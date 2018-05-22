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Жуткие пророчества Ванги: к чему готовиться
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Жуткие пророчества Ванги: к чему готовиться 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Рамблер
Верить или нет, решать, конечно, каждому. Но уже замечено, что точность пророчеств Ванги выше, чем у прогнозов всевозможных аналитиков и других специалистов.
Трактовка посланий знаменитой болгарской прорицательницы осложняется их общей размытостью. Часто окончательный смысл пророчеств становится ясен после того, как события уже наступили.
Так было, например, с подводной лодкой "Курск":
"Курск" уйдет под воду, и весь мир будет его оплакивать.
Вообразить было невозможно, что весь город скроется под водой, ведь рядом только река Кур, которая считается малой.
Ванга не раз упоминала о противостоянии европейцев и мусульман, если верить ее предсказаниям, то Европа станет пустой и холодной. Не исключается также и то, что будет применено химическое и ядерное оружие.
С XXI века на территории Европы будут господствовать мусульмане. Начало этого процесса уже можно наблюдать, проблема мигрантов для стран Евросоюза является одной из самых насущных. Лишь в XXIII веке на территории современной Франции зародится первое партизанское движение, которое начнет бороться с установившимся господством мусульман.
Ванге не раз задавали вопрос о том, когда же начнется Третья мировая война и начнется ли вообще. На все подобные вопросы она отвечала одной лишь фразой:
Сирия еще не пала.
Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке выходит за рамки мелкого регионального конфликта, гибнут люди, а противоборствующие стороны, кажется, что не собираются садиться за стол переговоров.
К России Ванга относилась особенно. По ее словам, нашей стране уготована особая роль — роль спасительницы и миротворца. Россия не будет участвовать в Третьей мировой войне и установит мировое господство вместе с другими державами, вероятно, это будут Китай, Индия и, возможно, Германия.
Также Ванга говорила о том, что во Франции уже родилась девочка, которая унаследует ее дар ясновидения. Если предсказание верно, то сейчас эта девочка уже выросла, а значит, скоро мир услышит о новой предсказательнице.
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