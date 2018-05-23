Чек-лист: 7 признаков, что ты в хорошей форме

Мне кажется, что пора перестать сравнивать себя с другими и переживать о том, что ты выглядишь не так привлекательно, как Бейонсе в клипе «Лимонад». И дело вовсе не в бодипозитиве, а в простой идее: здоровое тело и спокойный ум — вот то, что нужно для счастливой жизни. Чтобы избежать тревоги о том, что ты все еще не достигла результатов в спорт зале, я предлагаю тебе небольшой чек-лист, который покажет, что ты и так в отличной форме.

1. Твои волосы и ногти выглядят безупречно

Здоровые волосы можно отличить по трем признакам: отсутствие посеченных концов, здоровый блеск и упругость. Если же волосы выглядят сухо и безжизненно, то вместо похода к стилисту, лучше подумать о питательных маслах и витаминах. Поддерживать здоровые ногти намного сложнее, но если они не ломаются, не слоятся, а ногтевая пластина гладкая и телесно-бежевая, то можешь быть спокойна, этот пункт про тебя.

2. Белки глаз не воспалены

В идеале здоровые глаза можно отличить по ярко-белому цвету белков или же цвету яичной скорлупы. Из-за перенапряжения на белках глаз могут появляться ярко-красные капиляры, а изменения в окружающей среде вызывать воспаления. Другие изменения в цвете сигнализируют о проблемах с внутренними органами, например, с печенью. Но не стоит забывать и о том, как выглядят твои веки и кожа вокруг глаз. Сухость, шелушение и покраснения могут быть симптомом аллергии или инфекции.

3. Твой ИМТ в норме

Индекс массы тела — показатель отношения веса к росту, отображающий не только количество жира в организме, но и риск развития сердечных заболеваний или диабета. Чтобы оставаться здоровой, важно контролировать уровень ИМТ и удерживать его в пределах 18,5 и 24,9 баллов. Ппосчитать свой показатель можно простой формулой: ИМТ = масса тела в килограммах/ (рост в метрах х рост в метрах).

4. У тебя сбалансированный вес Вес лучше всего отражает состояние здоровья. Важно соблюдать баланс между ростом и весом, а не просто гнаться за фигурой мечты. Сюда же относится и то, в каким состоянии находится твой позвоночник, осанка и здоровье костей. Если ты замечаешь, что иногда теряешь равновесие, стоит сдать анализы и узнать, нет ли проблем в спинном мозге.

4. Нет проблем с почками и кишечником

Чтобы убедиться, что твое тело функционирует нормально, важно следить за тем, что происходит в туалете. Идеальный цвет мочи должен быть светло-желтым, а стул не слишком жидким. Другой внешний вид или резкий запах вполне могут быть признаками некоторых проблем с почками или кишечником.

5. Ты соблюдаешь режим сна Ты с легкостью можешь уснуть в течение 20 минут после того, как голова коснулась подушки. В среднем ты тратишь на сон 8 часов, и не просыпаешься посреди ночи с чувством беспокойства. Если это про тебя, то и в этом пункте можешь поставить себе галочку, с твоим режимом сна все хорошо. Чтобы сделать ночное время еще более комфортным и полезным, читай нашу статью о том, как организовать свое спальное место.

6. Ты способна выдержать простую тренировку

Чтобы убедиться, все ли в порядке с твоим телом, достаточно выполнить 15-минутную тренировку на выносливость. Некоторые исследователи предлагают попробовать 10-минутную аэробную сессию: 10 отжиманий, минутный спринт и 10 полных бёрпи. Если все это ты способна выполнить без страха остановки сердца, можешь идти дальше и пробовать более продвинутый фитнес.

6. Ты пахнешь как любовь

Не спеши тянуться за дезодорантом сразу, как выйдешь из душа. Потрать несколько минут, чтобы оценить свой собственный запах. Если в процессе проверки или в течение дня ты не замечаешь неприятного флера, значит беспокоиться не о чем. О проблеме сообщают следующие запахи: аммиачный — почечная недостаточность, кислый — заболевания легких, сероводородный — проблемы пищеварительной системы.

7. Твое давление в норме

Когда артериальная система функционирует нормально, то все части тела получают кислород в достаточном количестве. Если ты не испытываешь онемения, мышечных судорог и головной боли, а также не нуждаешься в стимуляторах вроде кофе по утрам, скорее всего, твое кровяное давление в норме. Еще один важный показатель — эмоциональное состояние в течение дня. Перепады настроения, низкая концентрация внимания и быстрая утомляемость говорят о стрессе или проблемах с гормонами.