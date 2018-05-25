Трагические судьбы легендарных женщин

Эти женщины были красивы, умны и богаты, а также пользовались своей славой и имели множество поклонников. Однако за свою жизнь они не сумели обрести подлинное счастье, и смерть их оказалась трагической.

Мэрилин Монро

Несмотря на тяжелое детство, Монро сумела добиться славы и успеха, но под маской всегда радостной и легкомысленной блондинки актриса прятала несчастную душу. В 1962, неожиданно для общественности, знаменитость была обнаружена мертвой, а ее смерть окутана вуалью тайны.

Джин Харлоу

Благодаря упомянутой актрисе в обиход вошло актуальное и сейчас выражение «платиновая блондинка», и в свои 26 лет она успела трижды побывать замужем, получив звание секс-символа Америки. Однако перенесенный грипп стал причиной отказа почек Харлоу, которая скончалась спустя неделю после болезни.

Татьяна Самойлова

Кинофильм «Летят журавли» позволил актрисе получить всемирную славу, однако власти не одобрили ее выезд в США, чтобы продолжить карьеру. В итоге еще одной известной ролью Самойловой стала Анна Каренина , а на закате жизни звезда оказалась одиночестве, поскольку ее сын перебрался в Штаты и крайне редко навещал родственницу.

Джиа Каранджи

Модель являлась одной из наиболее ярких в свое время, но ее погубила героиновая зависимость. В ходе съемок для журнала Vogue на руках знаменитости были замечены следы от уколов, после чего известные издания перестали сотрудничать с Каранджи. В итоге она нашла работу в обычном магазине, продавая одежду, затем торговала собственным телом в попытках заработать на очередную дозу, а скончалась от СПИДа.

Джуди Гарленд

Известность актрисе принес «Волшебник страны Оз», однако ее жизнь была крайне несчастной. Она вынуждено сделала аборт, перенесла нервный срыв, пыталась убить себя, а также терпела побои от супруга, в итоге подсев на алкоголь и наркотики. Девушка погибла в результате передозировки барбитуратами.

Маргарита Назарова

Знаменитая дрессировщица тигров впала в депрессию после кончины мужа и даже проходила лечение в клинике, а затем несколько раз пережила нападение своих опасных питомцев. Цирк она покинула после инцидента, когда один из воспитываемых ею тигров разбился, и остаток жизни Назаровой продолжался в одиночестве, когда выживать приходилось на пенсию. Ее тело после смерти оказалось обнаружено в пустой квартире лишь спустя три дня.

Регина Збарская

В личной жизни советская манекенщица не нашла счастья, а началось все с того, что ее супруг Лев Збарский фактически вынудил ее пойти на аборт, а потом переключил внимание на другую девушку. После серьезной депрессии и лечения в стенах психбольницы звезда решилась вернуться на подиум, но очередная влюбленность окончательно разрушила ее жизнь. Журналист из Югославии выпустил книгу, получившую название «Сто ночей с Региной Збарской», где поделился со всеми интимными деталями их отношений, обвиняя бывшую возлюбленную в наличии связей с КГБ. Дважды девушка пытала свести счеты с жизнью, и в итоге добилась своего.