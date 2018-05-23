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Хлои Кардашьян рассказала, что ее больше всего поразило в материнстве
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Хлои Кардашьян рассказала, что ее больше всего поразило в материнстве 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Прошло всего пять недель с того момента, как Хлои Кардашьян родила малышку Тру, но она уже кое-что поняла о материнстве. Несмотря на то что несколько лет подряд Хлои была тетей для своих многочисленных племянников и племянниц, иметь собственного ребенка оказалось для нее невероятным сюрпризом — и на днях она объяснила почему.
«Я всегда была очень терпеливой и нежной с детишками, и это здорово пригодилось мне, когда я сама стала матерью. Но все-таки разница есть. Думаю, больше всего меня сейчас поражает тот факт, что, какой бы уставшей я ни была, как бы мне ни хотелось отдохнуть, или поспать, или просто побыть наедине с собой, у меня всегда найдется энергия и терпение для моей малышки», — поделилась Хлои с поклонниками на своем сайте.
«Ты осознаешь, что детки такие беззащитные, что они зависят от тебя во всем, — добавила Кардашьян. — И в какой-то момент, когда ты понимаешь это, энергия просто возникает в тебе из ниоткуда. Ты сделаешь все, чтобы уберечь их, обогреть, накормить, даже если валишься с ног».
Кроме того, Хлои рассказала, что ей пришлось научиться совмещать тренировки в зале с грудным вскармливанием — да и вообще полноценно пересмотреть свои представления о тайм-менеджменте, чтобы вернуть себе прежнюю форму. «О да, признаю, это действительно тяжело. Ты из кожи вон лезешь, напрягаешь свое тело по полной, чертовски устаешь, а у тебя должны оставаться силы еще и на ребенка. Тут все оказалось куда труднее, чем я думала. И должна сказать, теперь я еще больше уважаю Ким».
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