Сергей Лазарев о финале «Ты супер!», сложных решениях жюри и воспитании сына

Мы пообщались с Сергеем Лазаревым , одним из членов жюри детского вокального конкурса «Ты супер!», об этом опыте работы с детьми, а также об интересах его маленького сына Никиты.

Сергей, детей судить сложно. Что вам помогало оставаться беспристрастным во время конкурса?

Судить детей, действительно, очень тяжело. Но участники «Ты супер!» — дети особенные. Они понимают, что это соревнование, и больше всего ценят честность. Конечно, у них сложная судьба, и первые два тура мы их особенно оберегали, старались не обидеть словами и комментариями. Закрывали на какие-то вещи глаза, пропускали дальше, давали почти всем ребятам второй шанс. Во время полуфинала борьба стала жестче, нам приходилось делать выбор, приходилось говорить кому-то «нет». Но в любом случае на этом этапе каждый участник проекта уже получил колоссальный опыт: это и занятия с первоклассными педагогами, и выступления перед большой аудиторией, и, конечно, огромное количество любви и заботы. Каждый ребенок навсегда останется частью проекта «Ты супер!». Нам непросто отказывать. Мы стараемся находить правильные слова, чтобы не обидеть.

Тем не менее, слез избежать все-таки не удается. Некоторые ребята очень эмоционально реагируют на критику.

К сожалению, слезы присутствуют всегда. Этого не избежать. Мы, члены жюри, заложники определенных правил. Не мы их придумывали. Мы играем по ним точно так же, как по ним играют и сами участники. Кто-то справляется с эмоциями, кто-то не справляется. До полуфинала дошли достаточно сильные ребята. Даже если кто-то не попал в финал, это не значит, что он плохо поет. Просто у нас была возможность выбрать всего 10 человек. Кроме того, каждый член жюри — опытный профессионал, добившийся успеха. Мы можем оценивать, у нас есть на это полное право. В финале будет зрительское голосование. Зритель тоже решает, кто победит.

Фотография: DR Сергей Лазарев

Вы строгий судья?

Мне говорят, что я достаточно строг.

Стремлюсь к справедливости, всегда стараюсь похвалить за какие-то вещи, даже если в целом выступление мне не понравилось. Бывает и наоборот. Номер хороший, но я вижу, что можно было лучше, и тогда даю советы и немного критикую, чтобы в следующий раз всё было идеально.

На что вы в первую очередь обращаете внимание, когда видите перед собой маленького артиста? Голос, харизма, внешние данные, подвижность?

Стараюсь обращать внимание на сочетание всех перечисленных моментов вкупе. Виктор Яковлевич Дробыш говорит, что «Ты супер!» — это не совсем вокальные конкурс. И я, в принципе, с ним согласен. Здесь мы оцениваем совокупность качеств — артистизм, талант, умение держаться на сцене, ну и конечно, голос.

Что бы вы посоветовали талантливым детям перед тем, как они решатся связать свою жизнь с шоу-бизнесом?

Я бы хотел, чтобы они связали свою жизнь в первую очередь с музыкой, а не с шоу-бизнесом. Ведь в музыке есть совершенно разные направления, и реализоваться можно не только на эстраде. Главное, чему учит проект «Ты супер!», — если хочешь добиться успеха, нужно много работать.

В шоу #ТыСупер Диана Анкудинова продолжает удивлять своим голосом и яркими выступлениями! (я сижу с таким лицом не потому, что мне не нравится, а потому что я в шоке, что девочка может издавать такие звуки))?! А вы смотрите проект «Ты Супер» на НТВ по субботам? Кто вам нравится? Впереди еще один полуфинал и далее Финал!

A post shared by Sergey Lazarev (@lazarevsergey) on May 17, 2018 at 9:08am PDT Во время съемок «Ты супер!» вы видели профайлы участников, и вам волей-неволей приходилось пропускать через себя многие жизненные истории. С каким сердцем вы возвращаетесь домой после съемочного дня?

Самыми тяжелыми были съемки первого отборочного тура. Мы узнали 80 с лишним сложных детских историй. В процессе уже познакомились с ребятами лично и всех их полюбили. Мы привыкли к ним, они нам уже совсем как родные! Да и между собой участники подружились. У нас получилась такая большая семья «Ты супер!». Теперь эти дети, на долю которых выпало огромное количество испытаний, уже не одиноки. Они выходят с проекта гораздо счастливее, чем были раньше…

Когда я возвращаюсь домой после съемок, крепко обнимаю своего сына Никиту и понимаю, что никогда, никому, никуда его не отдам, не отпущу и буду максимально оберегать.

Если Никита в один прекрасный день скажет, что хочет поучаствовать в конкурсе талантов, станете ли вы его отговаривать? Для ребенка это ведь большой стресс.

Никиту я не буду отговаривать. Если ему это будет интересно — значит, будет участвовать. Я не хочу заставлять сына что-то делать из-под палки, не хочу ставить собственное эго выше желаний ребенка.

Сын уже проявляет творческие способности?

Он хорошо рисует, играет в футбол. Вокал — это пока не то, чем он хочет заниматься, как мне кажется.

Самый первый подарок на ДР сегодня с утра… #Никитка #Сынуля #Спасибо))) ❤️❤️❤️!

A post shared by Sergey Lazarev (@lazarevsergey) on Apr 1, 2018 at 2:34am PDT У вас стартовал большой концертный тур N-Tour. Впереди два года гастролей, множество городов. Никиту с собой берете?

Городов у нас много, стран много. Когда Никита был поменьше, он уже ездил со мной, и с этим проблем никаких нет. Естественно, на Дальний Восток я его брать не буду. А вот туда, где пара часов лёту, — вполне возможно.

Ваше взаимодействие с участниками «Ты супер!» не ограничивается только работой в кадре. В декабре вы подарили участнице первого сезона щенка, затем пригласили ребят на свое шоу в «Олимпийский». Планируете ли еще какие-то активности?

Мы с ребятами встречались и вне сцены, кому-то из них в соцсетях я писал комментарии, давал советы. В любом случае, они стали мне близки, я наблюдаю за их развитиеми переживаю за каждого. Очень сложно с ними расставаться, честно. Я пригласил всех полуфиналистов на свой концерт, они были, сидели у на почетных местах, наговорили кучу комплиментов, очень искренне благодарили. Думаю, что для них это был определенного рода мастер-класс. Это ведь масштабное шоу, «Олимпийский». Они почувствовали эту атмосферу. Им есть, к чему стремиться, им есть, куда расти, они понимают, что за этим стоит очень большой труд.