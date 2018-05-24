Самые страшные злодеи современности

Почему обычные до поры люди в какой-то момент становятся суперзлодеями? Объяснить этого пока никто не может. Эти люди, которые когда-то жили обычной жизнью, сегодня олицетворяют мировое зло.

1. Сёко Асахара, основатель японской секты Аум Синрекё. Сёко призывал членов секты, основанной на смешении буддизма, христианства, даосизма, завоевать мир. Харизматичный лидер сумел распространить учение далеко за пределы страны, последователи секты жили даже в Австралии. В 1995 году Асхсара отправил пятерых членов секты в метро Токио, где они распространили зарин, боевое отравляющее вещество.

2. Гризельда Бланко, колумбийская наркобаронесса. Она была милой, но непримечательной девочкой. В 11 лет она похитили ребёнка соседей, а когда те отказались платить выкуп, убила малыша. В подростковом возрасте Гризельда занималась карманными кражами, проституцией, продажей наркотиков. Накопив денег, она открыла магазин нижнего белья. Но не простого, а особого: с незаметными отделениями для наркотиков. Бизнес был очень прибыльным, Бланко перебралась в Майами и превратила его в мировую кокаиновую столицу.

3. Александр Солоник, российский киллер. Солоник работал в милиции, но вызывал подозрение у начальства, вследствие чего был уволен. В 1987 году был осужден за изнасилование, но сбежал прямо из зала суда. Однако через некоторое время его всё-таки арестовали, но он сбежал и из тюрьмы, а после присоединился к курганской преступной группировке, где стал киллером.