Где заказать качественный ремонт дома

Знаменитое высказывание о том, что каждый мужчина должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына известно каждому из нас. И если с озеленением территории и продолжением рода человеческого вопросов у тебя не появится, то со строительством могут возникнуть некоторые трудности, ведь процесс это трудоемкий и требует специфических знаний. Или же ты решил начать с собственного жилья, но в любом случае ты столкнешься с ремонтом — процессом, который подобно дементору вытягивает все силы и желание что-либо делать. К тому же любые ремонтные работы — будь то поклейка обоев, работа с сантехническими узлами или же связанная с электрикой — требуют особых навыков.

И хотя мужчина должен уметь делать все своими руками, есть отдельные исключения, которые лучше доверить профессионалам. Представь, что может произойти, если ты некорректно проведешь электромонтажные работы, допустишь ошибку при установке сантехнических узлов. Кривой пол или неровно наклеенные обои несут лишь эстетическое и визуальное разочарование, но ошибки, допущенные в коммуникациях, отвечающих за электрификацию жилища, могут привести к пожарам, чего допустить нельзя. В этом случае доверь ремонт своего жилища специалистам из «СПБПРОРАБ», которые на сегодняшний день отремонтировали под ключ 587 квартир, 11 домов и 97 офисов.

В этой компании работают исключительно профессионалы своего дела с многолетним опытом работы. Ты получишь бесплатную консультацию и советы по предстоящему ремонту, а при желании дизайнер создаст дизайн-проект будущей квартиры или дома. Забудь о затягивании сроков, скрытых и неоговоренных платежах, ведь все условия будут прописаны в договоре, а гарантия на проделанные работы в течение 5 лет исключит вариант того, что ремонт будет сделан некачественно.

Ремонт кухни

Ремонт в кухонном пространстве требует особого подхода и навыков. Независимо от того, требуется тебе провести капитальный ремонт или же косметический, чтобы визуально освежить пространство, ты можешь рассчитывать на профессиональный подход и скрупулезное отношение к деталям. На любой кухне находится очень много коммуникаций: теплая и горячая вода, газопровод, электрическая проводка. И работать с ними должны исключительно специалисты, знающие свое дело. Также не стоит забывать и о том, что пространство кухни, как правило, ограничено, и важно рационально использовать каждый квадратный метр. Тебе посоветуют, как лучше расположить кухонную мебель, печь и холодильник, чтобы не пришлось далеко тянуть газовые трубы или разводить провода. Но в любом случае, независимо от сложности, работа будет выполнена качественно и в срок. Заказать ремонт кухни →

Ремонт ванной комнаты и туалета

Хорошая ванная комната должна быть не только красивой, но и максимально функциональной. Этот этап ремонтных работ считается одним из самых технологичных, а ошибка чревата как минимум лишними затратами, отсутствием комфорта или же затопленными соседями снизу. А перспектива внезапно стать Ноем вряд ли кого-то порадует. Обратившись в «СПБПРОРАБ», ты можешь быть уверен в качественной замене труб и сантехники; получишь гарантию на установку кафеля, ванной плитки, душевых кабин и на ровные стены без скосов «не по уровню». Все эти работы требуют умений и профессионализма, но протягивание проводки в ванной комнате — это особое искусство, так как электричество и вода сочетаются так же хорошо, как острая пища — с язвой желудка. Правильная схема и последующий монтаж обеспечат не только корректную работу электроприборов, но и безопасность эксплуатации всего пространства ванной комнаты. Заказать ремонт ванной и туалета →

Электромонтажные работы

Этому виду работ хочется уделить особое внимание, так как он связан с повышенными рисками. Во-первых, монтаж проводки и любых электрических узлов связан с опасностью, так как ты имеешь дело с током, который не прощает даже маленькие оплошности. Если ты до конца не уверен в своих силах, то доверь все людям, которые занимаются электрификацией помещений уже долгие годы. Профессиональные электрики установят проводку, освещение во всем доме, электрощиток и систему «умный дом», так что лучше закажи комплекс работ и доверь его профессионалам. Заказать электромонтажные работы →

Ты всегда можешь заказать ремонт под ключ, включающий в себя полный список всех необходимых работ, которые требуется провести в твоем жилище. Специалисты заранее составят смету, так что ты будешь понимать, в какую сумму выйдут все ремонтные работы, и выполнят все сантехнические, электротехнические, малярные, демонтажные и декоративные работы, которые превратят твой дом в комфортное и уютное место. Заказать ремонт под ключ →