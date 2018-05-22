Любовь Толкалина: «После сорока не стоит скакать на каблуках с утра до вечера. Но иногда приходится» 

В комедии «Девочки на сдаются», которая идет сейчас на СТС, Любовь Толкалина играет Ксению, бывшую модель, а ныне жену преуспевающего юриста. У нее есть дочь-подросток и куча свободного времени. Скучающая дамочка начинает развлекаться в барах, и это приводит ее к краху. — Как бывает в подобных случаях — жизнь учит, — говорит Толкалина. — И в один прекрасный день происходит очень болезненное отрезвление. Приходит понимание: что имеем — не храним, потерявши — плачем. Потому что счастье — это умение ценить то, что у тебя есть. Это тот вывод, ради которого я согласилась на эту роль. — Сериал «Девочки не сдаются» в первую очередь о женской дружбе. Вы верите в нее? — Да, я верю, что для женщины в любой жизненной ситуации, при любых проблемах лучшее лекарство — это поболтать с подругой. У меня есть такие подруги, которым можно позвонить в любое время. После съемок у нас появился чат под названием Мымры. И мы периодически сливаем туда новости, у кого что болит. За это приобретение я благодарна проекту. — Как вам гардероб вашей героини? — Это моя боль, потому что меня скорее не одевали, а раздевали, следуя характеру моей героини, которая может надеть пальто на нижнее белье, уйти из дома и вернуться через несколько дней. Дочь актрисы Мария любит рисовать, играет на гитаре и планирует получить образование искусствоведа. Фото: instagram.com — Чтобы сниматься в нижнем белье, нужна идеальная фигура. Как вы поддерживаете себя в хорошей форме? — Стараюсь каждый день уделять йоге хотя бы двадцать минут. Лучше опоздаю на съемки, но позанимаюсь. Иначе просто не могу появиться на площадке, которая забирает много сил и энергии. Единственное, чем я пренебрегаю, — это хорошим сном. Мне жалко тратить время на него. Каждый раз, когда ложусь, уже хочется, чтобы наступило утро. И, чем ближе было мое сорокалетие, тем чаще меня предупреждали: «Люба, смотри, вот с твоим ненормальным графиком наступит сорок — и ты почувствуешь все на себе» (сороковой день рождения артистка отметила в феврале. — Ред.). — Вас пугала эта цифра? — Все говорят, что после сорока начинает рваться там, где тонко, что ты уже не бутон, поэтому не надо скакать на каблуках с утра до вечера. А у меня бывали смены, когда я вообще могла не спать. Съемочная площадка здоровья не добавляет. — И особенно так называемый кинокорм (еда, которую привозят на съемочную площадку. — Ред.)… — Да, например, я пью чай с грехами. Так я называю баранки, плюшки, печенье — в общем, все, от чего я сразу чувствую себя виноватой (улыбается). А как по-другому? Мне ведь нужны радость и энергия, хочется углеводов, хотя организм и не получает ничего полезного. Поэтому здорово, когда на съемках есть человек, который следит за твоим питанием, вовремя приносит стакан воды, а в обед — салат из свеклы или гречку. А вообще я все время должна быть в форме и в хорошем настроении, потому что от меня многое зависит. Я не имею права быть в другом состоянии и дома тоже, ведь я мама 16-летнего подростка. Надо шутить, настраивать себя на позитивный лад, быть общительной, улыбаться. Мамы подростков меня поймут. При этом я являюсь идейным вдохновителем, художественным руководителем, режиссером, актрисой и сопродюсером своего маленького театра «Собор». Например, сейчас я продюсирую спектакль со своим же участием — «Последняя русская царица». Ставим его очень давно, ведь расписание у меня такое, что на свое дело остается не так много времени. Тут еще важно заразить окружающих своими идеями. Нельзя зажечь в людях то, чего нет в тебе. Актер Алексей Макаров играет в сериале «Девочки не сдаются» успешного адвоката и мужа Толкалиной. фото: Канал СТС — А что со светской жизнью? Можно сказать, что вместо шумной премьеры вы бы предпочли сходить в музей? — Да, я готова променять Канны на музей. Все эти премии, гламур мне не очень интересны. Объясню, почему. Рядом с моим театром есть лютеранский собор. Каждый понедельник там собирают теплые вещи для бездомных. И каждую неделю я пытаюсь найти в своем гардеробе хотя бы одну теплую вещь, чтобы туда отнести. Я вижу эту очередь из бездомных людей и понимаю, что есть те, кто очень далек от гламура. — Вы давно пришли к такому пониманию жизни? — Я родилась в деревне, поэтому очень хорошо знаю, что и сколько стоит, что такое добро и зло. В деревне все очень просто. Там естественная среда делает человека человеком. Мое детство прошло в Рязанской области, поэтому, что бы я ни воткнула в землю, все будет расти. К счастью, я успела построить дом родителям, недалеко от родового имения Толкалиных. Я очень люблю туда ездить — каждую весну сажаю розы. У нас там такие фантастические клумбы, что иногда соседи специально приходят посмотреть на них. Выглядываешь из окна, а за забором два-три человека любуются и делают комплименты моим цветам. Приглашаешь их в гости на чай… Понимаете, в деревне все очень простые. Даже понятие красоты здесь другое — нравственное. А вообще, говорят, если женщина в этой жизни родилась красивой, то за какие-то заслуги в прошлой жизни и за чистоту сердца.
«Девочки не сдаются» Будни/21.00, СТС