Лорис Кариус: Буду изучать исполнителей пенальти у «Реала»

— Я никогда не участвовал в серии пенальти на взрослом уровне. Ты готовишься к этому, но случаются они не часто. Конечно, я буду изучать исполнителей пенальти у "Реала" . У нас есть аналитики, которые собирают видеоклипы. У нас будет встреча голкиперов перед матчем, на которой нам покажут соперников.

Я могу скачать видео и пересматривать его, но в таких ситуациях ты двигаешься на инстинктах. Хорошо иметь информацию, но иногда важнее твои ощущения в этот момент. Когда стоишь на линии ворот, внутренний голос говорит, в какую сторону прыгать.

Ты можешь стать героем, но взятый пенальти не говорит, хороший ты вратарь или нет. Это ощущения, удача, верное решение. Дело не в технике, а в обстоятельствах, — цитирует Кариуса The Telegraph

Матч «Реал» — «Ливерпуль» состоится 26 мая в Киеве.