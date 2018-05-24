Мужские увлечения для любого характера

Существует множество стереотипов о том, чем должен увлекаться мужчина. Образцовый самец должен любить рыбалку, охоту с луком на медведя, поход в горы с ножом и флягой воды, а все остальное — это развлечения для юнцов. Но лишь с годами и опытом ты понимаешь, что лучшим увлечением является то, которое приносит радость. И пусть это будет даже коллекционирование африканских бабочек — неважно! Главное, чтобы тебе нравилось. В зависимости от характера, образа жизни, у каждого из нас сформировались свои взгляды и интересы, и, опираясь на них, мы организуем свой досуг. Мы решили рассказать об увлечениях, которые подходят под разные характеры, и доказать, что нет идеальных развлечений для всех, а есть разные индивидуальные предпочтения.

1. Курение сигар — для тех, кто предпочитает сдержанное общение в хорошей компании

С годами ты понимаешь, что для хорошего отдыха не всегда нужна шумная компания, бар, танцы или поездки на природу. Достаточно собраться с людьми, которые проверены не только временем, но и различными ситуациями, в которых они показали себя не просто друзьями, а верными союзниками, готовыми прийти на помощь, в каком бы положении ты ни находился. Отрешившись от мирской суеты, за беседой вы раскуриваете ароматные сигары, выпиваете виски, обсуждая последние новости. Курение сигар — это в некотором роде искусство, настоящий ритуал, все тонкости которого дано познать лишь искушенным ценителям. Важно не ошибиться с выбором сигар, ведь сегодня множество компаний предлагает тебе свою продукцию, но также существует риск столкнуться с подделкой. Во многих странах вместо табачного листа используют лист бананового дерева, который в сухом виде практически не отличить от табака, но на вкус он сравним с горящей старой древесиной. Также каждая сигара имеет свой неповторимый вкус, аромат, крепость, и все это стоит учитывать при покупке своей первой сигары. Самыми лучшими традиционно считаются кубинские и доминиканские сигары, где традиции производства неизменны уже в течение сотен лет. И именно такие, качественные табачные изделия, ты можешь найти в Smart Smoker, где представлена широчайшая табачная линейка. Сигары, сигариллы, курительные трубки и табак для них, а также настоящие чаи и кофе из различных уголков мира, где знают толк в хорошем отдыхе и сигарах, — все это ты сможешь найти в Smart Smoker. Специально для наших читателей до 15 июня действует промокод BroDude на скидку 5%. Приобрести кубинские сигары →

2. Настольные игры — для тех, кто любит весело проводить время

Кто-то предпочитает чинные беседы, где нет места спорам и собеседники спокойно выслушивают позиции друг друга. Есть люди, которые жаждут экспрессивного общения, в котором найдется место для дружеского соперничества и споров о том, кто же все-таки является «царем горы». Для такой компании идеальным вариантом может стать секция рестлинга, но если это кажется тебе слишком экстремальным, то можем предложить настольные игры, где эмоциональный накал ничуть не меньше, но риск травмироваться минимален, если речь идет не о «Монополии». Обрати внимание на «Эпичные схватки боевых магов», где придется кастовать не только фаерболы, чтобы уничтожить врага, но и превращать его в слизь или походный чайник — все зависит от твоей фантазии. «Каркассон» понравится тем, кто любит игры с захватом и удержанием территории, а относительная простота, непредсказуемое развитие сюжета и недолгие партии делают игру оптимальным выбором для хорошего вечера. Если ты хочешь ощутить всю прелесть древней торговли, то оценишь игру «Колонизаторы». Тебе предстоит сыграть за одно из племен, высадившихся на острове Катан. Развивайся, улучшай инфраструктуру, производи товары и торгуй с соседними племенами — делай все, чтобы максимально превратить свой регион в рай на земле. Если душа жаждет сражений, то «Битвы героев» станут отличным выбором. Собери отряд из орков, некромантов, летай на драконах, торгуй, создавай заклинания и уничтожай врагов десятками способов! Покупая эти игры, обращай внимание на то, чтобы в наборе находились все игральные карты, фишки. И, чтобы не ошибиться с выбором, обрати внимание на «1С Интерес», где ты найдешь эти и многие другие лицензионные увлекательные игры. Также с 14 по 31 мая по промокоду BRODUDE ты получишь дополнительную скидку 5% на настольные игры в интернет-магазине «1С Интерес». Поэтому советуем не упустить возможность сэкономить и приобрести отличную игру для прекрасного вечера! Приобрести настольные игры →

