Тест: одежда какого люксового бренда подойдет тебе по характеру 

В мире люкса очень важно найти свой бренд. Ведь не на каждой будет одинаково круто смотреться концептуальный Vetements, яркий Gucci или классический Chanel. И дело не столько во внешности или фигуре! Важен типаж и даже некоторые свойства характера. В общем, скорее проходи наш тест, чтобы узнать, какой из топовых люксовых брендов больше всего подойдет тебе по характеру.
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Текст: Диана Гербер
Фото: SHutterstock/VOSTOCK