Какими качествами обладают все миллиардеры

Секрет обретения богатства интересует людей многих поколений, как и ответы на вечные вопросы «Чего хочет женщина?» или «Есть ли жизнь на других планетах?». Завистники списывают это на везение, другие пытаются разглядеть закономерность в модели поведения и характере богатых людей, чтобы пытаться соответствовать. Путь к огромному богатству настолько долог и трудоемок, что не каждый готов сделать даже первый шаг, не говоря уже о том, чтобы дойти до конца. Тем не менее некоторым это удается. И если брать во внимание везение как один из факторов, то надо признать, что вытекает он из более значительных и основополагающих — интеллекта, храбрости и амбиций этих людей. Американский социолог Майкл Дж. Габриэлли потратил сотни часов на изучение миллиардеров и их привычек. Он проанализировал краткие истории успеха более 1000 человек с состоянием свыше одного миллиарда долларов и вывел три качества, присущие большинству из них.

1. Определять перспективные отрасли и нужное время для них

Миллиардеры знают, когда наступает время для выгодного инвестирования в быстрорастущую отрасль. И не всегда это самый старт ее развития. Ведь в этот период перспектива не ясна. Поэтому предприимчивые владельцы десятизначных счетов в банке позволяют занять нишу более мелким игрокам. И пока последние прокладывают путь, демонстрирующий тренды и потребности, миллиардеры, сидя на своих долларовых башнях, оценивают риски и перспективы. После чего входят на рынок и «снимают сливки». Один из ярких примеров подобной схемы является основатель Facebook Марк Цукерберг . В то время, когда он запустил свою социальную сеть, в мире уже существовали более простые аналоги по типу Friendster и Myspace. Приобретя определенную популярность, они предоставили Цукербергу информационную платформу. В итоге он взял за основу придуманную до него идею, дополнил ее тем, чего не хватало ранним аналогам, и вышел на сцену с проектом, который в перспективе стал одним из самых успешных в новой истории. В настоящее время капитализация Facebook превышает 200 млрд долларов. Социальная сеть насчитывает больше 2 млрд пользователей, из которых 1,4 млрд пользуется ею ежедневно. Так произошло, потому что ее создатели вступили в данную отрасль в нужный момент, исходя из ошибок и побед своих предшественников. Если ты хочешь повторить успех Марка Цукерберга (а кто не хочет?), то можешь прямо сейчас задать себе 3 этих вопроса: 1. Насколько нова индустрия, в которой я хочу развиваться? 2. Могу ли я предложить в ее рамках какие-то свежие идеи? 3. Не слишком ли поздно я хочу вступить в данную отрасль?

2. Стремиться заполнить смежные ниши

Помимо поиска перспективных и новых отраслей, миллиардеры умеют находить смежные области, которые способны принести прибыль. Практически любая крупная индустрия порождает сопутствующие тренды и технологии, которые эту индустрию обслуживают. А значит, подобные направления также сулят большие деньги. Например, во время бума золотой лихорадки в Калифорнии многие ринулись добывать драгоценный металл в погоне за богатством. Однако местный предприниматель Сэмуэл Браннан увидел источник дохода в другом месте. Он понял, что зародившаяся тенденция должна выявить новый спрос, а удовлетворить его пока некому. Поэтому бизнесмен запустил производство инструментов, необходимых золотодобытчикам для работы. А поскольку в то время на Запад в поисках богатства съезжались люди со всей страны, востребованность его товара росла, а вместе с ней увеличивалась и прибыль. Еще одним хорошим примером смежного позиционирования является компания Microsoft . В то время, когда персональные компьютеры только начали обретать славу «нужной вещи для каждого», Билл Гейтс со своей командой придумали операционную систему, которая стала неотъемлемым дополнением инновационного продукта. Коммерческое будущее этой идеи, мы думаем, тебе хорошо известно. Есть два основных вопроса, которые ты должен задать себе, чтобы найти подобный способ позиционирования: 1. С какими успешными отраслями могут быть связаны дополнительные услуги или продукты? 2. Способно ли то, что я готов предложить, дополнить данную отрасль?

3. Уметь принимать риски

Тебе хорошо известно, что умение рисковать полезно не только в бизнесе, но и в других сферах жизни. И, конечно, для миллиардеров, развивших коммерческий успех до предела, риск — привычный атрибут их деятельности. Но этот риск не связан с погоней за адреналином и жаждой острых ощущений. Он имеет рациональные корни и строгий расчет. Большинство миллиардеров в определенный момент своей жизни были вынуждены пойти на смелый шаг, который и определил их будущее. Достойным примером этого является Говард Шульц , председатель совета директоров Starbucks . Его карьера в компании началась еще в тот период, когда она занималась продажей кофейных зерен. Затем у него зародилась идея преобразить культуру питья кофе в США, позаимствовав европейские традиции. Но руководство компании его идею не поддержало и отказалось инвестировать в этот проект. Тогда он решил рискнуть и начал развивать собственное направление кофейных баров, оставив занимаемую должность. Затем его компания объединилась со Starbucks, и сегодня это одна из крупнейших кофейных сетей, объединившая свыше 20 тысяч торговых точек по всему миру. Сильная интуиция и непоколебимая вера заставили Говарда Шульца пойти на риск. Помимо него, есть еще много примеров, в которых будущие миллиардеры оставляли выгодные рабочие места ради реализации собственных проектов.

Если тебя вдохновила эта история, перед тем как начать действовать, задай себе два вопроса, связанные с риском: 1. Какие решительные действия я должен предпринять для движения вперед? 2. Имеет ли мой риск коммерческое обоснование?