Мужчина каждый день добирается на работу вплавь

Житель Мюнхена Бенджамин Дэвид устал от пробок, поэтому решил добираться на работу вплавь два километра по реке Изар.

Benjamin David/Facebook

Мужчина уверяет, что его путь до работы теперь занимает всего 12 минут. Это быстрее, чем на велосипеде или пешком.

Benjamin David/Facebook

Кроме того, Бенджамин говорит, что таким образом ему удается экономить на спортзале, но сохранять при этом форму. От этого занятия мужчина не отказывается даже в холодную пору. Чтобы не мерзнуть, он надевает гидрокостюм.

Benjamin David/Facebook

Все свои вещи, включая костюм и даже ноутбук и телефон, Бенджамин Дэвид складывает в специальный водонепроницаемый мешок, который также служит ему надувным кругом, когда мужчина устает.