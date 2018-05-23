Страны, в которых тяжело быть мужчиной

В нашем обществе принято, что мужчина является главным. Он и добытчик, и глава семьи, а его мнение имеет большой вес. Однако в мире существуют страны, где в обществе на первом месте женщины, а мужчинам приходится очень непросто.

Калаши в Пакистане

Согласно одной из гипотез, калаши — это потомки воинов Александра Македонского . В какой-то период они решили остановиться в долине Утопия и создать здесь свои поселения, смешивая свою кровь с женщинами того региона. Сегодня численность этого народа составляет около 3 тысяч человек.

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И несмотря на то, что предками калашей являются отважные воины, сами калаши — народ очень мирный. В их поселках практически отсутствует преступность, а с кем связать свою жизнь выбирает именно женщина. В случае, если мужчина после супружеской жизни перестает ее устраивать, она может выставить его за порог и найти нового мужа. Сам мужчина, в свою очередь, не имеет права перечить ей.

Китайское племя мосуо

Народ мосуо живет в нескольких провинциях возле Тибета. У женщин в племени настолько большая власть, что они даже не создают семьи.

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Женщина может просто пригласить к себе мужчину для интима, а тот не имеет права отказаться. Когда от такой связи появляются дети, они остаются с матерью.

Культура Мегхалая

Мегхалай — один из штатов Индии, который получил свое название в честь одного из местных народов. С правами мужчин здесь есть явная проблема — во всех сферах жизни правит женщина, а ее словам не должен перечить мужчина. Женщина стоит в верхушке представителей правосудия, заведует семейными делами, бюджетом, выбирает имя детям. Впрочем, мужчины пытаются противостоять такому матриархату и даже создали несколько правозащитных организаций.

Матриархат минангкабау

Каждому известно, какое положение занимает женщина в исламе: она должна служить своему мужу. Но несмотря на то, что Индонезия — исламская страна, в народности минангкабау — матриархат. В возрасте 7 лет мальчиков отдают на обучение в религиозную школу, а после окончания обучения они должны покинуть родные края.

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Чтобы получить возможность вернуться назад, мужчина обязан получить жизненный опыт и накопить капитал для создания семьи.

Пока мужчины зарабатывают деньги, женщины ведут текущие дела.

Гималаи

На территории северной Индии, Бутана и Непала, расположены несколько селений, в которых женщина может взять в мужья сразу несколько мужчин. Тем не менее постепенно цивилизация проникает на эти территории, позволяя мужчине стать главой семьи.

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А поселений, в которых практикуют "мужские гаремы" становится все меньше. ​