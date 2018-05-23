Принцы и «простолюдинки»: наперекор традициям

Более того: в XX столетии принцы разных стран брали в жены не только девушек и женщин «приличных профессий», но и авантюристок (самой заметной из них была Уоллис Симпсон, брак с которой стоил британскому королю Эдуарду VIII короны и репутации), а также женщин, имевших проблемы с наркотиками (или с мужчинами, имевшими такие проблемы). Впрочем, самые эффектные принцессы, пожалуй, получаются из бывших актрис и спортсменок. «Лента.ру» выбрала шесть принцесс XX и XXI века с необычными биографиями.

Грейс Келли

Мемуаристы и авторы авторизированных жизнеописаний знаменитостей не раз сетовали, что голливудская кинозвезда первой величины Грейс Келли, секс-символ 1950-х годов и настоящий эталон женской красоты, сильно прогадала, став женой князя Монакского Ренье III Гримальди, — сменила титул некоронованной королевы экрана на всего лишь княжеский. У Келли, сыгравшей только в десяти фильмах (но каких!), была премия «Оскар», неофициальное звание музы гениального Хичкока и самые высокие гонорары среди актрис ее времени.

Грейс сложно назвать простолюдинкой, хотя она родилась в Америке, где нет титулов. Ее отец был очень богатым филадельфийским промышленником и строительным подрядчиком, дядя — драматургом, лауреатом Пулитцеровской премии, мать до замужества служила манекенщицей (от нее Грейс достались безупречная фигура и прекрасное лицо Снежной Королевы). С рождения девушка воспитывалась в католической вере, что, безусловно, сыграло свою роль, когда католик Ренье выбирал себе невесту.

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Они познакомились в 1955 году на Французской Ривьере, где Хичкок снимал свой третий фильм с Грейс «Поймать вора». После него вышли всего три картины с участием актрисы: став княгиней, она завершила свою недолгую (с 1952 по 1956 год) карьеру. Свадьбу играли два дня: гражданская церемония прошла 18 апреля, венчание — 19 апреля 1956 года. Венчалась Грейс Келли в платье, которое для нее шили не в модных домах, а на работе — на студии Metro-Goldwyn-Mayer: срок контракта студии с актрисой на тот момент еще не истек, и работодатель контролировал имидж своей служащей, пусть (или тем более) и высокооплачиваемой. Автор скромного приталенного платья с длинными кружевными рукавами и закрытым воротом, более чем пристойного по католическим меркам, — художница по костюмам MGM Хелен Роуз, которая одевала актрису для фильмов «Лебедь» и «Высшее общество» (кстати, у Роуз было два «Оскара», больше, чем у самой Грейс).

Княгиня родила одного за другим двоих детей — Каролину Маргариту Луизу (через год после свадьбы) и Альбера Александра Луи Пьера, ныне князя Монакского Альбера II (годом позже). Еще через семь лет на свет появился третий ребенок — Стефания Мария Елизавета.

В своем двойном звездном статусе — киноактрисы и княгини — Грейс вызывала пристальное внимание журналистов, в том числе серьезных изданий. Так, на обложке журнала Time появилась ее фотография, где она маскирует округлившийся по причине беременности живот сумкой французского дома Hermès. Дом тут же сообразил, как ему повезло, и модель, попавшая на снимок, с тех самых пор называется Kelly (и на нее записываются в многомесячные очереди и по сей день). К рождению Альбера дом выпустил специальный платок-каре с изображением герба княжества.

Авторы многочисленных биографий Грейс утверждают, что, несмотря на титул, богатство и известность, княгиня Грейс не была счастлива в браке, хотя ее муж был недурен собой и старше жены всего на шесть лет. Так или иначе, бывшая кинозвезда вела светскую жизнь, посещала благотворительные мероприятия, заказывала драгоценности у Van Cleef & Arpels и Cartier. В 1982 году княгиня попала в аварию (у нее, бывшей за рулем, произошел инсульт). В результате Грейс погибла, а ее дочь Стефания, также бывшая в машине, получила травмы.

