересно, почему омичи едут жить и работать в Петербург?

— Даже не знаю, почему так. Там и правда очень много омичей. И в театральном много училось земляков. Но лично я всегда хотела в Москве жить.

— И это получилось. Одна из первых ярких ролей — Инга из «Восьмидесятых». Она преследует вас до сих пор?

— У нас люди если что-то полюбили, то больше не хотят ничего другого. Надо мной прикалываются друзья, здороваясь: «О, привет, Инга! Когда следующий сезон „Восьмидесятых“?» Нужно разорвать этот порочный круг, потому что все зациклены на этой Инге. Хотя не пойму почему. Ведь Инга — стерва знатная. Посмотрев первую серию, я испугалась, что все будут думать обо мне так же. И действительно так думали. Этот момент был довольно продолжительным. Я приходила на съемки для журналов или еще какие-то, а мне потом говорили: «Ой, вы такая хорошая, а мы думали, что вы… не такая».

— Какие новые проекты ожидаются?

— Сага с рабочим названием «Другие». История одной семьи. Про женщин, которые имеют экстрасенсорные способности и которых считают ведьмами. А я играю единственную из всех, кто не имеет этих способностей. Такой брак на производстве.

— В этом проекте много именитых актеров. Как с ними работается?

— Хороший партнер — это кайф. Не нужно ничего доигрывать, придумывать. С Кириллом Кяро просто прекрасно работать.

— Вы еще и картины, говорят, пишете?

— Да, это всегда со мной. У меня дедушка рисовал и учил. И я с детства рисую. У меня уже была выставка «Кошкин дом», на которой я выставила тринадцать картин с котами. Купили практически все. Сейчас меня потянуло на природу, рисую пейзажи. Не знаю, что с этим делать. У меня уже некуда их вешать. Наверное, сделаю еще одну выставку, если будет время между кинопроектами.