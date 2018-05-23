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Катерина Шпица: «Вроде нашла другого, похожего, но это не ты
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Катерина Шпица: «Вроде нашла другого, похожего, но это не ты 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Актриса прочитала проникновенное, романтичное и очень личное стихотворение.
В сети появилось видео, в котором актриса Екатерина Шпица в компании с писателем и блоггером Василием Аккерманом читает проникновенное стихотворение. Произведение посвещенно бывшим возлюбленным, которые даже после расставания не могут забыть друг друга. «Я устал тебя вспоминать, мерить тобой других, просыпаться и думать, что хочу еще раз, в последний, чтобы снова убедиться в невозможности», — читает автор стиха Вася.
«Иногда я проезжаю возле твоего дома и мне так хочется тормознуть, выбежать на холодный асфальт, позвонить в домофон и признаться, что я совсем без тебя не могу, что вроде нашла другого, похожего, но это не ты» — трогательно вторит ему Катерина.
В актерском таланте Екатерины сомневаться не приходится, ведь за плечами молодой красавицы десятки ролей в театре и кино, но именно личный опыт, помог девушке сделать эти строкие еще более глубокими и исренними.
Напомним, что в 2012 году она родила сына Германа от российского каскадера Константина Адаева. А в 2015-м брак распался: «По счастью, мы с Костей оба такие: нас миновала дележка ребенка, мы избежали манипулирования и прочих неприятных атрибутов многих людских разрывов. Хотя боль от того, что разрушилась семья, о которой оба мечтали, вряд ли пройдет бесследно. Но я надеюсь, что когда-нибудь мы друг друга простим без остатка за то, чего оба не сумели…» — поделилась артистка!
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