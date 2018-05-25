Кем на самом деле был Михаил Шолохов

24 мая 1904 года родился Михаил Шолохов , автор одного из самых значительных русских романов и, пожалуй, наиболее таинственный из отечественных писателей. Его тайна в том, что принадлежность Шолохова к писателям довольно успешно оспаривают. Официальное признание он получил, стал академиком, заслужил Сталинскую, Ленинскую и Нобелевские премии, с народной любовью все было в порядке. Но написал ли он хоть что-то из того, что принесло ему славу? На этот счет есть серьезные сомнения. Шолохов — единственный писатель, выпустивший свое главное произведение в молодости, и с тех пор писавший все хуже и хуже, все более плохим языком, выглядящим как неважная стилизация под «Тихий Дон». Для такого романа у него не было человеческого и жизненного опыта.

Это бросается в глаза прежде всего, дальше идет то, что стало известно: над «Они сражались за Родину» работал оказавшийся в безвыходной жизненной ситуации Андрей Платонов

Затем идут предположения: пишут, что будущий тесть Шолохова убил и ограбил донского писателя и одного из идеологов белого дела Федора Крюкова, работавшего над романом-эпопеей. Известно, что он сказал выбиравшему между его дочерьми Шолохову: «женись на Марии, и я сделаю из тебя человека».

В молодости Шолохов жил бурно, работая налоговым инспектором на родном Дону, он бог весть за что был приговорен к расстрелу. Сам Шолохов позднее писал, что он слишком «шибко комиссарил». Семья спасла его, подделав метрику и выдав Шолохова за несовершеннолетнего. Вместо расстрела он получил год исправительных работ, которые отбывал под Москвой. Оставшись в Москве, Шолохов начал писать, пробовал себя в журналистике — и сблизился с чекистами.

Те, кто отрицают его авторство, предполагают, что в основу «Тихого Дона» лег текст Крюкова. Они считают, что Шолохов дорабатывал его при помощи балующихся литературой чекистов и квалифицированных специалистов из Российской ассоциации пролетарских писателей, в ту пору чрезвычайно могущественной организации. По их мнению, Шолохов-писатель был совместным проектом ЧК и РАППа, работавших над созданием новой, чисто советской, не связанной с дореволюционным прошлым литературы.

Так это или нет, но судьба Шолохова занимательна и в том случае, если он все написал сам. В молодости он был лихим, рисковым человеком: выступал против эксцессов коллективизации, от ареста сбежал в Москву. В столице он соблазнил жену всесильного главы НКВД Ежова, к тому на стол легла запись из свидания с ремарками: «целуются». «Ложатся в постель». В Кремль, к вызвавшему Шолохова Сталину, тот пришел полупьяным, и сталинский секретарь долго приводил его в порядок, сбрызгивал одеколоном и растирал ему уши.

Домой Шолохов вернулся победителем, а Ежов вскоре был расстрелян, до этого покончила с собой его жена. Шолохову везло, он раз за разом вытаскивал счастливую карту. Но то, что выходило под его именем было все хуже написано, а пил он все больше и больше. В шестидесятые Шолохов отошел от литературы. До его смерти оставалось около 20 лет — и он единственный из больших писателей, кто добровольно замолчал. Для всех остальных литература была необходимостью.

Михаил Шолохов прожил прекрасную жизнь. Он узнал славу, был богат, вдоволь покуролесил: на церемонии вручения Нобелевской премии, к примеру, не поклонился шведскому королю. Его именем названы астероиды, улицы и сорта сирени, ему до сих пор ставят памятники.

И совершенно не хочется верить, что его будущий тесть убил своего приятеля Крюкова, и присвоил багаж, в котором лежала рукопись неоконченного романа.