10 любопытных фактов о Кирилле и Мефодии

В четверг, 24 мая, Россия отмечает День славянской письменности и культуры. Это единственный в нашей стране и государственный, и церковный праздник. В этот день церковь чтит память Кирилла и Мефодия, придумавших кириллицу.

Церковная традиция почитания памяти святых Кирилла и Мефодия зародилась в Х веке в Болгарии в знак благодарности за изобретение славянской азбуки, подарившей многим народам возможность читать Евангелие на родном языке.

В 1863 году, когда азбуке исполнилась тысяча лет, праздник славянской письменности и культуры впервые с размахом отметили в России. При советской власти праздник отмечать перестали, а заново традиция возродилась уже в 1991 году.

Создатели славянской азбуки Кирилл (до принятия монашества — Константин) и Мефодий (Михаил) выросли в византийском городе Солуни (теперь Салоники, Греция) в богатой семье, где всего было семеро детей. Древний Солунь входил в состав славянской (булгарской) территории и был многоязычным городом, в котором сосуществовали разные языковые диалекты, в том числе византийский, турецкий и славянский. Старший брат, Мефодий, стал монахом. Младший, Кирилл, преуспел в науках. Он в совершенстве освоил греческий и арабский языки, учился в Константинополе, получил образование у крупнейших ученых своего времени — Льва Грамматика и Фотия (будущего патриарха). Завершив обучение, Константин принял сан иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии и преподавал философию в высшей Константинопольской школе. Мудрость и сила веры Кирилла были так велики, что ему удалось победить в прениях еретика Аниния. Вскоре у Константина появились первые ученики — Климент, Наум и Ангеларий, вместе с которыми он в 856 году пришел в монастырь, где настоятелем был его брат Мефодий.

В 857 году византийский император послал братьев в Хазарский каганат для евангельской проповеди. На пути они остановились в городе Корсуни, где чудесным образом обрели мощи священномученика Климента, папы Римского. После этого святые отправились к хазарам, где убедили хазарского князя и его приближенных принять христианство и даже забрали оттуда из плена 200 греческих пленников.

В начале 860-х годов правитель Моравии князь Ростислав, которого притесняли немецкие епископы, обратился к византийскому императору Михаилу III с просьбой прислать ученых мужей, миссионеров, владеющих славянским языком. Все богослужение, священные книги и богословие там были латинские, а этот язык славяне не понимали. «Народ наш исповедует христианскую веру, но у нас нет учителей, которые могли бы объяснить нам веру на нашем родном языке. Пришлите нам таких учителей», — попросил он. Михаил III ответил на просьбу согласием. Перевод богослужебных книг на понятный жителям Моравии язык он поручил Кириллу.

Однако для того, чтобы записать перевод, нужно было создать письменный славянский язык и славянский алфавит. Понимая масштабность задачи, Кирилл обратился за помощью к своем старшему брату. Они пришли к выводу, что ни латинский, ни греческий алфавиты не соответствуют звуковой палитре славянского языка. В связи с этим братья решили переделать греческий алфавит и адаптировать его под звуковую систему славянского языка. Братья проделали огромный труд по выделению и преобразованию звуков и начертанию букв новой письменности. На основании разработок были составлены две азбуки — кириллица (названная в честь Кирилла) и глаголица. По мнению историков, кириллица была создана позднее глаголицы и на ее основе. С помощью глаголицы с греческого языка были переведены Евангелие, Псалтирь, Апостол и другие книги. Согласно официальной версии, это случилось в 863 году. Таким образом ныне мы празднуем 1155 лет с момента создания славянского алфавита.

В 864 году братья представили свой труд в Моравии, где их принимали с великими почестями. Вскоре в обучение к ним определили множество учеников, и через некоторое время на славянский язык были переведен весь церковный чин. Это помогло научить славян всем церковным службам и молитвам, кроме того, на славянский были переведены жития святых и другие церковные книги.

Обретение собственного алфавита привело к тому, что славянская культура совершила серьезный рывок в своем развитии: она обрела инструмент для записи собственной истории, для закрепления собственной идентичности еще в те времена, когда большинства современных европейских языков еще не было и в помине.

В связи с постоянными интригами немецкого духовенства Кириллу и Мефодию дважды приходилось оправдываться перед римским первосвященником. В 869 году, не выдержав напряжения, Кирилл скончался в 42-летнем возрасте.

Когда Кирилл находился в Риме, ему явилось видение, в котором Господь рассказал ему о приближении кончины. Он принял схиму (высшая ступень православного монашества).

Его дело продолжил старший брат Мефодий, вскоре после этого рукоположенный в Риме в епископский сан. Он умер в 885 году, пережив изгнание, оскорбления и заточение, длившиеся несколько лет.

К лику святых равноапостольные Кирилл и Мефодий были причислены в древности. В Русской православной церкви память просветителей славян чествуется с XI века. Древнейшие службы святым, дошедшие до нашего времени, относятся к XIII веку. Торжественное празднование памяти святых установлено в Русской Церкви в 1863 году.

Впервые День славянской письменности отметили в Болгарии в 1857 году, а потом и в других странах, в том числе России, Украине, Беларуси. В России на государственном уровне День славянской письменности и культуры впервые был торжественно отпразднован в 1863 году (праздновалось 1000-летие создания славянской азбуки). В том же году Российский Священный синод принял решение о праздновании Дня памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 по новому стилю). В годы советской власти праздник был предан забвению и восстановлен лишь в 1986 году. 30 января 1991 года 24 мая был объявлен Праздником славянской письменности и культуры, тем самым придав ему государственный статус.