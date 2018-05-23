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Тест: одежда какого люксового бренда подойдет тебе по характеру
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Тест: одежда какого люксового бренда подойдет тебе по характеру 

WMJ.ru 26 минут назад
Фото: WMJ.ru
В мире люкса очень важно найти свой бренд. Ведь не на каждой будет одинаково круто смотреться концептуальный Vetements, яркий Gucci или классический Chanel. И дело не столько во внешности или фигуре! Важен типаж и даже некоторые свойства характера. В общем, скорее проходи наш тест, чтобы узнать, какой из топовых люксовых брендов больше всего подойдет тебе по характеру.
Делись результатами с подругой и не забудь заглянуть сюда! Там тебя ждет еще множество классных тестов.
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Текст: Диана Гербер
Фото: SHutterstock/VOSTOCK
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