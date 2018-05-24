8 способов стать инициативнее на работе

Построить успешную карьеру — не то же самое, что получить «отлично» на экзамене. Есть несколько очевидных способов добиться повышения: делать больше работы, сотрудничать с коллективом, — но даже этого может оказаться недостаточно, если ты не проявишь инициативу. Хоть любая профессия отличается своими нюансами, помни, что для улучшения своего положения необходимо выйти из зоны комфорта. Я расскажу, что стоит делать, чтобы продвинуться на работе.

1. Будь той, кто всегда поднимает руку

Неважно, собираешься ли ты задать сложный вопрос, заявить о своей идее или пообщаться с лектором на семинаре, — крайне важно быть тем человеком, который заявляет о себе.

Уже в начале своей профессиональной жизни я поняла, что чем больше вещей я пробовала и чем больше работ получала, тем лучше я понимала людей и то, как все устроено.

— Карен Кеох, руководитель благотворительного фонда JPMorgan Chase & Co Свой первый большой прорыв в карьере она получила, когда предложила провести предвыборную кампанию для городского совета, не имея никакого опыта в этой области. Но ее готовность выложиться на 200% впечатлила заказчиков, и, в конце концов, она получила работу в крупной PR-компании. Несмотря на множество препятствий, ключом в своем подходе Карен считает именно адаптацию и веру в то, что она сможет подняться на ноги, несмотря ни на что.

2. Будь открыта

Твой руководитель должен знать, кто ты и чем занимаешься. Регулярно обменивайся новостями, идеями, предложениями и даже проблемами, с которыми ты сталкиваешься в отношении с клиентами и другими сотрудниками. Если ты заработаешь положительную репутацию, это послужит твоим долгосрочным целям.

3. Стань еще полезнее

Чаще задавайся вопросом, какую пользу компании приносишь именно ты: как поддерживаешь коллег, подчиненных и других членов команды, работающих на общее дело. Задайся вопросом, каких улучшений хотят клиенты вашей компании? Что они могут сделать, чтобы качество услуг росло? Кто еще мог бы помочь? Какие маленькие проблемы могут перерасти в крупную? Заведи привычку искать подобные препятствия на своем пути время от времени и обсуждай с коллективом, как вы можете исправить ситуацию.

4. Будь готова рисковать

Знаешь ли ты, с какими проблемами сталкивается твой руководитель, и можешь ли ты помочь с этим? Понимание ситуации поможет тебе наладить отношения и продвинуться выше, даже если вы работаете в разных областях. Это имеет важное значение для развития взаимовыгодных отношений, особенно, если ты хочешь заручиться поддержкой своего начальника.

5. Будь терпелива

Смирение и терпение — недооцененные, но очень важные черты для построения успешной карьеры. Они позволяют укреплять любые отношения, а также способствуют созданию открытой среды коммуникации, а значит, обратной связи. Чем честнее твой руководитель будет себя вести, тем быстрее и проще тебе будет развивать свои навыки.

6. Присоединяйся к коллективу

Если ты начинаешь новый проект, присоединись к чужому обучению. Собираешься на конференцию — возьми с собой коллегу. Возможно, в твоем обычном рабочем дне выдается немного свободного времени — вместо отдыха и листания новостей потрать пару перерывов на помощь коллеге.

7. Отмечай успехи

Совместное признание усилий коллег крайне важно. Не забывай поделиться своей благодарностью с теми, кто работал вместе с тобой. Никогда не знаешь, как они смогут помочь тебе или как ты можешь помочь им в будущем. Также работай над своей уверенностью — ставь небольшие цели, достигай их и получай еще больше мужества для решения масштабных задач.

8. Не акцентируй все на себе

Сотрудничество гораздо важнее для повышения, чем простое заявление о себе. Показывай, что ты можешь работать с другими людьми, и будь сдержанна. Кроме того, не пытайся согласиться с любой озвученной идеей, посчитав, что нужно занять сторону лидера. Чаще всего оспаривание чужой правоты в некоторых моментах может привести к большему количеству возможностей. Будь тактична, но не избегай дискуссий.