После смерти жены Ренье III больше не женился, а ее младшая дочь вела себя куда вольнее, чем положено принцессам: в частности, Стефания вышла замуж сначала за своего телохранителя, а потом за циркового артиста. Можно сказать, что происхождение не всегда играет главную роль: их «простолюдинка»-мать была куда более традиционной принцессой, чем ее благородная дочка.

Шарлен Уиттсток

Шарлен, княгиня Монакская, супруга сына Грейс Келли князя Альбера II Гримальди, — женщина вполне простого происхождения, но довольно титулованная — если говорить о спортивных титулах. Первый из них профессиональная пловчиха южноафриканка Шарлен Линнет Уиттсток завоевала в 18-летнем возрасте, победив в чемпионате ЮАР. Затем последовали пятое место в эстафете на Олимпиаде в Сиднее, три золотые медали на кубке мира 2002 года и другие награды меньшего достоинства. На пекинские Игры Шарлен не поехала: официальная версия — травма, неофициальная — малые шансы на достойное место.

В 2006 году будущая княгиня сменила скромную должность школьной учительницы на родине на тренерскую работу в крошечном, но фешенебельном, набитом миллионерами княжестве Монако. Это был вполне стратегически выверенный ход, но вряд ли даже сама Шарлен ожидала, до какой «рыбы» ей удастся доплыть в главном финале своей карьеры. Переехав в Европу, молодая женщина посетила состязания в Турине, где встретила своего случайного знакомого по спортивным годам — князя Монако Альбера II, и на этот раз встреча имела вполне матримониальные последствия.

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Однако последствия эти наступили далеко не сразу. Первые годы отношения Шарлен и Альбера не слишком афишировались, но в 2011-м князь приехал вместе с 33-летней бывшей пловчихой на официальную церемонию бракосочетания британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон. После этого оставалось только официально объявить о помолвке, что и было сделано буквально пару месяцев спустя.

Вопреки обыкновениям царствующих домов, пара не стала тянуть со свадьбой: молодой и без того был немолод. Альбер II старше своей супруги ровно на 20 лет, и в смысле наследников эта разница могла стать критичной. Гражданская церемония прошла 1 июля, через месяц после помолвки, а венчание — 2 июля 2011 года. К алтарю будущая княгиня шла в атласном платье от Giorgio Armani с пятиметровым шлейфом и открытыми плечами.

Женские журналы взахлеб делились подробностями изготовления подвенечного наряда: его шили и украшали вручную 2500 часов, на декор пошло 90 тысяч мелких деталей — кристаллов Swarovski, полудрагоценных камней и перламутровых пайеток. Украшений на Шарлен не было, за исключением бриллиантового аграфа в волосах (его одолжила невесте будущая золовка, принцесса Каролина) и обручального кольца. К свадьбе французский модный дом Hermès, имеющий давние и прочные связи с княжеским домом Монако, выпустил специальный платок с изображением влюбленной пары леопардов: его не продавали, а дарили гостям и друзьям дома.

Спустя три года после свадьбы у княжеской четы Гримальди родились близнецы — Жак Оноре Ренье и Габриэлла Тереза Мария. Очередным князем, судя по законному порядку престолонаследия в княжестве, станет Жак Оноре Ренье, который пока довольствуется титулом маркиза де Бо: не так уж плохо, если тебе всего три с половиной года от роду.

София Хельквист

Супруга шведского кронпринца Карла Филиппа принцесса София, герцогиня Вермландская известна будущим подданным с несколько более интимной, нежели это принято в королевских домах, стороны: София, носившая тогда девичью фамилию Хельквист, была фотомоделью в рекламе белья и мужском журнале Slitz. Мало того: будущая монархиня участвовала в реалити-шоу Paradise Hotel, в котором игроки боролись за право проживания в дорогой гостинице, еженощно меняя соседей по номеру. Самое пикантное фото из рекламы шоу запечатлело нагую Софию, прикрытую в самых соблазнительных местах гигантским удавом.

