Заскучал? 9 лайфхаков, чтобы скрасить рабочие будни

Если ты один из тех немногих счастливчиков, которые проводят целый день, потягивая коньяк на своей яхте и думая о том, как сильно они любят свою работу, то эти советы не для тебя.

Кадр из сериала «Офис»

А вот если тебе знакомо то чувство, когда гипнотизируешь часы, проявляешь повышенное внимание к кулеру и отмечаешь пятницу в календаре красным цветом, то тебе нужно помочь.

Нет, мы не будем за тебя работать. Но можем подсказать девять милых и невинных способов немного скрасить серые рабочие будни, за которые тебя не должны уволить (но это не точно).

Модернизируй коллег

Прежде чем мы начали скучать на работе, мы скучали в школе. И как мы развлекались тогда, в досмартфонную эру? Правильно: совершенствовали картинки в учебниках путем добавления усов и прочих элементов.

Почему бы не тряхнуть стариной и не поэкспериментировать с фотографиями коллег? Шаблонов со шляпами/усами/хвостами сейчас так много, что мы даже не будем советовать тебе какой-то конкретный сервис — сам найди любимый.

Моментально заметай улики

Хороший сотрудник не тот, кто в рабочее время не занимается посторонними делами, а тот, кого за этими делами не поймали. Поэтому важно освоить переключение между рабочим и интересным окном.

Итак, если на твоем офисном компьютере стоит Windows 10, то запомни заклинание: клавиша Windows+D+2+Enter. Если Мас — то Command и номер интересующего тебя окна. Все! Осталось довести этот навык до совершенства.

Учись у хамелеона

Почему на работе нельзя зависать в телефоне? Потому что твои глаза должны быть направлены на экран компьютера. И если ты не сидишь в отдельном кабинете, то проходящие мимо волей-неволей будут обращать внимание на то, что у тебя там.

А вот вчитываться вряд ли будут. Воспользуйся этим! Скачай свою любимую книгу, перенеси в текстовый редактор и оформи как рабочий документ. Можешь даже графики вставить для солидности. Теперь главное — не расплакаться или не рассмеяться во время чтения, а то начнутся вопросы.

Прокачай иностранный язык

Кроме миллиарда онлайн-игрушек, лент в социальных сетях и ютьюба, ты можешь заняться на работе и чем-то полезным (внезапно!). Начни или продолжи изучать иностранный язык, но делай это весело.

Иллюстрированные словарные карточки, тесты и языковые игры не только скрасят долгий рабочий день, но и принесут результат, который ты сможешь прикрепить к своему резюме (потому что интересную работу рано или поздно найти нужно).

Морзни это Чему еще можно научиться, но не ради какой-то цели, а просто от нечего делать? Азбука Морзе тебе в помощь! Точка, тире, точка— поначалу будет трудно, но затем ты можешь войти во вкус и стать настоящим асом «точечного» общения.

Кстати, этот навык может оказаться не совсем бесполезным. Кто знает, может, тебе так надоест рутинная работа в мегаполисе, что ты решишь переквалифицироваться в капитана дальнего плаванья? Почему бы и нет?

Вовлеки коллег в игру

Нет, не в казаков-разбойников и не в доту. Начальству это явно не понравится. А вот «тихая» и не отнимающая много времени игра может внести в ваш офисный быт разнообразие.

К примеру, можно распечатать небольшую и забавную фотографию, которую один из вас спрячет где-нибудь в офисе. Тот, кто найдет, должен будет ее перепрятать. Правила элементарны, но поверь: придумывая самые внезапные места, можно неплохо поразвлечься!

Больше воды, больше!

Вода, как известно, — жизнь. А еще прекрасная альтернатива курению для желающих хотя бы ненадолго покинуть свое рабочее место. Формула проста: больше воды = больше походов в уборную = больше смены обстановки, тишины и покоя.

Переведи гнев в искусство

Если вдруг, по какой-то роковой случайности, не все твои коллеги и клиенты — самые милые люди на Земле, то иногда ты, наверное, расстраиваешься. Или даже бесишься. А так как бить людей нельзя и орать на них чаще всего тоже, то постарайся перевести свои негативные эмоции в мирное русло.

Сочини про опечалившего тебя человека японский короткий стих хокку. Рифма для этого необязательна, главное — уложить свою мысль в 17 слогов. Первая строчка — пять слогов, вторая — семь, третья — снова пять. Такие рамки помогут тебе успокоиться и переключиться. Главное, не забудь потом избавиться от своего «шедевра».

Включи воображение

Почему детям никогда не бывает скучно? Потому что у них есть воображение, которое способно превращать пол в лаву, а кастрюлю — в шлем космонавта. И у тебя это воображение никуда не делось, просто спит. Так что буди!

Представь, что ты попал на чужую планету. И пока придумываешь план побега, тебе приходится притворяться хорошим работником, чтобы инопланетяне тебя не вычислили. По этой причине работать будет гораздо интереснее, чем потому, что нужно оплачивать кредит.