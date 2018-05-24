Проблемы творческих людей: делать попсу или качественную музыку?

Вопрос

Уважаемая редакция! Я занимаюсь рэп-музыкой с 2011 года. На серьезном уровне — с 2016 (все записи — в стол). Ну и выпустили мы альбом. Ну и закинули его в сети. И что? Знаете, я человек рабочий, грубый, старой формации. Это не значит, что я тупой (ибо не каждый рабочий сможет осилить «Фауста» и «Легенду о Роланде», да и мне все равно, что вы об этом думаете). Но суть вопроса вот в чем. Мы делаем умный, абстрактный рэп об условных «любви и смерти». Но! Молодёжь (основная аудитория рэп-песенок) на волне треков про Ксанакс, шмотки от «Суприма», совокупления с матерями и прочей маргинальщиной требует хлеба и зрелищ! Умом я понимаю, что это вопрос времени и возраста, что все это пройдёт. Но! Вы видели нынешнее поколение (прошу прощения, песок из задницы рассыпал)? Мне кажется, что и в 40 лет им будет вкатывать подобная сомнительная проза. И тут дилемма: либо творчество ради творчества, либо тупо костить мертвых президентов! Каково Ваше мнение? Спасибо.

Ответ

А что такое «умная музыка»? Какой-то очень странный и непонятный термин. Мне вот всегда казалось, что умная музыка — это как раз те мелодии, рифмы и слова, которые смогли вызвать эмоции у максимально большого количества людей. Или в ней должно быть больше трех аккордов и умный текст? Прог-рок — это умная музыка? Но ведь слушать чуть ли не математически выверенную, очень сухую и бесконечно долгую музыку, лишенную эмоций, но с 10 нотами на секунду достаточно трудно. А уж понятие «умный рэп» и вовсе выглядит странным. Нет-нет, не подумай: никто не считает рэп калом — есть весьма достойные представители жанра. Но вот только что такое «умный рэп»? Вот треки Лехи Омского можно назвать «умным рэпом»? А Tyler the Creator? Или они должны отображать реальные проблемы общества? Но назвать «Кровосток» «умным рэпом» тоже не могу — можете кидать в меня камни. Наверное, слово «умный» в отношении предмета искусства звучит не очень уместно. Как будто ты кого-то считаешь тупым. Хотя это достаточно удобно — если тебя не поняли, говорить, что твое искусство не для всех. То, что ты поднял тему «условных „любви и смерти“, а не читаешь про „детку, которая любит минимал“, не делает твое творчество выше. Иногда тот же рэп про мамок гораздо качественнее и умнее псевдофилософии от малолетнего лодыря, который решил учить других жизни. Вроде очередная дрянь „про мамок“, а словосочетания интересные, бит качественный, и становится понятно, что автор иронизирует. Кто-то, как ребята из „Аффинажа“, создает отдельный проект, где иронизирует на низменные темы (да, пример не из рэпа, но показательный); кто-то посвящает этому все творчество, потому что по-другому не умеет. И тот же так называемый „умный рэп“ бывает настолько тупым, что от сочащегося в треках нарциссизма хочется разбить себе лицо. Очень уж любят современные мастера себя в искусстве, а не искусство в себе. И чем больше автор зазнается, тем хуже его музыка. А уж тем более когда он хвастается тем, что прочитал „Фауста“, который включен во всевозможные списки книг, обязательных к прочтению, то недоверие к нему только растет. Наш тебе совет: никогда больше не пиши и не говори таких вещей. Осилить „Фауста“ — это полдела: нужно еще понять и усвоить прочитанное. И, откровенно говоря, это не такая уж и сложная книга, к тому же разобранная вдоль и поперек. А „Роланд“… „Роланд“ — интереснейшая рыцарская баллада, и если она изложена в прозе с комментариями, то действительно складывается ощущение, будто читаешь рассказ. Прочитал именно как поэму? Умничка! Знаешь, что в битве, которая легла в основу саги, Карл Великий воевал с басками, а не с сарацинами? Просто идеально! Читать полезно, но дает ли это нам право называться умными? Пожалуй, нет.

Был у меня приятель-гопник, который прочел „Государя“. Как это на него повлияло? Да особенно никак: запомнил одну цитату, которую говорил при удобном случае, и всюду регистрировался под никнеймом Makiavelli. Тоже, кстати, рэп начал писать: учил юных клубных шаболд уму-разуму, советовал найти профессию, рассуждал о том, как скоротечна жизнь и как всем будет стыдно. Только вот сии поэмы выглядели очень смешно, будто бы пятиклассник пытается рассказать всем, что такое хорошо, а что такое плохо с применением ненормативной лексики. Так что как педагогическая поэма она оказалась провальной, а как рэп — невозможной. Поэтому не стоит считать себя таким уж умным. Не забывай, что даже эти ненавистные тебе „глупые песни“ слушают в том числе и грамотные люди. Просто это модно, а абстракт не станет модным по определению.