Знакомство Софии и Карла Филиппа также прошло без лишних церемоний — на вечеринке в ночном клубе. Злые таблоидные языки поговаривали, что любительница крупных рептилий сама поступила в их стиле: коварно выследила и проглотила беззащитного принца всего на шесть лет ее старше. Так это было или нет, неизвестно — во всяком случае, жертва осталась вполне довольна и сделала брачное предложение, но не сразу, а хорошенько — целых пять лет — перед этим подумав.

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К алтарю София вполне патриотично отправилась в платье шведской марки Ida Sjöstedt (сшитого, впрочем, из шелка и кружев испанского бренда José María Ruiz, специализирующегося на дорогих тканях). Тиара невесты, подаренная ей венценосными родителями жениха, отличалась от обычных тиар невест: как правило, они выполняются из бесцветных бриллиантов, иногда к ним прибавляется белый жемчуг (как, например, на подвенечной тиаре принцессы Дианы). А Софии досталась тиара, переделанная из ожерелья королевы Сильвии из бриллиантов и изумрудов (в свою очередь, Сильвия получила украшение в качестве дипломатического подарка от короля Таиланда).

Чтобы позволить нации забыть о своем фривольном прошлом, принцесса София занимается благотворительностью, помогает африканским детям и воспитывает собственных: герцога Седерманландского Александра Эрика Хубертуса Бертиля и герцога Даларнского Габриэля Карла Вальтера. Несмотря на обилие имен, мальчиков пока всего лишь двое. Но, возможно, со временем станет больше.

Мейбл Виссе-Смит

Историю брака предпринимательницы Мейбл Виссе-Смит и принца Йохана Фризо (второго сына королевы Нидерландов Беатрикс, графа Оранско-Нассауского), пожалуй, можно сравнить со сказкой о Золушке — но с криминальным привкусом и грустным концом. Начиналось все так же романтично, как и у всех: 30 июня 2003 года Фризо, довольно успешный банкир, объявил о помолвке со своей избранницей (к тому времени и жених, и невеста — они ровесники, что само по себе нечастое явление в статусных браках, — уже приближались к 35-летию).

Но тут вмешались в прямом смысле демократические силы: правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Яном Петером Балкененде, которое, по голландским законам, имеет право и обязано запросить разрешения местного парламента на брачный союз, наотрез отказалось это делать. К сожалению для всех, Мейбл в молодые годы была знакома (а таблоиды даже настаивают на том, что состояла в романтических отношениях) с убитым в 1991 году наркоторговцем и «крестным отцом» наркомафии Клаасом Брейнсмой.

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К чести Йохана Фризо, этот спокойный и респектабельный банкир проявил себя рыцарем и отстоял честь своей избранницы и свое право на брак по любви и собственному выбору, хотя и поступился правами на престол и титул «принц Нидерландов». Не прошло и года после правительственного демарша, как он женился на Мейбл. Невеста была очень мила в игривом свадебном платье оттенка экрю с длинным шлейфом, усеянном множеством маленьких и больших бантиков: Мейбл патриотично выбрала наряд голландского модного бренда Victor&Rolf. Церемония гражданского бракосочетания прошла в здании ратуши старинного города Дельфта, откуда супруги вышли графом и графиней Оранско-Нассаускими, при этом принц сохранил и титул принца — но тоже только Оранско-Нассауского.

К сожалению, Фризо недолго пришлось печалиться об утраченном престолонаследии (если он вообще о нем печалился): десять лет спустя он умер от последствий травмы, которую получил на горнолыжном курорте, попав под сошедшую с горы лавину. Вдова Мейбл осталась с двумя дочерьми — Луаной Эммой и Йоханной Зарией. Обе они высокорожденные дамы и графини, даром что тинейджеры. И, поскольку принцев в Европе еще хватает, вполне возможно, станут со временем и принцессами.

Метте-Маррит Тьессем Хейби

История свадьбы Метте-Маррит, норвежской кронпринцессы (самой настоящей, ибо в Норвегии правительство не так сурово к простолюдинкам-невестам порфирородных особ), еще более драматична, чем брачные приключения Мейбл Виссе-Смит, но конец, по крайней мере на данный момент, у сказки счастливый: все живы, а муж Метте-Маррит, кронпринц Норвегии Хокон, имеет все шансы стать со временем королем.

