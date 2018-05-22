Как взять время под контроль, сосредоточиться на важном и подавить срочное

Оливер Эмбертон однажды сказал: «Секрет контроля своего времени — систематически сосредотачиваться на важности и подавлять срочность». Прав настолько, что не придраться. Разница между срочным и важным велика. Срочное — то, что должно быть рассмотрено немедленно: телефонные звонки, задачи с приближающимися сроками и ситуации, когда нужно быстро реагировать. Важное — то, что способствует достижению долгосрочных миссий и целей: книга, которую ты хотел написать (только не надо, миру не нужны писатели), презентация, которую ты хотел бы сделать для продвижения по службе и компания, которую ты планируешь создать.

Срочность вредит производительности. Срочные, но несущественные задачи являются основными отвлекающими факторами. Самое обидное, когда прямо перед твоим носом что-то важное, но ты отвлекаешься на разного рода чепуху. Хочешь контролировать свое время — завязывай с этим, приятель. Секрет успеха в том, чтобы суметь отделить нужное от ненужного. Так в природе заведено, иначе шелуха и камни тоже бы давали урожай. Как это сделать и продуктивно использовать свое время, мы и расскажем.

Не будь доступен все время

Время — это сырье для производительности и творчества. Именно время, а не деньги — это твой самый ценный актив. А активы, как известно, нужно инвестировать. Все 168 часов в неделю. Это монументальное количество времени, и разбрасываться им просто так как минимум неуважительно к себе. Такая она, экономика жизни. В своей книге «Как все успевать: искусство продуктивности без стресса» Дэвид Аллен говорит, что необходимо своевременно сосредотачиваться на тех вещах, которые тебя интересуют, и только на них. Ультра-продуктивные люди сосредоточены на том, чтобы тратить с пользой каждую минуту, которую они имеют в своем распоряжении. Каждый день либо ты, либо жизнь со своими условиями ставят перед тобой задачу. Вот ее и нужно выполнять, не отвлекаясь ни на что другое. Потоп, война, личная жизнь — что бы тебя ни отвлекало, сперва разберись с делами, которые сам считаешь важными. «Вы не можете позволить другим людям ставить что-либо на повестку вашего дня», — говорит Уоррен Баффетт . Кому доверять, как не старине Уоррену?

Но учти, что каждая задача дня должна быть достижима, реалистична и ограничена по времени. И, самое главное, каждое задание должно продвигать твои цели на день, неделю или месяц. Нельзя просто так в 36 лет без голоса и музыкального образования решить стать рок-звездой в ближайшее время. Думай о реальном и выполнимом в ближайшем будущем, а не когда-нибудь в параллельной вселенной. Ограничение по времени заставит сосредоточиться и быть более эффективным. Стивен Кови как-то сказал: «Вы должны определить ваши самые высокие приоритеты и иметь мужество уверенно и с улыбкой сказать „нет“ всем остальным вещам».

Привычка тратить время

Мы подвергаемся тысячам отвлекающих факторов в течение дня. Исследование, опубликованное в «Журнале экспериментальной психологии», обнаружило, что чаще всего нас отвлекают звуки и телефонная вибрация. Только по этой причине стоит отключать телефон хотя бы на 10 минут во время работы. Это единственный шанс противостоять современным технологиям, которые достаточно эволюционировали, чтобы сделать нас своими жалкими рабами. За Twitter, WhatsApp, Instagram, VK и запрещенный Роскомнадзором мессенджер мы готовы делать мерзости, какие не снились и Хьюберту Селби, когда он писал «Реквием по мечте». Выключи все уведомления, заглядывай туда только при большой необходимости в перерывах между работой. Будь осторожен, ибо достаточно заглянуть один раз, чтобы пропасть в интерактивном омуте на час. Со временем это станет хорошей и крайне полезной привычкой, которая на самом деле сделает твою работу более продуктивной. Обязательно сделает — вот тебе крест (+).

И дело, скорее всего, не только в смартфоне, поэтому заранее скажи «нет» всем мелочам, которые посмеют тебя отвлечь. Видео, вайны, привычка смотреть в окно — это, конечно, хорошо, но, кажется, ты собирался придерживаться своих приоритетов и достигать желаемого. Поэтому только арбайтен по-стахановски и никаких развлечений, цацок и пецок. После работы посмотришь. Или на пенсии. В конце концов, мелочи делают тебя уязвимым, а если речь про смартфон, то еще и доступным. А как известно, человека красит недоступность. Если все это часть твоей работы, всего лишь один из инструментов, то тебе не позавидуешь. Ситуация тяжелая, и все, что остается — держать себя под контролем и не залипать больше положенного.

Не принимай слишком много на себя

Больше, чем от войн, человечество пострадало от попытки достичь великих целей. Наиболее достойные достижения являются результатом последовательно выполненных мелочей. Чем больше ты на себя возлагаешь, тем глупее и безрассуднее тратишь свою энергию. Основной принцип успеха — сосредоточение. Именно это отличает тех, кто успешен, от тех, кто только говорит об успехе. Даже такие величины, как талант, ресурсы и энергия, не так важны. Именно усидчивость, а не вдохновение помогли написать великие романы, сочинить симфонии, спроектировать здания. Вдохновение — штука хорошая, но уж больно непостоянная. Сейчас оно делает гением тебя, а через час полетело к другим. К тому же вдохновение — это эмоции, и, смотря на результат своей деятельности трезвым взглядом, понимаешь, что за дичь получилась.

Гораздо важнее не вдохновение, а увлеченность. Это вещи совершенно разные, несмотря на свою кажущуюся схожесть. Надо быть увлеченным своей деятельностью, чтобы если не засиять, то промелькнуть в истории. Именно увлеченность помогла Эйнштейну сформулировать теорию относительности, а Моцарту — задрать планку, которая даже спустя 300 лет покоряется единицам. Потратьте большую часть своего времени на труд, а остальное — на заботу о себе. Этого достаточно, чтобы просто быть довольным жизнью. Чтобы чего-то достичь, придется работать. Много работать. Но тяжелый труд не всегда каторга. Только если все усилия уходят впустую. Реши, что важно для тебя в долгосрочной перспективе, и положи на алтарь успешности все те скудные силы, которые у тебя есть.

Меньше, но лучше

Ключ к тому, чтобы сосредоточиться на главном в жизни и на работе, — это ограничиться произвольным, но небольшим количеством вещей, заставляя себя сконцентрироваться на важном. Ничего остального существовать не должно. Когда ты делаешь слишком много за один раз, то вынужден постоянно переключаться с одной задачи на другую, постоянно прерываться и отвлекаться. Делай меньше, убирай отвлекающие факторы, выполняй одно задание, и ты будешь успевать гораздо больше. Когда делаешь слишком много, то, естественно, страдает качество, да и желание что-либо делать сменяется банальной растерянностью и усталостью.

Поэтому сегодня же выбери то, что ты считаешь наиболее важным, очисти пространство и просто работай над своими главными, измеримыми и достижимыми, целями. Как говорится, сначала добейся, зарабатывай статус, а уже потом открывай свою бургерную.