Ты не подумай — никто не пытается принизить твоих достоинств. В конце концов, ты же понял, что делать абстракт и ждать выхлоп — занятие бесполезное. На то он и абстракт: он подразумевается как музыка „не для всех“. И человек, который серьезно занимается абстрактом, класть будет на всех, кроме своих близких друзей. Его вообще не должно волновать мнение толпы — он просто делает свою музыку. Хочешь славы — иди в шоу-бизнес. Он, кстати, особенно и не меняется, ведь попса и мейнстрим во все времена были глупыми и вызывали возмущение — особенно у тех, кто не востребован и успехом не пользуется. Сам же видел, как Feduk из парня, который пел про „олдовых хулиганов, валяющихся в луже соплей“, превратился в популярного музыканта, которому трудно дышать в красоте. Всегда и во все времена все решали продакшн, красивый клип, модный бит и простой, но запоминающийся текст. Рэп — это лишь составная декора, и речитатив звучит в композициях только потому, что он моднее гитарных соло и мощного вокала. В 80-х, когда в моде был рок, попсовики бегали в коже, делали адские начесы и музыку, которую иной раз не отличишь от Twisted Sisters. И сами рокеры попсовели с такой скоростью, что Quiet Riot на волне успеха язык не поворачивался назвать рокерами. Даже Игорь Николаев в эру „Малинового вина“ выглядел брутальнее. Вышеупомянутый прог-рок тоже стал объектом насмешек в период своей популярности. Андеграунд всю жизнь ругал что-то популярное и не всегда предлагал взамен что-то стоящее, позволь заметить. Люди слушают не рэп „про мамок“, а то, что в тренде, и если тебе не хочется иметь хоть что-нибудь общее с Фейсом или Элджеем, то бросай рэп и переходи в другие жанры. Потому что все намекает на то, что эпоха рэпчика своего пика достигла и постепенно идет на спад. Конечно, мы прекрасно понимаем, что ты имел в виду. Но даже умным людям не хочется, чтобы их „лечили“, рассказывали, „как надо“. Мы вот ругали группу „Пошлая Молли“, а толку? Девочки от 12 до 26 кричат: „Кирюша Бледный, трахни меня!“. Видимо, все дело в его умении говорить слово „что“. Ну и в навязчивых текстах. Самое страшное, что одно четверостишие настолько вбилось в голову, что выгнать его оттуда не получается: О, как же хорошо, что твой папаша не в курсе, Что ты поймала Бледного своим паки-пуси. Пока он думает, что ты тусишь на уроках, Я обгоняю твою пуси в трахальных гонках.

Бред натуральный, но почему-то запоминается — вот ведь в чем все дело, а не в правильном смысле. Слушать четкий рэпчик или нормальный — это по большому счету вкусовщина. Можно слушать Чайковского и Моррисси и быть тупым, неприспособленным к жизни куском говна, который слишком непорочен для этого мира. А можно жить в ожидании фестиваля „Эх, разгуляй!“ и быть счастливым, умным и успешным.

Все твои рассуждения сделаны с позиции творца, а не слушателя. А творцы редко бывают объективными, особенно когда откровенно завидуют своим гораздо более популярным коллегам. Ругать их творчество непрофессионально. Хаять зрителя глупо: толпа во все времена тянулась к чему-то более простому и низменному. Жизнь и так сложная и мрачная, и не хочется слышать ее негативных оттенков в музыке. В конце концов, некоторые композиции Паши Техника интереснее отдельных произведений группы „Ночные грузчики“. К тому же вкус большинства всегда определяет мода. И 20 лет назад все было точно так же. Слушали люди „Светку Соколову“, не самых глубоких N'Sync и прочих. Но ничего — как-то живут. Сейчас кажется, что поп-музыка тех времен была качественнее, но она была просто другой. И кто-то смотрит порнуху, слушая песню „Лети“ группы „Русский размер“, а кто-то — под Лизера. Все-таки мы говорим про попсу, а не про рэп. Попсу всегда высмеивали, но слушали лучше. Так что тебе решать, занимаешься ли ты творчеством или зарабатываешь деньги. Но помни: в обоих случаях нужен талант. У тебя хватит подачи и экспрессии, чтобы выделиться на общем фоне супримофанов? А сможешь ли сочинить такие же въедливые словосочетания? Если ничего, кроме абстракта, не умеешь, то нервничать нет причины. Делай его и не засоряй людям мозги очередной дрянью про сук, тоску и одиночество. Так уже все надоели, что пытаешься найти хоть что-то интересное в группе „Пасош“, потому что невозможно все время слушать замечательный „Электрофорез“. А главное, не нужно считать себя умнее других.