Но предпосылки были не лучшими: дочь журналиста (притом весьма преклонных на момент рождения дочери лет) и работницы банка Метте-Маррит в юности не ладила с родителями, ушла из дома, работала официанткой и (то ли на самом деле, то ли по домыслам таблоидов) принимала наркотики. Она встречалась с мужчиной, осужденным за распространение наркотиков, от которого родила сына Мариуса Борга Хейби (сейчас парень уже полностью совершеннолетний, ему 21 год, и мать ревниво охраняет его частную жизнь от вездесущих папарацци, которые интересовались им с момента помолвки Метте-Маррит с принцем).

Желтая пресса не церемонилась и с самой будущей принцессой, называя «ее королевское высочество Мать-Одиночка». Все эти пертурбации не помешали Хокону выполнить свое обещание и жениться на Метте-Маррит. Будущая королева проявила свой достойный монархини характер уже перед свадьбой: она надела платье не какого-нибудь распиаренного модного дома вроде Givenchy или Chanel , а сравнительно малоизвестного за пределами Норвегии местного бренда Ove Harder Finseth (кстати, с шестиметровой фатой), а к алтарю ее вел не отец, разногласия с которым, очевидно, так и не разрешились, а будущий муж.

У пары родилось двое общих детей: принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус. Законы в Норвегии весьма феминистичные, и принцесса Ингрид Александра стала второй в линии престолонаследия после отца, а ее младший брат следует в этой очереди за нею. Их мать, Метте-Маррит, несмотря на свое сомнительное прошлое, занимается благотворительностью (в частности, она представительница Объединенной программы ООН по ВИЧ в Норвегии) и любима подданными.

Мэри Дональдсон

Датский кронпринц Фредерик поехал в 2000 году в Австралию без каких бы то ни было матримониальных планов. Напротив: спортивный режим возражает против романтических излишеств, а принц был спортсменом, участником датской команды по парусному спорту на Олимпиаде в Сиднее. Но с кем не бывает: и принцам иногда хочется прохладного пивка. Фредерик пошел в паб при отеле, где за кружечкой-другой провел время в приятной беседе с интересной брюнеткой, директором по продажам в риелторском агентстве, профессорской дочкой Мэри Дональдсон.

Мэри тоже понравился новый знакомый — спортивный парень по имени Фред: королевскими корнями принц хвастаться не спешил. Но когда они начали встречаться, признался. Любовная история развивалась не слишком быстро: все же романы между иностранцами, тем более с разных континентов, непросты даже логистически, а уж если между молодыми людьми не только океан, но и сословные различия, то все осложняется еще больше. Однако, видимо, Фред оказался настойчив, и Мэри сначала переехала в Париж, а затем перебралась к жениху в Копенгаген.

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Королева Дании Маргрете II дала сыну разрешение на брак с австралийкой в 2003 году, в 2004-м они обвенчались (для этого Мэри пришлось принять лютеранство). В церковь невеста надела, по патриотической традиции, платье датского дизайнера — сдержанный, но элегантный наряд из атласа цвета экрю сшил Уффе Франк, работавший в начале своей карьеры у Джорджио Армани . Его дополняла старинная фата принцессы Маргариты Коннаутской, сшитая к ее свадьбе в начале прошлого века. Журналисты распространили трогательную деталь: в подкладку платья на уровне сердца будущая кронпринцесса попросила вшить обручальное кольцо своей покойной матери. А сопровождал невесту к алтарю ее отец, одетый в шотландский килт: предки профессора были родом из Шотландии.

Принцесса Мэри (она также получила титул графини Монпеза) родила супругу четверых детей: принца Кристиана Вальдемара Генри Джона, принцессу Изабеллу Генриетту Ингрид Маргрете и младших близнецов — принца Винсента и принцессу Йозефину. Кроме родительских обязанностей, Мэри занимается благотворительностью, поддерживает датское здравоохранение и модную индустрию.