3. Яхтинг — для тех, кто любит элитный отдых и путешествия

В определенный момент каждый из нас сталкивается с тем, что чувствует потребность в том, чтобы отправиться в путешествие. Кому-то достаточно съездить в соседний город, кто-то покупает билет в другую страну, а есть и такие люди, которые желают бороздить морские просторы, слыша в ответ на любой вопрос: «Да, капитан!». Речь идет не о фанатах «Губки Боба», а о людях, которые предпочитают элитный отдых. Для такого контингента компания «МОРЕКРУЗ» предлагает уникальный сервис, который предоставляет возможность взять яхту в аренду с целой командой или же отправиться в путешествие самостоятельно, предварительно надев капитанскую фуражку. Это эксклюзивный вид отдыха, который вряд ли получится забыть, а отличный сервис сделает эти воспоминания исключительно приятными. Компания существует с 2006 года и была одной из первых, кто начал предлагать аренду яхт в России и странах Восточной Европы. В «МОРЕКРУЗ» работают только с проверенными партнерами, поэтому ты не отправишься в плавание в лодке с дырявым днищем вместо шикарной яхты. На выбор есть более 4000 яхт в различных регионах земного шара: от Средиземного моря до Индийского океана и Австралии. С каждым клиентом работают индивидуально, связь держат на протяжении всего путешествия. Также специалисты помогут решить все рутинные вопросы, связанные с оформлением виз, ваучеров, трансферами, доставкой провизии на яхту и удовлетворением иных пожеланий клиента. Арендовать яхту для путешествия →

4. Дегустация нового пива — для тех, кто любит ходить в бары

Ты можешь не найти времени для того, чтобы съездить к ее матери или выгулять собаку, но всегда найдется час-другой для похода в бар с друзьями. Это церемония, которая не терпит спешки, ведь каждый глоток пива проходит не только через телесную оболочку, но и ощущается всеми фибрами души. Холодное темное, светлое, пшеничное — выбор огромен, закуски прекрасны, но удовольствие ты получишь только при том условии, если отправишься в хорошее место, где варят отличное пиво. Со временем один и тот же сорт пива надоедает, и хочется попробовать что-то новое и вкусное, к тому же важно качество пива, ведь искусство пития не терпит некачественных напитков. Чтобы не испортить вечер, насладиться пивом и отлично провести время, посети Craft Republic, где ты найдешь не только лучшие сорта пива, но и будешь приятно удивлен интерьером заведения. Хочешь удивить друзей, посидеть в стильном, атмосферном месте? Теперь ты знаешь, где стоит провести вечер ближайшей пятницы. Забронировать столик в Craft Republic →

5. Кайтсерфинг — для тех, кто любит экстремальный отдых

Но есть и отдельный тип людей, чьей энергии было бы достаточно для того, чтобы запитать целый мегаполис. Эти люди жаждут постоянных адреналиновых инъекций, их тяга к экстриму постоянно заставляет преодолевать себя и день за днем испытывать свое тело и его способности. Сидеть на одном месте — не их удел, поэтому поиск развлечений, которые могут доставить удовольствие, никогда не прекращается. Если ты один из них, то обрати внимание на кайтсерфинг — спорт, который стал отличным вариантом отдохнуть и развить свое тело. Кайтсерфинг требует определенных навыков, оборудования, чувства баланса, которое необходимо развивать, так что для начала тебе потребуются азы и хороший наставник, который обучит тебя всему. К счастью, сегодня не обязательно ехать на край света и закупаться дорогостоящим оборудованием, чтобы начать заниматься кайтсерфингом — достаточно лишь обратиться к специалистам из Kiteworld.ru. Тебе предоставят все необходимое оборудование, обучат азам и под надзором инструктора ты поймаешь первые порывы ветра и ощутишь на себе всю прелесть этого спорта. Если же ты поймешь, что хочешь заниматься этим профессионально, то здесь же ты сможешь приобрести оборудование для себя. Обучиться кайтсерфингу →

Личная пивоварня — для настоящих ценителей пива

Ты можешь пойти с друзьями в бар и там попить пивка, а можешь варить его самостоятельно. Представь: мужчина, у которого дома личная пивоварня, который может варить такое пиво, как нравится ему, и собирать в своем доме большие компании. Максимально мужественное увлечение! Но в определенный момент возникнет вопрос: где взять оборудование и сырье? Раньше тебе пришлось бы выкупать поле, засеивать его солодовыми культурами и нанимать крестьян для обработки и сбора урожая. Сегодня эту проблему решает Keller — компания, которая занимается продажей и установкой всего необходимого оборудования. Также ты можешь приобрести сырье для производства пива: например, хмель традиционный, таргет или магнум. Независимо от того, захочешь ли ты варить пиво или эль, тебе предоставят любое необходимое сырье. Если же ты хочешь просто выпить пива, то Keller предлагает огромный выбор крафтового пива, классических сортов и даже безалкогольных напитков, так что определись с выбором и смело заказывай свой любимый напиток! Узнать подробнее о производстве пива →