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Мужчина каждый день добирается на работу вплавь
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Мужчина каждый день добирается на работу вплавь 

Рамблер 1 час назад
Фото: Benjamin David/Facebook
Житель Мюнхена Бенджамин Дэвид устал от пробок, поэтому решил добираться на работу вплавь два километра по реке Изар.
Benjamin David/Facebook
Мужчина уверяет, что его путь до работы теперь занимает всего 12 минут. Это быстрее, чем на велосипеде или пешком.
Benjamin David/Facebook
Кроме того, Бенджамин говорит, что таким образом ему удается экономить на спортзале, но сохранять при этом форму. От этого занятия мужчина не отказывается даже в холодную пору. Чтобы не мерзнуть, он надевает гидрокостюм.
Benjamin David/Facebook
Все свои вещи, включая костюм и даже ноутбук и телефон, Бенджамин Дэвид складывает в специальный водонепроницаемый мешок, который также служит ему надувным кругом, когда мужчина устает.
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