Человек без даты рождения: факты о Ким Чен Ыне 

Самый известный диктатор современности, Ким Чен Ын, тщательно скрывает данные о себе, а эксперты предполагают, что в его официальной биографии написаны неправдивые факты. Чтобы узнать больше о северокорейском правителе, многие полагаются на СМИ и даже разведчиков, которые собрали достаточно интересных сведений об этой личности.
Детство
О детстве Ким Чен Ына известно мало фактов, а большинство из них, как предполагается, являются выдуманными. Он не афиширует детские снимки, но в 2014 один из таких кадров оказался показан на большом экране. Произошло это по случаю Дня ВВС КНДР. Однако никто не осведомлен наверняка, точно ли на снимке представлен именно лидер страны.
Дата рождения
Официальные источники гласят, что диктатор появился на свет 8 января 1983 года, но есть сведения, что произошло это в 1982. Однако многие эксперты предполагают, что правитель просто пытается казаться старше и солиднее, а в действительности он родился в 1984. Несмотря на неразбериху с его возрастом, Ким Чен Ын по-прежнему считается одним из самых молодых правителей в мире.
Учеба
С 1998 по 2000 гг в престижной швейцарской школе, размещенной под Берном, находился на обучении загадочный северокорейский юноша, которого зарегистрировали как сына одного из членов посольства. Числился студент под именем Пак Ын. С тех времен остались лишь несколько кадров низкого качества, но многие из тех, кто с ним учился, полагают, что действительно ходили в одно учебное заведение с Ким Чен Ыном. Источники также заявили, что спортом деятель интересовался больше, нежели политикой, а сама учеба давалась ему сложно.
Улыбка
Практически на всех снимках Ким Чен Ын улыбается или смеется, а публика отмечает, что на некоторых фото это выглядит жутко или очень странно. В действительности же лидеру КНДР важно показать своему народу, что он добродушный и всегда радостный.
Баскетбол
Ким Чен Ын испытывает серьезную симпатию к баскетболу, а с 2013 состоит в теплых дружеских отношениях с американским баскетболистом Деннисом Родманом. Сам спортсмен отмечает, что политик продемонстрировал ему личный остров, и в результате общения он не сумел обнаружить никаких психических отклонений, которые приписывает ему общество.
Прическа
В КНДР такая прическа является самой обычной и называется «полубокс», однако Ким Чен Ын с ней выглядит странно по той причине, что просто неправильно ее носит. Зачастую он расчесывает свои волосы или делает прямой пробор, а также предполагается, что правитель не питает доверия к парикмахерам и предпочитает стричься сам.
Туалет
Все граждане Северной Кореи уверены, что их правитель не посещает уборную. Этот же факт упоминается и в официальной биографии отца действующего главы, Ким Чен Ира.