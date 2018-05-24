Человек без даты рождения: факты о Ким Чен Ыне

Самый известный диктатор современности, Ким Чен Ын , тщательно скрывает данные о себе, а эксперты предполагают, что в его официальной биографии написаны неправдивые факты. Чтобы узнать больше о северокорейском правителе, многие полагаются на СМИ и даже разведчиков, которые собрали достаточно интересных сведений об этой личности.

Детство

О детстве Ким Чен Ына известно мало фактов, а большинство из них, как предполагается, являются выдуманными. Он не афиширует детские снимки, но в 2014 один из таких кадров оказался показан на большом экране. Произошло это по случаю Дня ВВС КНДР . Однако никто не осведомлен наверняка, точно ли на снимке представлен именно лидер страны.

Дата рождения

Официальные источники гласят, что диктатор появился на свет 8 января 1983 года, но есть сведения, что произошло это в 1982. Однако многие эксперты предполагают, что правитель просто пытается казаться старше и солиднее, а в действительности он родился в 1984. Несмотря на неразбериху с его возрастом, Ким Чен Ын по-прежнему считается одним из самых молодых правителей в мире.

Учеба

С 1998 по 2000 гг в престижной швейцарской школе, размещенной под Берном , находился на обучении загадочный северокорейский юноша, которого зарегистрировали как сына одного из членов посольства. Числился студент под именем Пак Ын. С тех времен остались лишь несколько кадров низкого качества, но многие из тех, кто с ним учился, полагают, что действительно ходили в одно учебное заведение с Ким Чен Ыном. Источники также заявили, что спортом деятель интересовался больше, нежели политикой, а сама учеба давалась ему сложно.

Улыбка

Практически на всех снимках Ким Чен Ын улыбается или смеется, а публика отмечает, что на некоторых фото это выглядит жутко или очень странно. В действительности же лидеру КНДР важно показать своему народу, что он добродушный и всегда радостный.

Баскетбол

Ким Чен Ын испытывает серьезную симпатию к баскетболу, а с 2013 состоит в теплых дружеских отношениях с американским баскетболистом Деннисом Родманом . Сам спортсмен отмечает, что политик продемонстрировал ему личный остров, и в результате общения он не сумел обнаружить никаких психических отклонений, которые приписывает ему общество.

Прическа

В КНДР такая прическа является самой обычной и называется «полубокс», однако Ким Чен Ын с ней выглядит странно по той причине, что просто неправильно ее носит. Зачастую он расчесывает свои волосы или делает прямой пробор, а также предполагается, что правитель не питает доверия к парикмахерам и предпочитает стричься сам.

Туалет

Все граждане Северной Кореи уверены, что их правитель не посещает уборную. Этот же факт упоминается и в официальной биографии отца действующего главы, Ким Чен Ира.