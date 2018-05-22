Набор настоящего мужчины: 5 вещей, которые должны быть у каждого

Набор инструментов, швейцарский нож, шуруповерт — зачастую мужские подборки выглядят именно так. Но не в этот раз! Мы решили отойти от стереотипов и выбрать такие вещи, которые принесут своим владельцам не только пользу, но и яркие эмоции.

Квадрокоптер

Кто не хотел бы заполучить себе такую игрушку? С одной стороны, можно просто пилотировать квадрокоптер на расстоянии и испытывать от этого невероятное удовольствие, с другой — снимать фото и видео с высоты птичьего полета. Такое занятие точно поможет расслабиться после нелегких трудовых будней. К тому же, если ты любишь путешествовать, квадрокоптер необходим, чтобы запечатлеть на камеру всю твою шумную компанию и сохранить воспоминания на долгие годы. На заметку: приобретай модель с датчиком устойчивости аппарата в полете — гироскопом, иначе при боковом ветре будет трудно избежать столкновения с какими-либо препятствиями.

TRX петли

Компактный и мобильный тренажер позволит заниматься спортом практически везде. Главное — найти опору для петель. Система тренировок с TRX была разработана в США для подготовки сотрудников спецназа и полноценных тренировок в полевых условиях. Теперь они стали доступны для всех, и ты можешь заниматься на тренажере дома, в парке или в другом месте и всегда поддерживать себя в отличной форме. Упражнения с этим снарядом задействуют сразу несколько групп мышц, а потому способствуют более активному жиросжиганию. Еще один плюс — у них практически нет противопоказаний, так как система не дает серьезной нагрузки на позвоночник. В общем, выбирай TRX, если хочешь быть подтянутым и сильным, как боец спецназа — девушкам нравятся такие мужчины.

Hi-Fi стереосистема дома и в машине

Ты наверняка слышал, что у каждого мужчины в доме должна быть качественная Hi-Fi-система, и даже обзавелся такой. Но знаешь ли ты, что получить первоклассный звук можно и в салоне автомобиля? Акустические системы серии Z от Pioneer специально предназначены для чистого и детального воспроизведения всех нот и передают музыку, как на любимых концертах. Твоим пассажирам, будь то коллеги или родные, будет приятно слушать натуральное, живое, сбалансированное звучание. В производстве используются самые современные высококачественные материалы и новейшие разработки компании Pioneer. Диффузоры динамиков созданы из волокон Тварона с особым плетением (его еще используют для производства бронежилетов). Кстати, позаботившись о качественной акустике, не забудь позаботиться и о самой музыке — настоящие мужчины слушают аудио только в формате Hi-Res.

Шлем виртуальной реальности

Перенесет тебя в новые неизведанные миры. Со шлемом виртуальной реальности игры, фильмы и другие развлечения станут в разы интереснее и веселее. Ты давно планировал, но все никак не решался прыгнуть с парашютом, подняться в горы или погрузиться на дно океана? Теперь ты сможешь осуществить не только это. Шлем позволит тебе спасти мир от космических захватчиков, прокатиться на автомобиле твоей мечты и занять место пилота самолета. Если такое времяпрепровождение тебе по вкусу, в дополнение к шлему ты можешь приобрести перчатки, позволяющие лучше взаимодействовать с виртуальными объектами, или специальное кресло. С ними погружение в виртуальный мир станет еще больше: ты почувствуешь движение и дополнительные эффекты, например, ветер.

Моноколесо

Моноколесо — определенно транспорт будущего. Чтобы привести его в действие не нужно ни газа, ни бензина, ни какого-либо другого топлива. Необходимо всего лишь несколько часов зарядки от бытовой розетки. Колесо наполнит драйвом твои прогулки в парке и поможет быстро передвигаться по городу. Теперь пробки точно не помешают тебе вовремя прийти на совещание. Выходи из машины и вставай на колесо — так выйдет гораздо быстрее. Кстати, на таком аппарате доехать можно будет прямо до двери переговорной. Будь в тренде и спаси нашу планету, выбирая разумное потребление и «зеленый» транспорт.