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Лорис Кариус: Буду изучать исполнителей пенальти у «Реала»
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Лорис Кариус: Буду изучать исполнителей пенальти у «Реала» 

Советский спорт 1 час назад
— Я никогда не участвовал в серии пенальти на взрослом уровне. Ты готовишься к этому, но случаются они не часто. Конечно, я буду изучать исполнителей пенальти у "Реала". У нас есть аналитики, которые собирают видеоклипы. У нас будет встреча голкиперов перед матчем, на которой нам покажут соперников.
Я могу скачать видео и пересматривать его, но в таких ситуациях ты двигаешься на инстинктах. Хорошо иметь информацию, но иногда важнее твои ощущения в этот момент. Когда стоишь на линии ворот, внутренний голос говорит, в какую сторону прыгать.
Ты можешь стать героем, но взятый пенальти не говорит, хороший ты вратарь или нет. Это ощущения, удача, верное решение. Дело не в технике, а в обстоятельствах, — цитирует Кариуса The Telegraph.
Матч «Реал» — «Ливерпуль» состоится 26 мая в Киеве.
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