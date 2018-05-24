Любимый маг Сталина: все тайны Вольфа Мессинга

Как Вольфу Мессингу удалось избежать репрессий и выжить в те непростые времена? Этот вопрос еще ждет своего исследователя. А мы постараемся вспомнить важные детали.

О Вольфе Мессинге до сих пор ходят легенды, его уникальные способности поражали воображение всех, кто о нем хотя бы что-то слышал. Но мало кто знал, что сам Мессинг страшно боялся быть разоблаченным, а все публичные выступления давались ему с трудом.

Невероятная биография

Биография Мессинга вышла еще при его жизни в 1950-х годах. Согласно книге, он родился в деревушке под Варшавой в 1899 году, в семье садовника. Магические способности проявились рано, когда он был еще подростком, к нему выстраивалась очередь паломников. А став взрослым, он начал выступать в родной Польше, а затем и по всему миру. Вольф Мессинг побывал в Индии, Японии, Австралии, Америке, не говоря уже о Европе. Встречался с Махатмой Ганди, Эйнштейном, Фрейдом и многими легендарными личностями. От ницистов Мессинг сбежал в СССР, и здесь продолжил творить чудеса.

Сбывшиеся пророчества

Мессинг предсказал падение фашизма. При чем угораздило его это сделать во время выступления перед немецкими офицерами в Берлине. Тогда он скрылся в Польше, а оттуда пришлось уехать в Советский Союз.

Выступая в Новосибирске, он ответил, когда закончится война, и назвал точную дату — 8 мая. Правда, не уточнил год. Многие его просили, рассказать о судьбе тех, кто ушел на фронт, но такие предсказания он всегда отказывался делать. Кстати, на гонорары за концерты, он купил самолет для советской армии, потратив на него один миллион рублей.

Мессинг сумел произвести впечатление на Сталина. Маг и кудесник сумел пройти мимо кремлевской охраны незамеченным, а кассир в банке выдал ему крупную сумму денег по пустой квитанции. Сталин даже направил ему как-то благодарственную телеграмму. Этот клочок бумаги потом спас ему жизнь, когда он его задержали на границе при попытке попасть в Иран.

Позже Мессинг обращался к нему с просьбой прекратить преследования евреев, но получил отказ. Тогда же он предсказал скорую кончину Сталина в день крупного иудейского праздника. Так и получилось — Сталин умер 5 марта 1953 года, когда отмечался Пурим.

Wikipedia

Предсказатель знал и о своей смерти, хотя до последнего надеялся ошибиться и старался верить врачам. Ему предстояла операция, и, покидая дом, он сказал, что больше сюда не вернется. Так и произошло. Операция прошла успешно, но у Мессинга отказали почки. В 1974 году его не стало.

Разоблачение

Во времена, когда Мессинг был на пике популярности, и речи не могло быть о том, что он шарлатан. Все были так увлечены им, что ни один факт его биографии не вызывал сомнений. Позже стали выходить материалы, позволяющие взглянуть на его жизнь с другой стороны. Авторы отмечают, что еврейский мальчик из бедный семьи, который и по-польски с трудом говорил, вряд ли мог объездить весь мир. Но выступал с польским цирком, там же научился у факиров фокусам и технике гипноза. Нашлись свидетельства, подтверждающие, что сам Мессинг очень боялся быть разоблаченным., и его сбивчивая речь, неуверенность в голосе происходит не от мистических способностей, а от страха.