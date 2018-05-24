Море зовет, волна поет: самый полный гид по сексу на пляже

Если вы вдвоем запланировали летний отдых у моря, наверняка ты не исключаешь возможности приятных развлечений на теплом песке (это слово еще неоднократно мелькнет в нашем материале). Даже если ты поехала в одиночестве, это не означает, что ты проведешь без пары остаток своего отпуска. Как сделать так, чтобы вспоминать те сладостные мгновения, проведенные на пляже, с улыбкой, а не гримасой отвращения, — читай в нашем материале.

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Слово на букву «п»

Хотите вы того или нет, в сексе на пляже вас всегда будет трое: ты, он и Песок. Вездесущие крупинки почти не мешают, когда приклеиваются к твоим пяткам. Совсем другое дело песок — будем называть вещи своими именами — в трусах. Да-да, он там непременно окажется, если ты не примешь дополнительные меры предосторожности. И, поверь, ощущаться будет вовсе не как навязчивый мелкий сор, а так, будто кто-то натирает твое тело наждачной бумагой.

Как сделать так, чтобы песок не пристал к тебе? Никак. Но есть парочка лайфхаков, чтобы уменьшить его объем в твоем нижнем белье.

Выбирай позу с наименьшим соприкосновением с песком. Например, стоя или догги-стайл. Если веришь в силу одеяла, можешь рискнуть и сесть на своего любовника сверху.

Какой бы заманчивой не казалась тебе эта идея, не надо заниматься сексом мокрыми. Если ты сама сделаешь поверхность своей кожи липкой, винить, кроме себя, некого.

То же касается лосьоном и кремов.

Обязательно создай барьер между вами и песком — пусть это будет то же одеяло.

Лучше вообще обойтись без вагинального секса. Да, пляж гораздо больше подходит для оральных и мануальных ласк. Заодно так вы сможете быстрее скрыть «следы преступления» при приближении полиции.

Даша-следопыт

Давай честно, секс на пляже — это не то, что происходит совсем уж внезапно. Как говорится, ничего не предвещало, никогда такого не было — и вот опять. Если без шуток, то прежде чем предаваться страсти на берегу, лучше этот берег как следует изучить. Во избежание неприятных сюрпризов.

Ты же все равно гуляешь здесь при свете дня, так что просто запомни окрестности. Найди укромный уголок, где можно предаться разврату с комфортом. Можешь даже использовать Google Maps для этих целей — спутник видит то, чего не видишь ты.

Кроме места, проверь еще время: выясни, когда в выбранном тобой райском местечке как можно меньше туристов. А еще убедись, что в выбранный тобой час внезапно не случится прилива. Будет неприятно, если тебя накроет волна. Не волна оргазма, а просто волна. А еще проверь санитарное состояние пляжа. Некоторые пляжи просто не стоят такого риска, если ты понимаешь, о чем мы.

Экипировка: вооружен и очень опасен

Раз ты уже провела расследование, вот тебе список того, что понадобится вашей парочке для секса. Можешь распечатать и вычеркивать по списку:

одеяло, которое вы будете использовать как прослойку между чьими-то ягодицами и песком;

зонтик от солнца. Нет, солнца в полночь точно не будет, это можешь не проверять, а вот любопытных глаз может быть больше, чем вам бы того хотелось;

влажные салфетки, чтобы убрать следы присутствия с кожи. Ну, если вдруг ты их не носишь с собой;

пакет, куда вы положите использованные презервативы, чтобы унести их с собой и выбросить. Мы за экологию. Ты же не хочешь думать о каком-нибудь несчастном крабе, который подавился вашим кондомом и так и не дошел к своей семье и детям?

«Офицер, арестуйте меня»

Запиши эту фразу и никогда, никогда, никогда не произноси ее, если к вам подходит служитель закона и спрашивает, чем это вы тут занимаетесь. На самом деле, что тебе по‑настоящему нужно проверить — так это законодательство страны, в которую вы едете.

Например, в Дубае любой секс вне брака, а также однополый секс — вне закона, и можно нарваться на весьма серьезное наказание, если вас поймают. В Испании можно попасть на крупный штраф. Во Флориде можно сесть в тюрьму за такое развлечение на 15 (!) лет.

На самом деле, самый простой способ — это снять дом с куском частного пляжа. Тогда никто не сможет вам ничего предъявить.

Ваши маленькие друзья

Мы прошепчем тебе всего два слова: песчаная блоха.

Главное — не гугли. Сейчас будет минутка «фу, зачем я это прочитала». Песчаные блохи действительно живут в песке. Они являются одними из самых мелких паразитов в своем отряде — размер их всего 1 мм. Встретить их можно в тропических странах: в Индии, Нигерии, Вьетнаме, Бразилии…

Увидеть их невооруженным глазом практически невозможно. Укусы песчаных блох очень болезненны, при этом самка кусает гораздо чувствительнее самца. Она прогрызает кожу и присасывается к кровеносному сосуду. Внешне это выглядит как маленькая черная точка на теле. Если самку не извлечь, через какое-то время в ее теле начнут созревать яйца. Если укушенному «повезет» больше и его облюбует самец, а не самка, то кожа будет покрыта мелкими красными пятнами, которые пройдут через 2−3 дня. В любом случае саркопсиллез считается очень опасным заболеванием, так что если тебя покусали, необходимо немедленно обратиться за помощью к медикам.

Но блохи — не единственные твои соседи по пляжу. Есть еще крабы. Насекомые.

В общем, все животные, с которыми ты можешь столкнуться, будут либо в ярости от твоего вторжения, либо в восторге от нежданного ужина.

Секс на пляже может стать для вас волшебным, незабываемым опытом.

Секс на пляже может стать волшебным, незабываемым опытом для полицейских, детей, пожилых леди или крабов, чье внимание вы привлечете.

Нужное подчеркнуть.

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