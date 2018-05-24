«Второго шанса не будет»: как архангельский фотограф снимает шедевры в Арктике

Работа архангельского фотографа Николая Гернета «Ледяная клешня» вошла в число лучших снимков конкурса РГО «Самая красивая страна». О сложностях работы в Арктике и чем отличаются конкурсные снимки и фото «для души», Николай рассказал 29.ru

Снимок «Ледяная клешня», участвующий в номинации «Дикие животные», сделан в 2017 году на архипелаге Земля Франца-Иосифа — в районе острова Земля Вильчека во время работы на судне «Sea Spirit». Это была пятая поездка Николая в Арктику.

Снимки сотрудника «Русской Арктики», сделанные на Земле Франца-Иосифа, выходят в финал конкурса РГО уже в третий раз. В 2015 году финалистом конкурса в номинации «Пейзаж» был его снимок «Бирюза» с айсбергом у острова Хейса, а в 2017 году в номинации «Дикие животные» — фотография «Противостояние» с белым медведем, зашедшим на лежбище моржей на острове Аполлонова.

— Перед подобными выездами я всегда рекомендую устраивать тест фототехники. Если ты знаешь, что ты поедешь в какое-то экстремальное место, сделай себе более-менее лайтовый выезд пробный. Вторая особенность — так как в Арктике нет ни магазинов, ни сервисов, а техника может выйти из строя, очень часто советую дублировать технику, — советует Николай.

Мало владеть техникой, нужо везение: хочешь сделать по-настоящему шикарный снимок, говорит фотограф, тебе должно повезти. А пока ждешь момент — тренируйся.

— Потому что те же самые медведи — интересные моменты длятся секунду. Ты едешь на лодке, у тебя пересекается медведь, айсберг и птицы летят, ты должен мгновенно это оценить и сделать кадр. Не будет второго шанса. То же самое с прыжками медведей с льдины на льдину — если ты не умеешь быстро наводиться на резкость и ставить нужные параметры, то можно кадр потерять, — рассказывает фотограф. — И очень жалко технику. Если ты едешь на резиновой лодке, то брызжет соленая вода, все это попадает на объектив, на корпус. Были случаи, что после сезона и ржавчину приходилось убирать с внутренних деталей, мутнели защитные фильтры

Мы попросили Николая показать фотографии «для души». Иногда снимки для конкурсов и для себя совпадают, иногда отличаются. Главное различие, говорит Гернет, — фото не для широкой публики не настолько выверены технически, зато напоминают о ярких моментах жизни.

Еще один снимок с белым медведем с Земли Франца-Иосифа

Николай Гернет охотится с фоторужьем за белыми медведями с 2013-го. К 2018-му он выпустил авторский календарь «Земля Франца-Иосифа», а в ноябре 2017-го презентовал вместе с коллегами красочный фотоальбом «Архангельская область. Утро Земли».