Малоизвестные факты о Николае II

Николай II являлся достаточно значимой персоной в истории, и о его жизни известно многое. Однако с последним русским императором связано множество занимательных вещей.

Столица

Николай II часто думал о том, чтобы из Петербурга столицу перенести в Крым, поскольку питал слабость к летней резиденции на просторах Ливадии. Александр Мосолов , известный в тот период дипломат, в дневнике упоминал личную беседу с царем, когда тот делился желаниями навсегда остаться на полуострове. Однако деятель понимал, что смена столицы маловероятна, к тому же, он опасался, что непосредственно после переезда эта местность разлюбит ее.

Экипировка

Помимо того, что Николай II лично проводил осмотр войск, готовящихся отправиться на фронт, он также самостоятельно испытывал практически всю амуницию. К примеру, однажды в Ливадии деятель в обмундировании сумел преодолеть порядка 40 верст, выживая на одном лишь пайке.

Книги

Царь очень любил читать, поэтому владел внушительной библиотекой, насчитывающей порядка 15 тысяч книг. В своем дневнике он часто упоминал, что проводил досуг за чтением, а одним из любимых писателей являлся Гоголь.

Престол

Николай II серьезно думал о том, чтобы передать престол дочери Ольге, что произошло в 1900, когда императора одолел тиф и его самочувствие значительно ухудшилось. К тому же, у него не имелось наследника мужского пола. Однако инициативу Николая II прокурор и некоторые министры восприняли негативно. Хотя в то время жена правителя находилась в положении, было решено, что престол наследует брат императора, даже если имеется вероятность рождения мальчика.

Конференция в Гааге

Николай II стал инициатором первой подобной конференции, поскольку там намеревался выступить с призывом всеобщего разоружения, дабы впоследствии заключить мир. Однако большинство государств идею не поддержали, хотя съезд все же состоялся, и там утвердили целый ряд соглашений.

Побег

Считается, в Британию Николай II не сбежал из-за гордости, однако он не исключал возможности миграции. К тому же, тогда там правил Георг V, брат императора. По одной из версий, сперва британцы согласились принять царя, однако затем король от этой идеи отказался. Причиной этого решения послужили связи супруги Николая II с немцами, в частности, ее подозревали в тайном сговоре с Вильгельмом II.

Приемные дети

Николай II усыновил двоюродных брата с сестрой, которые были на 20 лет его младше. Их отец оказался выслан из государства, а мать скончалась при родах. Император решил лично взять на себя опеку над родственниками, получившими все почести, отвечающие их положению.