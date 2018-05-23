На свой счет: как не потерять контроль и самообладание, когда тебя критикуют

Уязвленное самолюбие довольно болезненная вещь. В частности, оттого что нужно скрывать свои эмоции, когда хочется чуть ли не расплакаться от обиды. Кстати, тот самый человек, который сделал обидное замечание, порой тут же забывает об этом. А тот, кому оно было адресовано, не знает, как теперь жить дальше… Никто не спорит, трудно воспринимать критику объективно. Повинуясь инстинктивной реакции, мы начинаем в ответ оправдываться и тем самым упускаем возможность получить полезные советы, лишаем себя способа ускорить наше собственное развитие. Мы обижаемся, злимся, страдаем, теряем уверенность в себе или просто игнорируем чужую оценку. А что если попробовать отнестись к критике конструктивно и тем самым изменить свое отношение к этому явлению в целом?

Амбициозность в наши дни считается положительным качеством, позволяющим человеку не сидеть на месте, а постоянно развиваться. Но существует такое понятие, как ненужные амбиции. Если, например, человек выиграл городскую олимпиаду по математике, у него есть некоторое право считать, что в этой области он кое-что понимает, и планировать в будущем продолжать совершенствоваться в этом направлении.

Но в случае если тебе медведь на ухо наступил, а ты все равно каждый раз перепеваешь весь репертуар Селин Дион в караоке, обижаясь при этом на друзей, которые умоляют подумать над новой музыкальной программой, — это уже ненужные амбиции. Старайся научиться трезво оценивать свои способности и данные, тогда легко получить пользу и от критики, и от похвалы.

Также любой психолог посоветует относиться проще к самой себе. В этом случае станет намного легче получать от жизни удовольствие и позитив. Например, ты считаешь себя настоящей красавицей. Даже если это и так, не стоит сильно зацикливаться на себе. Ведь если кто-то скажет: «Ты такая красивая», — эти слова усладят самолюбие, подтвердят твою собственную оценку своей внешности, но не более. Но если кто-то будет при тебе восхищаться красотой другой девушки, а тебе просто скажет: «Ты симпатичная», — это вызовет гнев, боль и стоны уязвленного самолюбия. Однако можно повернуть ситуацию иначе. Если ты будешь спокойно и без лишнего пафоса относиться к собственной внешности, оба вышеприведенных комплимента принесут тебе радость, а воспевание красоты другой девушки не заденет тебя за живое.

Существует четыре действенных способа для эффективного восприятия критики. В следующий раз, получая обратную связь, выполняй следующие действия:

1. Подожди, пока остынут первые инстинктивные эмоции, и только затем действуй.

Оборонительная реакция при критике — это естественно. Но если ты позволишь себе разозлиться и показать свои эмоции, потеряешь контроль над ситуацией. Поэтому постарайся оставаться спокойной, даже если человек, который тебя критикует, кажется возбужденным. Не стоит перенимать его эмоции, так как от этого ты можешь показаться неспособной адекватно принимать критику, и это помешает чему-то научиться в сложившейся ситуации.

Дыши глубоко. Когда тебя критикуют, сосредоточься на своем дыхании, это поможет успокоиться. Посчитай до пяти (про себя), когда вдыхаешь, затем задержи дыхание на пять счетов, а после медленно выдохни.

Постарайся улыбаться. Даже небольшая улыбка поможет тебе чувствовать себя лучше, а также заставит немного расслабиться и того человека, который выражает свою критику.

2. Отдели критику от остальных областей своей личности.

Принимая критику здоровым образом, тебе обязательно нужно расставлять все по отдельным полочкам. Старайся не думать о критике как о личном оскорблении и не относить ее к другим своим действиям. Прими ее такой, какая она есть, не прибавляй к ней ничего и не делай предположений о других аспектах своей личности и внешности, основываясь на том, что было сказано.

3. Умей выслушивать замечания, не начинай оправдываться.

Спокойно повтори то, что говорит твой критик, для того чтобы: — показать, что ты внимательно слушаешь; — проверить, правильно ли ты услышала сказанное (поскольку тревога может нарушать нашу способность к восприятию чужих слов, а иногда даже и саму способность слышать).

4. Поделись своими чувствами и соображениями.

На конструктивную критику реагируй честно, если только у тебя нет каких-то особых причин этого не делать. Признай ее позитивные аспекты. К примеру, можно сказать: «Меня немного ошарашило то, что ты сказал. Но, с другой стороны, тут есть повод задуматься». Другой вариант: «Мне было полезно это услышать, хотя я не могу с тобой согласиться».

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK