Попрошайку из Нижнего Новгорода отхлестали ремнем в Иркутске

Историю знакомства описал в социальной сети автор блога «Опер пишет…» Андрей Калашников

«10 ноября. Нижний Новгород. Еду я с работы с мыслями о предстоящем полицейском празднике, и встречаю парня, одетого в камуфляж, с табличкой «Люди, помогите на дорогу».

Остановить машину было негде, на душе заскребли кошки. Мы праздновать будем, а у кого-то беда и нет возможности вернуться домой. Решил развернуться, узнать, что у него случилось и хоть чем-то помочь…

Проехав дальше, нашёл место для разворота и встал в пробку. Пока ехал, толкаясь в пробке, паренёк ушёл с прежнего места. Но я его нашёл около улицы Совнаркомовская. Как раз там рядом банкоматы, снял пару тысяч и отправился к нему.

Подхожу, знакомлюсь. Зовут Миша. Нашивки разведки ГРУ , разгрузка, будто только вчера из боя. По своей оперской привычке решил поинтересоваться, что случилось.

История банальна: приехал в гости к девушке, с которой переписывался 2,5 года, выпил рюмку водки, уснул. Проснулся, ни денег, ни документов. Думаю, как все просто…

Дальше спрашиваю:

— Откуда ты и куда едешь?

— На Кавказ, — отвечает мне Миша.

— Кавказ большой, из какого региона конкретно?

На что он мне невнятно начинает называть улицу и дом. Я говорю: «На Кавказе много республик, откуда ты конкретно? Из какого места?»

Он мне отвечает:

— Улан-Удэ слышали?!

— Улан-Удэ — столица Бурятии и уж никак не Кавказ, — отвечаю ему и понимаю, что у парня с географией совсем туго. Тут мои сомнения стали ещё сильнее.

— Ладно, давай эту девочку поищем, напишешь заявление на неё, а я помогу тебе. Как ты с ней переписывался, в каких соцсетях или мессенджерах? Какой у неё ник или номер мобильного?

— Нет, я с ней письмами переписывался, а заявление писать не хочу, пусть её Бог накажет, — отвечает паренёк.

— Ну хорошо, какой адрес в письме? За 2,5 года переписки должен наизусть его знать.

— Не помню, а письма в воинской части.

— Хорошо, — не унимаюсь я, — давай сейчас из РОВД позвоним в часть, там кто-нибудь из бойцов посмотрит и скажет нам адрес.

— Её нет по старому адресу, она снимала там квартиру и пропала.

— Хорошо, если она снимала квартиру 2,5 года, наверняка хозяйка знает её мобильный и заключала с ней договор, а в договоре и паспортные данные найдём.

— Нет у хозяйки ни договора, ни телефона её, — отвечает парень.

Как складно чешет.

— Ну, хорошо, как ты без паспорта поедешь? Давай тебе справку выпишем о краже документов.

— Нет, я на «Бла-Бла-кар» доеду, мне б денег немного собрать.

— А как ты поедешь, у тебя ж даже телефона нет.

— Из интернет-салона закажу.

— А телефон тоже она украла?

— Нет. У меня его никогда не было…

Вот тут я вообще просел. Первый раз за последние много лет встречаю молодого человека без телефона, ну и выкладываю последний козырь:

— Давай мы тебе справку об утере документов сделаем и отправим тебя в Улан-Удэ бесплатно в купе сопровождения вместе с сотрудниками транспортной полиции.

На что он тоже, ожидаемо, отказался. Для меня все стало ясно ещё с начала нашего диалога, но к концу его я больше чем уверен, что парень катается по городам и таким образом зарабатывает деньги.

Лет 10 назад, ещё во времена УБОПов, мы вылавливали в Нижнем псевдоинвалидов-афганцев, просящих милостыню на дорогах. При более плотном знакомстве оказывалось, что в Афгане никто из них не служил, а отморозили свои конечности по пьяному делу.

Люди, кстати, ему очень активно деньги дают. Я не стал отдавать. Никакой логики в его словах не услышал, о чем ему и сказал».

Полгода спустя в социальных сетях появилось видео, на котором суровый бородач хлещет ремнем обнаженного мужчину, который оказался тем самым попрошайкой с Совнаркомовской.

История, которую попрошайка рассказал в Иркутске, не сильно отличалась от нижегородской версии: девушка, опоила, забрала все вещи. Иркутский бородач — человек с большим сердцем — пожертвовал ему 40 тысяч рублей на дорогу домой. Но получив деньги, мужчина продолжил просить милостыню на улице. За этим занятием его и поймали неделю спустя друзья бородача.

Под предлогом «проехать к банкомату», его вывезли в укромное место, раздели и отхлестали ремнем.

— Я больше не будут так, — пообещал любитель легких денег.