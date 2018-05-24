7 советов, как повысить свою уверенность

Откуда берется уверенность в себе? Почему одни бесстрашно берутся за любое дело, даже если им ничего о нем неизвестно, тогда как другие не решаются взять ответственность даже за такое дело, на чем они собаку съели. Кому-то кажется, что самоуверенность — это врожденное качество характера, которым волею судьбы наделены везунчики. А кто-то считает ее результатом больших достижений и длинной череды побед. В любом случае отрицать значение самоуверенности для личностного успеха нельзя. Как и то, что ее можно выработать за счет самореализации и взращивания в себе положительных качеств. Эти 7 советов помогут сохранить или восполнить нехватку уверенности в себе.

1. Не беспокойся, если твоя уверенность непостоянна

Возможно, в контексте темы статьи это звучит противоречиво. Тем не менее иногда неуверенность благотворно влияет на качество работы. Небольшая доля сомнений может позволить тебе подойти к проблеме критически, увидеть ошибки и понять, над чем стоит поработать. Чересчур уверенные в себе люди слепы к своим недостаткам. Тогда как сомнения обнажают их, что приводит к желанию измениться. В каком-то смысле именно неуверенность является двигателем развития. Она стимулирует строгий подход к делу и оттачивает качество его выполнения. Несмотря на то, что самоуверенность является важным психологическим инструментом для достижения успеха, порой выражать обратное состояние оказывается полезным.

2. Прояви дальновидность

Если бензин в баке твоей машины уже на исходе, ты же не ждешь, когда она полностью перестанет ездить, чтобы заправиться. Примерно такой принцип следует применять и во всем остальном. Решение проблем по мере их поступления не всегда гарантирует хороший результат. Подготовь почву заранее, продумай наперед план действий — это только усилит твою уверенность. Не стоит терять свободное время попросту. Заполни его делами, которые предстоит совершить завтра. Дальновидность — полезное качество, особенно в тех случаях, когда деятельность заставляет волноваться и проявлять неуверенность. Подготовлен — значит вооружен. И этот принцип нужно применять в масштабе целой жизни. Если в молодости ты обладаешь отличным здоровьем, то это не значит, что не нужно за ним следить. А отсутствие определенных потребностей в этот период не означает, что они не появятся с возрастом. Поэтому ты должен больше времени тратить на саморазвитие и учебу, тем более что потом этого времени у тебя не будет.

3. Будь благосклонен к себе

Ошибки допускают все, и ты не исключение. А иногда тебе всего лишь кажется, что это ошибки. Так или иначе, бывают ситуации, после которых твоя уверенность в себе падает и ты испытываешь гнетущее чувство, что все могло бы закончиться лучше. В таких ситуациях самое верное, что ты можешь сделать, — это принять ситуацию и проявить благосклонность к себе. Это не только повысит самооценку, но и вернет мотивацию и самоконтроль. Психолог Келли Макгонигал в своей книге «Инстинкт воли» предлагает следующие фразы, которые помогут восстановить уверенность в себе после неудачи: — «Я действительно не поступил так, как надо было в этой ситуации, но, пережив ее, я стал сильнее»; — «Мне обидно было получить отказ, но, с другой стороны, я знаю, над чем нужно поработать, чтобы избежать подобного в будущем»; — «Невозможно оставаться совершенным всегда»; — «Не позволяй чему-либо сбить себя с толку. Оно пройдет, как и все остальное». Главные ошибки жизни, которые уничтожат твою уверенность

4. Пересмотри отношение к неудачам

Повторение неудач или проблем снижают уровень гормонов стресса в нашем организме. Поэтому каждый новый вызов не воспринимается так критически. Твоя уверенность будет более устойчивой, если ты изменишь отношение к неудачам и будешь воспринимать их как опыт. Измени формулировку и воспринимай очередную проблему как еще один шанс стать лучше. Анализ прошлых ошибок повышает производительность и качество работы. Допускать их намеренно не надо, но впадать из-за них в депрессию — тоже.

5. Оценивай выше свои знания

Не стоит обесценивать собственные знания. Всегда может возникнуть ситуация, при которой твой жизненный опыт окажется очень кстати. Это не всегда касается карьеры, хотя и там возможность применить свои знания на деле надолго зацементирует твою самоуверенность. Но даже в личных отношениях отпущенный тобою совет может повысить твой авторитет и придать уверенности в себе. Если тебя просят посоветовать хорошее место отдыха, бар, ресторан, магазин, где можно купить хорошую одежду, или какой фильм посмотреть, не стесняйся показать свою осведомленность.

6. Знай свои сильные стороны

Попытайся сейчас вспомнить комплименты и положительные отзывы, отпущенные в твою сторону. Те из них, которые повторяются, наверняка и являются твоими положительными качествами. Помни о них, когда возьмешься за дело в следующий раз. Нерешительность, которую мы проявляем, может быть следствием отсутствия веры в свой потенциал. Определить его можно на практике, оценивая успех совершенных тобою действий и отношение к ним окружающих. Не занижай свои способности и чаще применяй их в жизни.

7. Помни о своих целях

Это важный совет, особенно когда возникает желание отступить. Напоминая себе о своих целях и мотивах, ты обретаешь большую уверенность в себе. В конце концов, они являются первопричиной любого поступка. Часто мысль о том, что ты можешь получить, если дойдешь до конца, способна выработать огромную волю и настойчивость. Что такое самооценка и как ее повысить